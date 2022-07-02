В России после ухода IKEA вырос спрос на мебель на заказ

В «Авито услугах» пояснили, что рост популярности небольших мастерских после ухода крупных иностранных сетей связан с гибкостью цен. При этом многие покупатели пока продолжают приобретать продукцию IKEA на сторонних маркетплейсах

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Спрос на изготовление и сборку мебели на заказ в июне вырос почти на 30% год к году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Авито услуг». Самые популярные запросы — об изготовлении кроватей, диванов, шкафов и столов. На 30% выросло и число исполнителей таких заказов.

В сервисе YouDo сообщили о росте числа запросов об изготовлении мебели на заказ на 20% по сравнению с февралем. Там прогнозируют дальнейшее увеличение объемов таких заказов. Жители крупных городов (Москвы, Самары, Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону) стали больше интересоваться производством мебели по индивидуальным размерам и дизайну, рассказали в «Авито услугах».

Директор сервиса Георгий Акопян объяснил рост популярности мебели на заказ уходом с рынка IKEA и JYSK. По его словам, небольшие мастерские привлекают клиентов гибкостью цен. При этом выручка российских мебельных магазинов, по данным IT-компании «Эвотор», увеличилась всего на 4% год у году, а продажи сократились на 15% (средний чек вырос на 20%). Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров пояснил, что часть потребителей после ухода IKEA стали покупать мебель в Hoff, другие пока продолжают приобретать продукцию шведского ретейлера на других маркетплейсах и с рук.

Сервис Moneyplace подсчитал, что выручка на Ozon и WIldberries от продажи мебели и товаров для дома в апреле-июне составила 47,3 млрд руб. (в январе-марте — 43,4 млрд). В Ozon уточнили, что маркетплейсами теперь пользуются не только крупные сети, но и небольшие производители.

По данным Ассоциации предприятий мебельной и древообрабатывающей промышленности, объем производства мебели в России в первом квартале года вырос в денежном выражении на 20% год к году — до 79,6 млрд руб.

Глава ФАС России Максим Шаскольский в интервью РБК заявил, что IKEA «поджала» под себя российский мебельный рынок и сокращение ее бизнеса в стране усилит конкуренцию и позволит отечественным магазинам развиваться.

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Магазины IKEA приостановили работу в России и Белоруссии в начале марта. Решение в компании объяснили сбоями в цепочках поставок из-за конфликта на Украине. 15 июня IKEA сообщила, что сократит бизнес в России, уволит часть сотрудников и начнет поиск новых владельцев для всех четырех российских заводов. Сеть объявила о запуске распродаже товаров в России.

Предложения о покупке товаров IKEA появились на «Яндекс.Маркете», а позднее — на Wildberries. Продукцию сети продают и на платформах с объявлениями, в том числе на «Авито».

Датский ретейлер JYSK временно закрыл магазины в России в начале марта, а в конце месяца заявил об окончательном уходе из страны.