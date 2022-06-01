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Аэропорты попросили открыть магазины duty free на внутренних рейсах

Аэропорты попросили власти разрешить беспошлинную торговлю при полетах по России
Аэропорты попросили власти разрешить открыть duty free для летающих по России. Пассажирам это даст возможность покупать товары по более низким ценам, а самим аэропортам — дополнительно заработать на фоне снижающегося трафика
«Аэрофлот» AFLT ₽28 -2,03% Купить
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Владельцы аэропортов обратились к властям за разрешением открыть магазины беспошлинной торговли для пассажиров внутренних рейсов. Об этом в интервью РБК рассказал совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев.

По его словам, такая мера даст аэропортам возможность повысить выручку на фоне падения международного трафика, пассажирам — «покупать товары по ценам ниже, чем они существуют на рынке, — без таможенных пошлин».

Аэропорты просят ввести режим беспошлинной торговли для пассажиров, летающих по России, до конца 2023 года. По информации Ванцева, сейчас это предложение рассматривают в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Его представитель это подтвердил. Оно действительно рассматривалось на одной из регулярных встреч чиновника с представителями бизнес-объединений.

С такой инициативой выступили представители «Деловой России», в целом идея возражений не вызвала, рассказал РБК источник, близкий к правительству. По его словам, сейчас вопрос прорабатывается по линии Федеральной таможенной службы (ФТС). РБК направил запрос в пресс-службы ФТС и Минтранса.

Интервью с совладельцем аэропорта Внуково Виталием Ванцевым читайте на сайте rbc.ru в среду, 1 июня.

Во многих странах магазины беспошлинной торговли работают как в зоне международных рейсов (duty free), так и в зоне внутренних рейсов (duty paid), напоминает Ванцев. «Пассажиры уже заплатили за билеты, принеся налоги бюджету. Чем больше они потратят в аэропорту, тем лучше в конечном счете будет для государства», — считает бизнесмен.

По его словам, на комиссию от магазинов duty free приходится большая доля доходов от международных перевозок, но ее размер совладелец Внуково не раскрыл. «[Комиссия] позволяла нам покрывать наш расходы. Но теперь большинство таких рейсов прекращено», — посетовал он. А текущие доходы аэропорта «не покрывают всех затрат, в том числе и на проценты по кредитам».

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Региональные аэропорты сообщили о сокращении потока пассажиров
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Фото:Андрей Любимов / РБК

По итогам первого квартала 2022 года Внуково вернулся в тройку крупнейших аэропортов России. Но в марте — первый полный календарный месяц работы аэропортов после начала военной спецоперации на Украине — пассажиропоток Внуково сократился на 19%, в апреле — на 28,5%. «В мае будет больше падение, и с каждым месяцем потери в процентном отношении будут расти», — говорит Ванцев. В 2022-м Внуково планирует перевезти 12–13 млн пассажиров (в 2021-м было 18 млн). «Мы закончим год с убытком, наверное, как в 2020 году (около 308 млн руб. убытка. — РБК). Если не будет помощи правительства, то убыток будет в разы больше», — предупредил он.

Правительство также считает возможным разрешить открывать в аэропортах магазины беспошлинной торговли, которые будут доступны пассажирам, вылетающим из России в страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия). Такая поправка в закон «О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» была внесена на рассмотрение Госдумы по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина 27 мая.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что во всех странах союза, кроме России, уже разрешена продажа товаров в точках беспошлинной торговли физлицам, выезжающим из одного союзного государства в другое. Как пояснила РБК исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзолбаева, в случае принятия поправки товары магазинов беспошлинной торговли для пассажиров, отправляющихся из России в государства ЕАЭС, будут продаваться с налогами и пошлинами, как того требует Таможенный кодекс союза (сейчас такие магазины нельзя открывать даже с добавлением пошлин). При этом цены на товары магазинов duty free для пассажиров, выезжающих в третьи страны, останутся беспошлинными. По примеру магазинов в аэропортах стран ЕС на товары будут установлены двойные ценники.

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
При участии
Анна Левинская
Аэропорты авиаперевозки Duty Free duty free таможня Ванцев Виталий Ванцев Внуково
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