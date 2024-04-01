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Шри-Ланка вернула плату за визы для туристов из России

Шри-Ланка с 1 апреля вернула плату за визы для туристов из России
Россияне, въезжавшие на Шри-Ланку до 31 марта 2024 года, с прошлого ноября могли получить бесплатную визу. Теперь им потребуется или электронное разрешение онлайн за $50, или виза по прилете за $60
Фото: Rebecca Conway / Getty Images
Фото: Rebecca Conway / Getty Images

С 1 апреля перестал действовать бесплатный визовый режим для российских туристов, посещающих Шри-Ланку. Об этом «Вестнику АТОР» сообщили в посольстве республике в России.

Россияне, въезжавшие в страну до 31 марта 2024 года, могли получить бесплатную визу. Для этого нужно было подать онлайн-заявку на электронное разрешение (ETA) до прибытия на остров. Бесплатное ETA выдавалось на 30 дней и разрешало двукратный въезд с даты первоначального прибытия. Правительство Шри-Ланки отменило плату за получение электронного разрешения на въезд для граждан семи стран, включая Россию, в прошлом ноябре.

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Фото:Paula Bronstein / Getty Images

«Пилотный проект по бесплатному въезду, который действовал до 31 марта 2024 года, закончен. С 1 апреля возвращается плату за визу», — сказали в дипмиссии.

Для путешествия на Шри-Ланку гражданам России с 1 апреля теперь потребуется получить или электронное разрешение, или визу по прилете. ЕТА оформляется онлайн, оплатить разрешение можно только картами иностранных банков, стоит оно $50, пояснили в Ассоциации туроператоров. Виза в аэропорту обойдется в $60. Дети до 12 лет могут посещать Шри-Ланку бесплатно.

Полномочный министр посольства Шри-Ланки в России Пандула де Зойса рассказал «Интерфаксу», что в этом году страна собирается принять около 250 тыс. российских туристов, на четверть больше, чем годом ранее. В 2023-м остров принял около 197 тыс. россиян, уточнил он. «В этом году мы ожидаем роста на 26–27%, до 250 тыс.», — отметил де Зойса.

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Елена Чернышова
Шри-Ланка российские туристы виза
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