Путин поручил проработать спецтарифы монополий после просьбы Сечина

Ранее Сечин обращался с предложением снизить на два года тарифы транспортных монополий до уровня 2008 года к первому вице-премьеру Андрею Белоусову, обосновывая это падением цен на нефть и макроэкономической волатильностью, а также обязательствами по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+ (предполагает, что российские нефтяные компании с 1 мая должны были снизить производство на 1,8 млн баррелей, до 8,5 млн баррелей в сутки).
«Диспаритет в уровне тарифов относительно реалий нефтяного рынка стал очевиден», — говорилось в письме главы «Роснефти» Белоусову. В нем утверждалось, что рублевые котировки цены самого распространенного в России сорта нефти Urals в апреле 2020 года (1160 руб. за баррель) стали сопоставимы с рыночными условиями последнего крупного кризиса в декабре 2008-го (1080 руб. за баррель). «При этом сравнение транспортных тарифов (апрель 2020 к декабрю 2008 года) показывает, что тарифы за это же время увеличились в 2,5 раза для услуг «Транснефти» (с 822 до 2094 руб. за 1 т) и в два раза для услуг РЖД (с 1253 до 2523 руб. за 1 т)», — отмечал Сечин.
Источник, близкий к Кремлю, рассказывал РБК, что в протоколе совещания Путина с нефтяниками первоначально содержалось поручение проработать вопрос о снижении тарифов «Транснефти» и РЖД, но впоследствии исчезло. Однако в итоговый документ, опубликованный на сайте Кремля, оно включено.
Как в «Транснефти» и РЖД отреагировали на просьбу «Роснефти»
Представители транспортных компаний выступали против снижения тарифов. Советник президента «Транснефти» Игорь Демин 14 мая назвал расчеты экспертов о росте расходов на транспортировку до трети от стоимости нефти, которые Сечин предоставил на встрече с Путиным, ошибочными из-за «непонимания разницы между тоннами и баррелями». Сейчас доля транспортного тарифа в цене нефти — в среднем 13,4%, подчеркнул Демин. По его словам, в 2008 году стоимость прокачки нефти рассчитывалась без учета сетевого тарифа, который затем увеличился для покрытия затрат на строительство нескольких новых магистральных трубопроводов, включая ВСТО и порта Козьмино, большинство мощности которых использует «Роснефть» для экспорта своей нефти.
«Транснефть», в свою очередь, попросила правительство, наоборот, увеличить тарифы на прокачку нефти и нефтепродуктов, потому что считает их заниженными, в результате чего клиенты компании платят за прокачку нефти в среднем в 2,5 раза меньше, чем нефтяники в других странах. А возможное снижение тарифов ударит по интересам государства, получающего около 80% дивидендов «Траснефти», утверждает компания.
По подсчетам экспертов «Транснефти», из каждых 100 руб. чистой прибыли нефтедобывающих компаний частным акционерам через дивиденды уходит 42 руб., а государству — только 14 руб. При этом трубопроводная компания из каждых 100 руб. чистой прибыли может выплачивать государству 40–79 руб.
В пресс-службе РЖД сообщали, что около 40% объема перевозок «Роснефти» охвачено скидками. На 2020 год принято 15 решений о снижении тарифов на внутрироссийские и экспортные перевозки нефти и нефтепродуктов, скидки составляют от 4,3 до 50%. А 22 мая заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило предупредил, что дальнейшее снижение тарифов компании в существующих условиях грозит «разбалансировать ситуацию». По его словам, обсуждать возможный возврат тарифов на уровень 2008 года можно было бы только в комплексе с налогами и ценами на топливо. «Если возвращаться по тарифам [к уровню 2008 года], тогда, наверное, нужно возвращаться и по налогам. То есть ключевой посыл такой: конечно, можно рассматривать любые предложения, но эти предложения должны учитывать интересы всех сторон. Нужно тогда приводить в соответствие и остальные неизвестные в этом уравнении. По РЖД затраты компании на акцизы в цене топлива выросли в семь раз с 2010 года», — сказал тогда Шило.
В субботу, 23 мая, представители «Транснефти» и РЖД отказались прокомментировать поручение Путина по проработке вопроса о спецтарифах.
Акциз на бензин на АЗС вместо НПЗ
Среди поручений Путина по итогам совещания 29 апреля также содержится предложение проработать вопрос «уплаты акциза на моторное топливо при реализации его конечным потребителям на автозаправочных станциях». Глава Российского топливного союза (РТС, объединяет владельцев независимых сетей АЗС) Евгений Аркуша сказал РБК, что речь, скорее всего, идет о переносе уплаты акциза, который сейчас берется с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), на реализатора топлива конечному потребителю. Кроме АЗС такими реализаторами являются и сами нефтяные компании, их сбытовые структуры, трейдерские компании, реализующие топливо не только автомобилистам через АЗС, но и по другим каналам сбыта крупным промышленным предприятиям, по гособоронзаказу, в Росрезерв и т.п, сказал он.
Аркуша считает, что принятие такого решения приведет к усложнению документооборота, взаиморасчетов, администрированию и, в конечном счете к снижению собираемости акцизов. Подобная система уже действовала в 2003 году, но проработала всего полгода, поскольку показала свою неэффективность, утверждает он. «В такой схеме работы число плательщиков акциза будет достигать несколько десятков тысяч, а учитывая, что в их числе найдутся, скорее всего и недобросовестные трейдеры, которые будут пытаться реализовать топливо без уплаты акциза, необходимо будет создать и специальную систему контроля. В таких условиях смысл и эффективность реализации этого предложения вызывает вопросы», — заключил глава РТС.