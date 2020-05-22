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В РЖД связали возможность снизить тарифы с ценами на топливо и налогами

Замгендиректора РЖД Алексей Шило предупредил, что снижение тарифов РЖД грозит «разбалансировать ситуацию», а обсуждать возможный возврат тарифов на уровень 2008 года можно только в комплексе с налогами и ценами на топливо
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Замгендиректора РЖД Алексей Шило предупредил, что снижение тарифов РЖД в существующих условиях грозит «разбалансировать ситуацию». По его словам, обсуждать возможный возврат тарифов на уровень 2008 года можно было бы только в комплексе с налогами и ценами на топливо.

Возвращение тарифов на перевозку грузов по железной дороге на уровень 2008 года потребует пересмотра и других изменений, происшедших с тех пор, в том числе и налоговой составляющей и цен на топливо, считает Шило.

«Если оценивать ситуацию 2008 года, то она была совершенно другая. Если мы говорим о том, что тарифы должны быть 2008 года, то тогда нам, наверное, нужно подумать о том, что другие условия тоже привести в соответствие», — сказал Шило (цитата по «РИА Новости»).

С инициативой о снижении тарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом, а также по системе трубопроводов РЖД, до уровня 2008 года (в 2–2,5 раза) выступил ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. В конце апреля он написал и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову соответствующее письмо, в котором объяснил целесообразность пересмотра тарифов падением цен на нефть.

«Диспаритет в уровне тарифов относительно реалий нефтяного рынка стал очевиден», — подчеркнул Сечин. 12 мая на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава «Роснефти» назвал приведение тарифов транспортных монополий в соответствие с текущими ценами на рынке «ключевым вопросом».

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Бизнес
Фото: Илья Наймушин / Reuters

По словам Шило, снижение тарифов РЖД в существующих условиях грозит «разбалансировать ситуацию».

«У нас достаточно много дополнительных выплат по налогам сейчас добавилось. Если возвращаться по тарифам, тогда, наверное, нужно возвращаться и по налогам. То есть ключевой посыл такой: конечно, можно рассматривать любые предложения, но эти предложения должны учитывать интересы всех сторон. Нужно тогда приводить в соответствие и остальные неизвестные в этом уравнении. По РЖД затраты компании на акцизы в цене топлива выросли в семь раз с 2010 года», — сообщил замгендиректора РЖД, предложив «двигаться вперед, а не возвращаться назад».

Шило также напомнил, что РЖД предлагает нефтяным компаниям различные льготы при перевозке грузов, а также о том, что в 2008 году был выше тариф на перевозку нефтяных грузов на экспорт. «Соответственно, может быть, это было бы не так интересно для самих нефтяных компаний», — отметил он.

«Транснефть» попросила повысить тарифы на фоне спора с «Роснефтью»
Бизнес
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Ранее «Транснефть» заявила о необходимости не снижать, а повышать тарифы на ее услуги. Представитель «Транснефти» Игорь Демин пояснил РБК, что после заключения сделки ОПЕК+, приведшей к сокращению объемов добычи нефти и, соответственно, ее прокачки по трубопроводам, ситуация дополнительно осложнилась. «Это приводит к падению выручки компании. В то же время расходы на поддержание работы трубопроводов, электроэнергию и зарплаты персоналу не снижаются», — отметил Демин.

Автор: Евгений Калюков
Теги: РЖД, «Роснефть»
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