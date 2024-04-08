В «Росатоме» заявили о рассмотрении исков на €3 млрд к финской Fennovoima

Требования «Росатома» к финской Fennovoima на сумму порядка €3 млрд рассматривают международные арбитражи. Иски связаны с расторжением контракта на строительство АЭС в Финляндии финской компанией

Фото: Андрей Любимов / РБК

Иски структур «Росатома» к финской Fennovoima Oy на общую сумму €3 млрд находятся на рассмотрении международных арбитражей, говорится в отчетности группы «Атомэнергопром» (входит в «Росатом», консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) за 2023 год.

Речь идет о претензиях в связи с расторжением контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. Финская сторона уведомила об этом «Росатом» весной 2022 года, а в августе того же года подала иск примерно на €2 млрд, потребовав вернуть выделенные на проект средства, включая аванс финской «дочке» «Росатома» Raos Project в размере €800 млн.

«Росатом» не согласился с претензиями Fennovoima. «Организации группы возражают против данных требований, рассмотрение спора осуществляется в международном арбитраже», — сказано в отчетности.

В декабре 2022 года Совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB), состоящий из независимых международных экспертов, признал неправомерным решение Fennovoima о расторжении контракта советом по разрешению споров, а также последующие заявления финской компании об отказе в приемке работ, выполненных Raos Project.

После этого госкорпорация подала несколько исков к финской компании с требованием вернуть выделенные на проект €920,5 млн, а также компенсацию стоимости принадлежавших ему акций Fennovoima в связи с расторжением соглашения акционеров. Общая сумма исковых требований составляет около €3 млрд.