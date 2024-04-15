Посол предупредил о возможных сложностях для российских туристов в Турции
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов предупредил о возможных трудностях для туристов из России в Турцию из-за санкций. Об этом он рассказал «РИА Новости».
По словам Ерхова, ситуация с платежными переводами из России в Турцию остается напряженной, а Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество.
«В принципе, конечно, если вся система финансовых расчетов утрачивает надежность, то вполне возможно, что и в каких-то отдельных конкретных случаях могут возникнуть осложнения», — заявил Ерхов.
Меньшему риску подвергаются те, кто приобретает пакетные туры у крупных туроператоров, добавил посол. «А вот тех, кто приобретает авиабилеты и заказывает места в отелях самостоятельно через интернет, нынешние трудности, не исключено, как-то коснутся», — сказал Ерхов.
Посол также сообщил, что на днях в Анталье пройдет встреча российско-турецкой рабочей группы по безопасности туризма, на которой планируется обсуждение в том числе этой проблематики.
Ерхов заявил, что США и ЕС пытаются подмять под себя все двусторонние связи России и Турции. Ранее он сообщал, что американцы «терроризируют» турецкий бизнес, работающий с Россией, а давление Вашингтона противоречит нормам межгосударственного общения.
В начале года турецкие банки стали массово прекращать обработку платежей из России из-за санкций США. Декабрьский указ президента США Джо Байдена о вторичных санкциях для зарубежных банков, которые способствуют обходу ограничительных мер против России, привел к негативным последствиям для турецко-российской торговли, сообщал Reuters.
Летом 2022 года Турция пообещала США не допустить обхода санкций против России. В Кремле заявили, что в курсе проблем, Москва ведет диалог с Анкарой по этому вопросу. Россия считает санкции незаконными.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники