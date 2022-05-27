Российские грузовые авиакомпании получили рекордную прибыль

Суммарная прибыль крупнейших грузовых авиакомпаний России в 2021 году выросла на 26%, до 62 млрд руб. Но в 2022 году их финансовые показатели упадут из-за западных санкций и запрета на полеты в Европу, США и другие страны

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Совокупная выручка семи крупнейших по объемам перевозок грузовых авиакомпаний России по итогам 2021 года составила 233 млрд руб., чистая прибыль — 62 млрд руб., следует из отчетностей компаний по РСБУ, которые проанализировал РБК. Это рекордные показатели как минимум за последние четыре года, с 2018 года. По сравнению с пандемийным 2020 годом выручка компаний выросла на 31%, чистая прибыль — на 26%. Для сравнения, выручка 15 крупнейших пассажирских авиакомпаний выросла на 71%, до 1,11 трлн руб., но они закончили год с 19 млрд руб. убытка.

Кто возит грузы По данным Росавиации, в 2021 году российские авиакомпании перевезли 1,476 млн т грузов и почты, что на 26% выше уровня 2020-го. Из них 99,3% (1,466 млн т) пришлось на 35 перевозчиков. Крупнейший грузовой авиаперевозчик России — группа «Волга-Днепр» Алексея Исайкина (в нее входят одноименная авиакомпания «Волга-Днепр», AirBridgeCargo и «Атран») в 2021 году перевезла 724,6 тыс. т, или 49% от всех авиагрузов. У компаний группы Исайкина, а также еще четырех перевозчиков (совокупно они обеспечили не менее 54% от всех объемов грузовых перевозок), результаты которых анализировал РБК, в парках находятся исключительно грузовые воздушные суда — всего 56 самолетов (данные на середину февраля 2022 года). AirBridgeCargo (18 самолетов Boeing 747/777).

SkyGates (два Boeing 747).

«Авиастар-ТУ» (шесть Boeing 757 и четыре Ту-204).

«Атран» (девять Boeing 737).

«Волга-Днепр» (семь Ан-124 и четыре Ил-76).

«Ерофей» (один Boeing 757).

«Авиакон Цитотранс» (пять Ил-76).

Почему прошлый год оказался для перевозчиков удачным

В 2021 году из всего грузопотока 73%, или 1,083 млн т, пришлось на международные перевозки. Исходя из данных анализируемых компаний, почти всю прибыль (96%, или 59,3 млрд руб.) обеспечили грузовые компании, принадлежащие группе «Волга-Днепр» Алексея Исайкина. Так, AirBridgeCargo, «Атран» и «Волга-Днепр», летавшие преимущественно за рубеж, увеличили перевозки в общей сложности на 23,5%, до 724,6 тыс. т, выручку — на 28,9% (до 212,2 млрд руб.), чистую прибыль — на 24,1%.

Прошлый год оказался удачным и для международных перевозчиков. Люксембургская грузовая группа Cargolux (30 самолетов Boeing 747) и немецкая Lufthansa Cargo (15 Boeing 777) сообщали, что в 2021 году показали лучшие результаты в своей истории. Выручка Cargolux выросла на 40% (до $4,4 млрд), прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) — на 73% (до $1,72 млрд). У Lufthansa Cargo выручка увеличилась на 38% (до €3,8 млрд), EBIT — на 93% (до €1,493 млрд). Это связано с устойчивым спросом на их услуги из-за сбоев в глобальной логистике на фоне пандемии COVID-19, ограниченным предложением морских перевозчиков и блокировкой Суэцкого канала, пояснила Cargolux. Во всем мире по-прежнему не хватает мощностей для перевозки грузов, отметили в Lufthansa Cargo.

Грузовые авиакомпании России работали в аналогичных условиях. Через полгода после начала пандемии в пять-шесть раз выросла стоимость морских контейнерных перевозок, а авиаперевозки, наоборот, подешевели (в три-четыре раза) за счет использования пассажирских самолетов, говорит заместитель гендиректора «Шереметьево-Карго» Евгений Якунин. При этом раньше было невыгодно возить часть грузов авиатранспортом, добавляет он. В 2021 году перевозки грузов самолетами «пережили расцвет» из-за увеличения оборота электронной торговли, повышенного спроса на товары медицинского назначения и высокотехнологичные продукты, соглашается младший директор корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Алла Юрова.

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С какими проблемами столкнулись грузовые авиакомпании

По данным Росавиации, в январе—феврале 2022 года грузопоток российских авиакомпаний продолжал расти — на 4,5% к аналогичному периоду 2021 года. Но в конце февраля, вскоре после начала военной спецоперации на Украине, Евросоюз полностью закрыл небо для российских компаний, а введенные им санкции предполагают запрет на поставку в Россию запчастей для воздушных судов, обслуживание авиатехники и разрыв лизинговых договоров.

К этому добавился запрет Минторга США на любое обслуживание за рубежом самолетов Boeing, эксплуатируемых перевозчиками AirBridgeCargo и «Авиастар-ТУ». На этом фоне AirBridgeCargo и «Атран» пришлось отказаться от выполнения рейсов. В середине марта 2022 года немецкая DHL прекратила сотрудничество с «Авиастар-ТУ».

Еще одна грузовая авиакомпания SkyGates передала два самолета Boeing 747 родственному азербайджанскому перевозчику Silk Way West Airlines. В «Волге-Днепр» тоже стартовал проект по переводу части мощностей AirBridgeCargo в одну из дружественных стран, сказал РБК источник, близкий к группе. Сейчас прорабатывается вариант с интеграцией самолетов этого перевозчика в одну из арабских компаний, говорит он. Представитель «Волги-Днепр» это не комментирует. «Мы летали и продолжаем выполнять перевозки в стандартном режиме по направлению в Китай в интересах «Почты России», — сказала РБК руководитель пресс-службы перевозчика «Авиастар-ТУ» Мария Татаренко. В мае авиакомпания приступила к выполнению совместной программы перевозок с оператором экспресс-доставки документов и грузов СДЭК, в том числе товаров из интернет-магазинов Юго-Восточной Азии.

Но российским компаниям не избежать существенного снижения грузоперевозок, в первую очередь международных, говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства «Национальные кредитные рейтинги» Александр Диваков. Общее снижение во втором—четвертом кварталах 2022 года может составить около 30–40%, полагает он. Юрова считает, что грузопоток может снизиться примерно на 50–60%, то есть до 591–738 тыс. т.

По расчетам Национального рейтингового агентства, в 2021 году совокупная выручка отрасли грузовых авиаперевозок составила около 270 млрд руб. (кроме крупных игроков учитывает мелкие компании, включая авиаклубы), а в 2022 году она может сократиться более чем вдвое, до 110–120 млрд руб.

Сейчас рынок грузовых авиаперевозок активно перестраивается, замечает Якунин: «Не удивлюсь, если нынешнее снижение объемов придется напряженно отрабатывать в конце 2022 года». «Многое будет зависеть от адаптации российского и международного бизнеса к новым условиям», — отмечает профессор Государственного университета управления Татьяна Богданова. Экономическая жизнь не останавливается, создаются новые пути поставок, поэтому «Волга-Днепр» адаптируется к новым условиям, считает она.

Как власти помогают перевозчикам

Пока на поддержку российских авиакомпаний, выполняющих грузовые перевозки, правительство выделило 2,9 млрд руб. (пассажирским авиакомпаниям — 100 млрд руб.). «У нас есть уникальные компании с большим опытом работы в этом узком сегменте и главное — высококвалифицированный персонал, который недопустимо потерять», — комментировал это решение премьер Михаил Мишустин 19 мая.

По его словам, программа поддержки будет действовать с апреля по октябрь 2022 года. Это поможет переориентировать имеющийся парк грузовых самолетов на перевозки в интересах российских заказчиков, подчеркнул он.

Ранее о поддержке грузовой авиации заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В апреле он подписал соглашение о сотрудничестве с «Волга-Днепр». «Мы создаем новый логистический коридор с такими крупными странами, как Китай, Индия, рядом других государств. Компания будет обеспечивать перевозку грузов по нашему заказу из этих стран», — пояснял Собянин. До конца года планируется доставка самолетами российского производства в Москву около 20 тыс. т грузов. Итоговая стоимость контракта может составить около 9,5 млрд руб.

Поддержка госструктур — это «позитивный сигнал», говорит Татаренко. Но выделенных федеральных средств (2,9 млрд руб.) хватит только для частичного пополнения фонда оплаты труда из-за простоя, отмечает Диваков. При сохранении текущей ситуации может быть целесообразным увеличить объем поддержки для сохранения возможностей восстановления отрасли в будущем, добавляет Юрова.

В пресс-службе правительства рекомендовали обратиться к представителю Минтранса. РБК направил запросы в пресс-службу министерства, Росавиации, а также в авиакомпании SkyGates, «Ерофей» и «Авиакон Цитотранс».