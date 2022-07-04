«Вкусно — и точка» ответила на сообщения о булках с плесенью и голубях
За последние два дня пользователи интернета как минимум трижды указывали на проблемы ресторанов «Вкусно — и точка». РБК попросил компанию прокомментировать все инциденты.
Накануне, 3 июля, одна из клиенток сообщила, что обнаружила в точке сети в московском районе Хорошево-Мневники булочки с плесенью. Фотографии, сделанные девушкой, опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».
Во «Вкусно — и точка» на это заявили РБК, что соблюдают все правила хранения и приготовления продукции и «связались с производителем для дальнейшего выяснения обстоятельств».
4 июля в Telegram-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня» появилась информация, что в ресторане сети на Арбате «к картошке дают просроченные сырные соусы на один день». В пресс-службе «Вкусно — и точка» РБК заверили, что все соусы перепроверили, «просрочена была очень малая часть, ее уже убрали из продажи». «Мы дополнительно проверяем соусы во всех предприятиях сети, чтобы подобное не повторилось», — добавили в сети.
Еще один инцидент с продукцией сети ресторанов случился в Алтуфьево: там булочки, лежавшие на лотке на улице, стали клевать вороны, голуби и галки. Видео опубликовал канал «Что там в Москве?».
«Качество и безопасность продукции — наш главный приоритет. На видео заснят процесс разгрузки товара. Все верхние лотки с булками, независимо от наличия повреждений, списаны», — сообщили в пресс-службе «Вкусно — и точка».
2 июля «Вкусно — и точка» опровергла сообщения о продаже в своей сети пива. Информация об этом появилась в некоторых Telegram-каналах: они публиковали фото, на которых видно, что к заказу в бывших ресторанах «Макдоналдс» стал доступен этот алкогольный напиток.
Как объяснил новый владелец, снимки были сделаны в заведениях на вокзалах и в аэропортах, которые не относятся ни к сети «Вкусно — и точка», ни к корпорации «Макдоналдс», поскольку раньше этими ресторанами владел другой франчайзи компании. Теперь у них свои стандарты работы и ассортимент, а во «Вкусно — и точка» «не продается и не планируется к продаже алкогольная продукция», отметила пресс-служба.