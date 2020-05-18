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Бизнес ,  
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«Транснефть» попросила повысить тарифы на фоне спора с «Роснефтью»

В «Транснефти» считают, что ее тарифы занижены, а их рост позволил бы направлять до 75% чистой прибыли на дивиденды государству. Ранее о снижении тарифов «Транснефти» просил глава «Роснефти» Игорь Сечин
Транснефть TRNFP ₽129 950 +0,43% Купить
Роснефть ROSN ₽364,2 +4,04% Купить
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Тарифы на услуги «Транснефти» целесообразно повышать, заявили в компании. В презентации, опубликованной на сайте «Транснефти», говорится, что ее тарифы в настоящее время занижены, в результате чего ее клиенты платят за прокачку нефти в среднем в 2,5 раза меньше, чем нефтяники в других странах.

Снижение тарифов, которые индексируется ниже уровня инфляции, как утверждается в документе, ударит по интересам государства, получающего около 80% дивидендов компании. В выгоде же окажутся нефтяные компании и их частные акционеры, утверждает монополия.

«Обсуждаемое снижение тарифов «Транснефти» приведет к увеличению доходов частных акционеров нефтяных компаний за счет государства», — говорится в презентации.

По подсчетам экспертов «Транснефти», из каждых 100 рублей чистой прибыли нефтедобывающих компаний частным акционерам через дивиденды уходит 42 руб., а государству — только 14 руб. При этом «Транснефть» из каждых 100 руб. чистой прибыли государству могут выплачиваться 40-79 руб.

В «Транснефти» указали, что в случае повышения ее тарифов до рыночного уровня компания могла бы увеличить выплаты государству и направлять 50-75% чистой прибыли на дивиденды.

Представитель «Транснефти» Игорь Демин пояснил РБК, что после заключения сделки ОПЕК+, приведшей к сокращению объемов добычи нефти и, соответственно, ее прокачки по трубопроводом, ситуация дополнительно осложнилась. «Это приводит к падению выручки компании. В то же время расходы на поддержание работы трубопроводов, электроэнергию и зарплаты персоналу не снижаются», — отметил Демин.

Публикация «Транснефти» последовала за предложением главы «Роснефти» Игоря Сечина, заявившего 12 мая на встрече с президентом России Владимиром Путиным о необходимости снизить тарифы на прокачку нефти. «Ключевой вопрос для нас — это приведение в соответствие тарифов транспортных монополий к текущим ценам на рынке», — рассказал Путину глава «Роснефти». По словам Сечина, в 2008 году стоимость нефти в рублях составляла около 1100 руб., сейчас — 1200 руб., при этом тариф «Транснефти» на прокачку нефти в это же время вырос с 822 до 2,1 тыс. руб. за тонну на 100 км.

«Я понимаю эти озабоченности, мы обязательно обсудим это», — ответил Путин.

Комментируя слова Сечина, советник президента «Транснефти» Игорь Демин называл расчеты «Роснефти» ошибочными.

С просьбой о снижении тарифов «Транснефти» Сечин обратился также к и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову.

РБК направил запросы в аппарат Белоусова, Минэнерго, Федеральную антимонопольную службу, «Роснефть» и представителю вице-премьера Юрия Борисова, курирующего в правительстве вопросы транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Авторы: Евгений Калюков, Людмила Подобедова
Теги: «Транснефть», «Роснефть», Игорь Сечин, тарифы, нефть
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