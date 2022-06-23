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Владелец IKEA и «Мега» заявил о желании в будущем вернуться в Россию

Ingka Group, материнская компания сетей IKEA и «Мега», надеется в будущем вернуться в Россию, однако на данный момент не видит условий для этого. 15 июня компания объявила о закрытии заводов в России и увольнении части сотрудников
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Нидерландский холдинг Ingka Group, которому принадлежат сети IKEA и «Мега», пока не видит условий для возвращения в Россию и изучает варианты для 17 закрытых мебельных магазинов, но в будущем надеется вернуться в страну, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

В компании также назвали трудным решением продажу заводов и сокращение числа сотрудников в России, о чем холдинг объявил 15 июня.

Агентство отмечает, что заявление компании о возможности возвращения было сделано после того, как замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что IKEA «оставляет возможность вернуться». «Мега» не закрывается, то есть IKEA говорит о том, что мы оставляем возможность себе вернуться. IKEA уходит очень толерантно: никаких политических заявлений, все по делу», — указал Евтухов в интервью «Российской газете».

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Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Магазины IKEA в России и Белоруссии приостановили работу в начале марта, также временно прекратилось производство на заводах. В компании тогда объяснили решение сбоями в цепочках поставок из-за ситуации на Украине. Руководство компании обещало сохранять все условия работы для сотрудников до конца августа.

В конце апреля Евтухов говорил, что IKEA ищет способы открыть магазины в России, отметив, что компания самостоятельно «строила свои магазины». Министр указал, что компания испытывает проблемы с логистикой и, как следствие, с ассортиментом товаров.

Однако 15 июня IKEA объявила о намерении продать все четыре фабрики в России, сократить бизнес в стране и уволить часть сотрудников. При этом полностью компания не уходит. «Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников», — говорилось в сообщении компании.

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В Минпромторге говорили о большом количестве желающих выкупить активы IKEA. В частности, возможность покупки производственных активов компании рассматривает сеть гипермаркетов «Твой дом», сейчас стороны ведут переговоры, рассказала РБК руководитель отдела PR сети Амина Тагиева. Сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff готова купить активы IKEA при поступлении соответствующего предложения, поскольку у сетей было «много точек пересечения: регионы присутствия и даже одни и те же торговые центры», говорил гендиректор сети Максим Гришаков.

Авторы
Теги
Полина Мартынова
IKEA Мега

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