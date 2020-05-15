Правительство решило разместить облигации РЖД на сумму до 370 млрд руб.

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АО «Российские железные дороги» (РЖД) сможет разместить бессрочные облигации на сумму до 370 млрд руб. или ее эквивалента в иностранной валюте, следует из распоряжения правительства, подписанного и.о. главы кабмина Андреем Белоусовым.

В документе отмечается, что бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, являющихся юридическими лицами.

«Минфину России обеспечить компенсацию неполученных доходов инвесторам — держателям указанных облигаций в случае принятия открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» решения о невыплате купонного дохода по указанным облигациям», — говорится в распоряжении правительства.

Ранее сообщалось, что РЖД планирует покрыть за счет выкупа системными банками (к ним относятся Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и «Открытие») «бессрочных облигаций» РЖД на 335 млрд руб. часть дефицита своей инвестпрограммы.