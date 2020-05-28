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Бизнес ,  
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Глава «Транснефти» попросил Путина поддержать компанию в условиях кризиса

Президент «Транснефти» Николай Токарев попросил Владимира Путина помочь компании в условиях пандемии коронавируса. Но пока правительство прорабатывает вопрос о снижении тарифов монополии
Транснефть TRNFP ₽132 150 +0,11% Купить
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Глава «Транснефти» (владеет магистральными трубопроводами) Николай Токарев в четверг, 28 мая, на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил его поддержать монополию в условиях пандемии короновируса.

«На 2020 год планы: нам приходится сейчас с учетом и пандемии, и известной сделки с ОПЕК [о сокращении добычи нефти] прорабатывать новые стресс-варианты бюджета, чтобы не сокращать нашу инвестиционную программу. Она запланирована на уровне 257 млрд [руб.]», — рассказал Токарев. По его словам, компания рассчитывает сохранить инвестпрограмму, «хотя объемы по выручке, по грузообороту проседают где-то процентов на 10».

Соответствующие предложения «Транснефть» направила в правительство, сказал Токарев. Но он не назвал конкретных мер поддержки. «Предложения разные, находят поддержку. Я думаю, что мы здесь найдем приемлемые решения», — отметил лишь глава «Транснефти».

В ближайшие пять лет компания сосредоточится на модернизации, реконструкции, капитальном ремонте действующей инфраструктуры, сказал глава «Транснефти»: 40% сетей «уже на пределе своих технических ресурсов». В 2014–2015 годах этот показатель составлял 42%, сообщала «Транснефть».

Токарев встретился с Путиным вслед за главой «Роснефти» Игорем Сечиным. 12 мая Сечин попросил президента снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года на время действия сделки о сокращении добычи ОПЕК+, которая истекает в мае 2022 года. По словам Сечина, после падения цен на нефть размер тарифов на транспорт стал очень чувствительным. В ответ на эту просьбу Путин поручил правительству проработать вопрос о введении спецтарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов.

«Транснефть» и РЖД выступили против этой идеи. Заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило заявил, что обсуждать возможный возврат тарифов на уровень 2008 года можно было бы только в комплексе с налогами и ценами на топливо: цены на бензин и дизель из-за особенностей регулирования в России не снизились вслед за ценами на нефть)

«Транснефть» заявила, что ее тарифы занижены в 2,5 раза по сравнению с мировыми аналогами. Снизив тарифы «Транснефти», правительство ударит по своим же доходам, указали в монополии: Росимущество владеет 80% компании и получает такую же долю от дивидендов, при этом в выгоде окажутся нефтяные компании и их частные акционеры, указывала трубопроводная монополия.

Автор: Алина Фадеева
Теги: «Транснефть», «Роснефть», Николай Токарев, Владимир Путин
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Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Бизнес
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