Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 57,18 (+0,83) Инвестиции, 15:51
Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 55,09 (+1,32) Инвестиции, 15:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:04
В Клайпеде начали демонтаж монументов в честь советских воинов Политика, 18:59
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 18:56
Почему в Каракалпакии тысячи людей вышли протестовать. Видео Политика, 18:56
Bild узнал о скором отзыве посла Украины Мельника из Германии Политика, 18:48
Как Merlion занял 43 место в рейтинге крупнейших компаний России РБК-500 РБК и Merlion, 18:46
В ВМФ сообщили об отсутствии вратаря сборной России в рядах североморцев Спорт, 18:43
В России подешевела обрезная доска впервые с начала 2022 года Недвижимость, 18:42
В Калининграде сочли неуместной идею переименовать город во Владибалтийск Политика, 18:38
Микросон и усталость: искусственный интеллект не даст заснуть водителю Партнерский проект, 18:33
На «Иннопроме» робот на просьбу Мишустина ответил: «Слушаю и повинуюсь» Технологии и медиа, 18:32
«ФосАгро» отказала в дивидендах. Как так вышло и что будет дальше Pro, 18:22
Великобритания запретит импорт стали и железа из Белоруссии Политика, 18:20
ЕС создаст платформу по восстановлению Украины Политика, 18:13
Бизнес ,  
0 

«Вкусно — и точка» ответила на сообщения о булках с плесенью и голубях

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

За последние два дня пользователи интернета как минимум трижды указывали на проблемы ресторанов «Вкусно — и точка». РБК попросил компанию прокомментировать все инциденты.

Накануне, 3 июля, одна из клиенток сообщила, что обнаружила в точке сети в московском районе Хорошево-Мневники булочки с плесенью. Фотографии, сделанные девушкой, опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».

Во «Вкусно — и точка» на это заявили РБК, что соблюдают все правила хранения и приготовления продукции и «связались с производителем для дальнейшего выяснения обстоятельств».

«Вкусно — и точка» опровергла сообщения о продаже пива в своих заведениях
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

4 июля в Telegram-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня» появилась информация, что в ресторане сети на Арбате «к картошке дают просроченные сырные соусы на один день». В пресс-службе «Вкусно — и точка» РБК заверили, что все соусы перепроверили, «просрочена была очень малая часть, ее уже убрали из продажи». «Мы дополнительно проверяем соусы во всех предприятиях сети, чтобы подобное не повторилось», — добавили в сети.

Еще один инцидент с продукцией сети ресторанов случился в Алтуфьево: там булочки, лежавшие на лотке на улице, стали клевать вороны, голуби и галки. Видео опубликовал канал «Что там в Москве?».

«Качество и безопасность продукции — наш главный приоритет. На видео заснят процесс разгрузки товара. Все верхние лотки с булками, независимо от наличия повреждений, списаны», — сообщили в пресс-службе «Вкусно — и точка».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Великий муж и послушный сын: как нанять топ-менеджера по работе с Китаем
Статьи
Pro
ПФР и ФСС объединят. Что работникам нужно знать о новой структуре
Статьи
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: Hagen Hopkins / Getty Images «Время Ч»: триггеры для отъезда бизнесменов из страны
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари

Рестораны «Вкусно и точка» открылись вместо «Макдоналдса». Фоторепортаж
Фотогалерея 

2 июля «Вкусно — и точка» опровергла сообщения о продаже в своей сети пива. Информация об этом появилась в некоторых Telegram-каналах: они публиковали фото, на которых видно, что к заказу в бывших ресторанах «Макдоналдс» стал доступен этот алкогольный напиток.

Как объяснил новый владелец, снимки были сделаны в заведениях на вокзалах и в аэропортах, которые не относятся ни к сети «Вкусно — и точка», ни к корпорации «Макдоналдс», поскольку раньше этими ресторанами владел другой франчайзи компании. Теперь у них свои стандарты работы и ассортимент, а во «Вкусно — и точка» «не продается и не планируется к продаже алкогольная продукция», отметила пресс-служба.

Теги
«Вкусно и точка» Макдоналдс
Материалы по теме
«Биг Тейсти» вернется в меню «Вкусно и точка» под новым названием
Бизнес
В ресторанах «Вкусно и точка» заменят Coca-Cola
Бизнес
Сеть «Еда и точка» будет добиваться смены нового названия «Макдоналдса»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter