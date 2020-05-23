Путин поручил проработать спецтарифы монополий после просьбы Сечина

Ранее Сечин обращался с предложением снизить на два года тарифы транспортных монополий до уровня 2008 года к первому вице-премьеру Андрею Белоусову, обосновывая это падением цен на нефть и макроэкономической волатильностью, а также обязательствами по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+ (предполагает, что российские нефтяные компании с 1 мая должны были снизить производство на 1,8 млн баррелей, до 8,5 млн баррелей в сутки).

«Диспаритет в уровне тарифов относительно реалий нефтяного рынка стал очевиден», — говорилось в письме главы «Роснефти» Белоусову. В нем утверждалось, что рублевые котировки цены самого распространенного в России сорта нефти Urals в апреле 2020 года (1160 руб. за баррель) стали сопоставимы с рыночными условиями последнего крупного кризиса в декабре 2008-го (1080 руб. за баррель). «При этом сравнение транспортных тарифов (апрель 2020 к декабрю 2008 года) показывает, что тарифы за это же время увеличились в 2,5 раза для услуг «Транснефти» (с 822 до 2094 руб. за 1 т) и в два раза для услуг РЖД (с 1253 до 2523 руб. за 1 т)», — отмечал Сечин.

Источник, близкий к Кремлю, рассказывал РБК, что в протоколе совещания Путина с нефтяниками первоначально содержалось поручение проработать вопрос о снижении тарифов «Транснефти» и РЖД, но впоследствии исчезло. Однако в итоговый документ, опубликованный на сайте Кремля, оно включено.

Как в «Транснефти» и РЖД отреагировали на просьбу «Роснефти»

Представители транспортных компаний выступали против снижения тарифов. Советник президента «Транснефти» Игорь Демин 14 мая назвал расчеты экспертов о росте расходов на транспортировку до трети от стоимости нефти, которые Сечин предоставил на встрече с Путиным, ошибочными из-за «непонимания разницы между тоннами и баррелями». Сейчас доля транспортного тарифа в цене нефти — в среднем 13,4%, подчеркнул Демин. По его словам, в 2008 году стоимость прокачки нефти рассчитывалась без учета сетевого тарифа, который затем увеличился для покрытия затрат на строительство нескольких новых магистральных трубопроводов, включая ВСТО и порта Козьмино, большинство мощности которых использует «Роснефть» для экспорта своей нефти.

«Транснефть», в свою очередь, попросила правительство, наоборот, увеличить тарифы на прокачку нефти и нефтепродуктов, потому что считает их заниженными, в результате чего клиенты компании платят за прокачку нефти в среднем в 2,5 раза меньше, чем нефтяники в других странах. А возможное снижение тарифов ударит по интересам государства, получающего около 80% дивидендов «Траснефти», утверждает компания.

По подсчетам экспертов «Транснефти», из каждых 100 руб. чистой прибыли нефтедобывающих компаний частным акционерам через дивиденды уходит 42 руб., а государству — только 14 руб. При этом трубопроводная компания из каждых 100 руб. чистой прибыли может выплачивать государству 40–79 руб.

В пресс-службе РЖД сообщали, что около 40% объема перевозок «Роснефти» охвачено скидками. На 2020 год принято 15 решений о снижении тарифов на внутрироссийские и экспортные перевозки нефти и нефтепродуктов, скидки составляют от 4,3 до 50%. А 22 мая заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило предупредил, что дальнейшее снижение тарифов компании в существующих условиях грозит «разбалансировать ситуацию». По его словам, обсуждать возможный возврат тарифов на уровень 2008 года можно было бы только в комплексе с налогами и ценами на топливо. «Если возвращаться по тарифам [к уровню 2008 года], тогда, наверное, нужно возвращаться и по налогам. То есть ключевой посыл такой: конечно, можно рассматривать любые предложения, но эти предложения должны учитывать интересы всех сторон. Нужно тогда приводить в соответствие и остальные неизвестные в этом уравнении. По РЖД затраты компании на акцизы в цене топлива выросли в семь раз с 2010 года», — сказал тогда Шило.

В субботу, 23 мая, представители «Транснефти» и РЖД отказались прокомментировать поручение Путина по проработке вопроса о спецтарифах.