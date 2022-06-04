Ограничение полетов в 11 аэропортов продлили до 12 июня

Росавиация в 17-й раз продлило запрет полетов, введенный после начала военных действий на Украине. Последний действовал до 6 июня

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня, сообщила Росавиация.

Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России работают штатно», — говорится в сообщении.

Росавиация ввела ограничения для гражданских самолетов 24 февраля из-за военной операции на Украине и затем не раз продлевала их. Последний запрет действовал до 6 июня.

Из-за запрета на полеты РЖД ввела дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, а также увеличила количество мест в поездах.

В начале июня владельцы аэропортов обратились к властям за разрешением открыть магазины duty free. Совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев объяснил, что это позволит аэропортам повысить выручку на фоне падения международного трафика. Режим беспошлинной торговли на внутренних рейсах предлагается ввести до конца 2023 года. Предложение рассматривают в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Источник РБК, близкий к правительству, рассказал, что данная инициатива возражений не вызвала.