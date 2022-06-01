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Бизнес ,  
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Ванцев предсказал падение пассажиропотока в России до 70 млн человек

Совладелец Внуково прогнозирует снижение авиаперевозок до 70 млн человек в 2022 году
В 2022 году авиаперевозки в России могут сократиться в 1,5 раза, до 70 млн пассажиров, и это будет «великолепный результат», заявил совладелец Внуково. Власти выделили ₽100 млрд, чтобы компании перевезли не менее 100 млн человек
Виталий Ванцев
Виталий Ванцев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Если российские авиакомпании в 2022 году перевезут 70 млн пассажиров, это будет «великолепный результат». Об этом в интервью РБК заявил совладелец аэропорта Внуково и авиакомпании «Азимут» (в 2021 году обслужила около 2 млн человек, заняв 11-е место) Виталий Ванцев.

В 2021 году рынок авиаперевозок составил 111 млн человек, то есть бизнесмен ожидает падение рынка на 37%. При этом российские власти выделили 100 млрд руб. субсидий на внутренние рейсы. «Обозначу конкретные ориентиры: объем внутрироссийских перевозок в текущем году должен, конечно, вырасти в сравнении с прошлым годом, а число перевезенных пассажиров по итогам года должно составить не менее 100 млн человек», — говорил президент Владимир Путин 31 марта на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.

Совладелец Внуково — РБК: «Люди пересели на железную дорогу и автобусы»
Бизнес
Виталий Ванцев


«Правительство создало условия для авиакомпаний. Но из-за отсутствия самых «жирных» для лета рынков не удастся перевезти столько пассажиров», — объясняет Ванцев. После начала военной спецоперации на Украине Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний. К тому же им запрещено летать в южные аэропорты России из-за вопросов безопасности. Росавиация регулярно продлевает срок этого запрета — последний раз до 6 июня.

Бизнес аэропортов московского авиаузла — Шереметьево, Домодедово и Внуково — был построен на том, что пропорция внутренних и международных воздушных линий составляла в среднем 50/50. «В 2020 году из международных рейсов мы потеряли примерно половину, с мая 2021 года наметилась тенденция к их восстановлению», — говорит Ванцев. Но в 2022 году из-за начала спецоперации и западных санкций из московских аэропортов ушли последние европейские авиакомпании, поэтому падение международного пассажиропотока по сравнению с 2019 годом составляет около 80%. К тому же в летний сезон до 40% внутренних воздушных линий у московских аэропортов составляли как раз южные направления: Симферополь, Краснодар, Анапа, Ростов, и т.д. На фоне закрытия этих аэропортов и снижения «международки» у московского авиаузла остается всего 30% от доковидного уровня, заключает он.

Совладелец Внуково рассчитывает, что восстановление рынка начнется «потихонечку», начиная с весенне-летнего расписания 2023 года — по аналогии с 2021 годом.

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Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Артём Кореняко Артём Кореняко
авиаперевозки Внуково Виталий Ванцев господдержка
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