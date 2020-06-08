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Минэнерго и ФАС выступили против снижения тарифов «Транснефти» и РЖД

Минэнерго и ФАС не поддержали предложение снизить тарифы «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти из-за сделки ОПЕК+, выступив за сохранение инвестпрограмм монополий. Ранее снизить тарифы предлагал глава «Роснефти» Игорь Сечин
Роснефть RU000A0JV219 111,7 Купить
Транснефть TRNFP ₽139 000 +0,11% Купить
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 080,72 +0,14% Купить
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минэнерго подготовило отрицательное заключение на предложение о снижении тарифов «Транснефти» в 2–2,5 раза на два года — на время действия сделки о сокращении добычи ОПЕК+. Об этом РБК рассказали три федеральных чиновника.

Министерство, как уточняет один из собеседников РБК, таким образом поддержало позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая также против снижения тарифов госмонополий.

«Отрицательное заключение по установке спецтарифов монополий на транспортировку нефти подготовлено, но пока не направлено в правительство», — сообщил РБК источник в Минэнерго. Направлен ли официальный отзыв ФАС, собеседники РБК не уточняют.

Представители «Транснефти», РЖД и Минэнерго отказались от комментариев. РБК направил запросы в ФАС и «Роснефть».

Почему ведомства против снижения тарифов

Правительство должно до 15 июня проработать вопрос установления специальных тарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов на время сделки ОПЕК+ об ограничении добычи, которая действует в течение двух лет — с 1 мая 2020 до 30 апреля 2022 года. Об этом говорится в поручении президента Владимира Путина по итогам совещания по вопросам энергетики с главами нефтяных компаний (состоялось 29 апреля).

Путин поручил проработать спецтарифы монополий после просьбы Сечина
Бизнес
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

На встрече с Путиным 12 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил снизить тарифы этих двух госкомпаний, приведя их в соответствие с ценами на нефть, которые в рублях снизились до уровня 2008 года. «Мы не просим каких-то особых льгот, но приведение в соответствие в связи с падением цены было бы для нас, конечно, значительным», — пояснял он тогда. По словам главы «Роснефти», расходы на транспорт на момент встречи составляли 32% от стоимости нефти, а это «чувствительно», заключил он.

Как рассказал РБК источник, знакомый с позицией Минэнерго, ведомство выступает против снижения тарифов, поскольку считает необходимым сохранить инвестпрограммы «Транснефти» и РЖД. «Они уже пострадали от снижения грузопотока нефти и нефтепродуктов из-за [сделки] ОПЕК+ и снижения спроса на перевозки из-за пандемии. Минэнерго не может принимать решения в ущерб компаний из подведомственной отрасли», — пояснил он.

Правительство сделает максимум, чтобы сохранить инвестпрограммы «Транснефти» и всех других энергетических компаний, заявил в четверг, 4 июня, министр энергетики Александр Новак. «Мы принимаем максимальные меры, не только по «Транснефти», но и по всем энергетическим компаниям, чтобы инвестпрограммы сохранялись. <...> Общая задача правительства, чтобы экономика быстрее восстанавливалась, были заказы в промышленности, инвестпрограммы надо сохранять», — сказал тогда он (цитата по «Интерфаксу»).

Инвестпрограмма «Транснефти» на 2020 год — 257 млрд руб. Компания рассчитывает ее сохранить на этом уровне, «хотя объемы по выручке, по грузообороту проседают где-то процентов на десять», говорил президент «Транснефти» Николай Токарев на встрече с Путиным 28 мая. Инвестпрограмма РЖД на этот год — около 600 млрд руб. Для ее реализации правительство уже разрешило компании разместить бессрочные облигации на сумму до 370 млрд руб., еще 60 млрд будет выделено из ФНБ.

РБК направил запрос представителю правительства.

Какие аргументы выдвигали монополии

Еще до поручения Путина проработать вопрос спецтарифов транспортные монополии выступали против этой идеи. «Транснефть» попросила правительство, наоборот, увеличить тарифы на прокачку нефти и нефтепродуктов, потому что считает их заниженными, в результате чего клиенты компании платят за прокачку нефти в среднем в 2,5 раза меньше, чем нефтяники в других странах. Возможное снижение тарифов ударит по интересам государства, получающего около 80% дивидендов «Траснефти», говорится в презентации на сайте компании. 100% обыкновенных акций «Транснефти» принадлежит государству, но с учетом привилегированных акций в частном владении доля дивидендов государства в компании — 80%.

В РЖД связали возможность снизить тарифы с ценами на топливо и налогами
Бизнес
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило в конце мая предупредил, что дальнейшее снижение тарифов компании в существующих условиях грозит «разбалансировать ситуацию». По его словам, обсуждать возможный возврат тарифов на уровень 2008 года можно было бы только в комплексе с налогами и ценами на топливо. «Ключевой посыл такой: конечно, можно рассматривать любые предложения, но эти предложения должны учитывать интересы всех сторон. Нужно тогда приводить в соответствие и остальные неизвестные в этом уравнении. По РЖД затраты компании на акцизы в цене топлива выросли в семь раз с 2010 года», — сказал тогда Шило.

Как сделка ОПЕК+ повлияла на цены на нефть

«Самый тяжелый период, связанный с падением цены на нефть ниже $16 [в апреле 2020 года], вероятно, миновал, — отмечает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. — Если цены на нефть не упадут опять устойчиво ниже $30 за баррель, все крупные нефтяные компании должны чувствовать себя довольно уверенно в условиях действующих тарифов на прокачку топлива».

Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи начала действовать с 1 мая, после этого цены на нефть начали восстанавливаться. В пятницу, 5 июня, нефть сорта Brent стоил в 2,6 раза больше апрельского минимума — $42,15 за баррель.

По мнению Маринченко, снижение тарифов до уровня 2008 года наиболее пагубно сказалось бы на «Транснефти», выручка которой преимущественно определяется тарифной составляющей. «Если тарифы действительно снизились бы в 2–2,5 раза, «Транснефть» с трудом могла бы покрывать свои операционные затраты, не говоря о программе капитальных вложений. Поэтому вероятность такого радикального снижения тарифов невелика», — отметил он.

РЖД пострадали бы в меньшей степени из-за более диверсифицированной бизнес-модели (нефть и нефтепродукты — это около 15% их грузооборота), заключает эксперт.

Автор: Людмила Подобедова
При участии: Алина Фадеева, Мария Кокорева
Теги: «Транснефть», Минэнерго РФ, ФАС, транспортировка нефти, тарифы
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