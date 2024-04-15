Посол Ерхов: ситуация с платежными переводами из России в Турцию напряженная

Посол предупредил о возможных сложностях для российских туристов в Турции

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов предупредил о возможных трудностях для туристов из России в Турцию из-за санкций. Об этом он рассказал «РИА Новости».

По словам Ерхова, ситуация с платежными переводами из России в Турцию остается напряженной, а Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество.

«В принципе, конечно, если вся система финансовых расчетов утрачивает надежность, то вполне возможно, что и в каких-то отдельных конкретных случаях могут возникнуть осложнения», — заявил Ерхов.

Меньшему риску подвергаются те, кто приобретает пакетные туры у крупных туроператоров, добавил посол. «А вот тех, кто приобретает авиабилеты и заказывает места в отелях самостоятельно через интернет, нынешние трудности, не исключено, как-то коснутся», — сказал Ерхов.

Посол также сообщил, что на днях в Анталье пройдет встреча российско-турецкой рабочей группы по безопасности туризма, на которой планируется обсуждение в том числе этой проблематики.

Ерхов заявил, что США и ЕС пытаются подмять под себя все двусторонние связи России и Турции. Ранее он сообщал, что американцы «терроризируют» турецкий бизнес, работающий с Россией, а давление Вашингтона противоречит нормам межгосударственного общения.

В начале года турецкие банки стали массово прекращать обработку платежей из России из-за санкций США. Декабрьский указ президента США Джо Байдена о вторичных санкциях для зарубежных банков, которые способствуют обходу ограничительных мер против России, привел к негативным последствиям для турецко-российской торговли, сообщал Reuters.

Летом 2022 года Турция пообещала США не допустить обхода санкций против России. В Кремле заявили, что в курсе проблем, Москва ведет диалог с Анкарой по этому вопросу. Россия считает санкции незаконными.