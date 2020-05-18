«Транснефть» попросила повысить тарифы на фоне спора с «Роснефтью»

В «Транснефти» считают, что ее тарифы занижены, а их рост позволил бы направлять до 75% чистой прибыли на дивиденды государству. Ранее о снижении тарифов «Транснефти» просил глава «Роснефти» Игорь Сечин

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Тарифы на услуги «Транснефти» целесообразно повышать, заявили в компании. В презентации, опубликованной на сайте «Транснефти», говорится, что ее тарифы в настоящее время занижены, в результате чего ее клиенты платят за прокачку нефти в среднем в 2,5 раза меньше, чем нефтяники в других странах.

Снижение тарифов, которые индексируется ниже уровня инфляции, как утверждается в документе, ударит по интересам государства, получающего около 80% дивидендов компании. В выгоде же окажутся нефтяные компании и их частные акционеры, утверждает монополия.

«Обсуждаемое снижение тарифов «Транснефти» приведет к увеличению доходов частных акционеров нефтяных компаний за счет государства», — говорится в презентации.

По подсчетам экспертов «Транснефти», из каждых 100 рублей чистой прибыли нефтедобывающих компаний частным акционерам через дивиденды уходит 42 руб., а государству — только 14 руб. При этом «Транснефть» из каждых 100 руб. чистой прибыли государству могут выплачиваться 40-79 руб.

В «Транснефти» указали, что в случае повышения ее тарифов до рыночного уровня компания могла бы увеличить выплаты государству и направлять 50-75% чистой прибыли на дивиденды.