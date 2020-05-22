В РЖД связали возможность снизить тарифы с ценами на топливо и налогами

Замгендиректора РЖД Алексей Шило предупредил, что снижение тарифов РЖД грозит «разбалансировать ситуацию», а обсуждать возможный возврат тарифов на уровень 2008 года можно только в комплексе с налогами и ценами на топливо

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Замгендиректора РЖД Алексей Шило предупредил, что снижение тарифов РЖД в существующих условиях грозит «разбалансировать ситуацию». По его словам, обсуждать возможный возврат тарифов на уровень 2008 года можно было бы только в комплексе с налогами и ценами на топливо.

Возвращение тарифов на перевозку грузов по железной дороге на уровень 2008 года потребует пересмотра и других изменений, происшедших с тех пор, в том числе и налоговой составляющей и цен на топливо, считает Шило.

«Если оценивать ситуацию 2008 года, то она была совершенно другая. Если мы говорим о том, что тарифы должны быть 2008 года, то тогда нам, наверное, нужно подумать о том, что другие условия тоже привести в соответствие», — сказал Шило (цитата по «РИА Новости»).

С инициативой о снижении тарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом, а также по системе трубопроводов РЖД, до уровня 2008 года (в 2–2,5 раза) выступил ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. В конце апреля он написал и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову соответствующее письмо, в котором объяснил целесообразность пересмотра тарифов падением цен на нефть.

«Диспаритет в уровне тарифов относительно реалий нефтяного рынка стал очевиден», — подчеркнул Сечин. 12 мая на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава «Роснефти» назвал приведение тарифов транспортных монополий в соответствие с текущими ценами на рынке «ключевым вопросом».