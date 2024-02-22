Иск ОСК на ₽37 млрд к финской верфи оказался связан с Невским заводом

Иск ОСК почти на ₽37 млрд к финской верфи Arctech Helsinki Shipyard связан со схемами финансирования ее работы, когда российская корпорация была ее совладельцем. Кроме того, на ее балансе по-прежнему находится Невский завод

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

На прошлой неделе, 16 февраля, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подала в Арбитражный суд Москвы иск к финской компании Arctech Helsinki Shipyard Oy на 36,15 млрд руб. Подробности исковых требований истцом не раскрывались.

Как рассказали три источника РБК, знакомых с сутью иска, требования ОСК касаются периода и схем финансирования работы финской верфи, когда российская судостроительная корпорация была ее владельцем, а также из-за находящегося по-прежнему на балансе Arctech Helsinki Shipyard Oy Невского судостроительно-судоремонтного завода (Невский ССЗ), расположенного в Шлиссельбурге.

Как были связаны финская верфь и ОСК

Компания Arctech Helsinki Shipyard Oy была создана в 2011 году как совместное предприятие ОСК и корейского судостроительного холдинга STX (впоследствии он вышел из проекта, продав доли в предприятии российскому партнеру). За время работы было построено несколько судов снабжения и ледоколов, в том числе асимметричный ледокол Polaris для финской государственной компании Arctia — оператора ледокольного флота страны.

Несмотря на успешную работу с заказами, финская верфь генерировала существенные убытки, рассказывают источники РБК. Основные проблемы возникли после обвала курса рубля в 2014–2015 годах: контракты на строительство судов были заключены в рублях, но операционная деятельность, включая закупку оборудования, оплату рабочих, велась в евро. После ослабления курса рубля условия контрактов не были пересмотрены и построенные суда передавались заказчикам с убытками. Один из источников РБК, близких к ОСК, оценивает сумму убытков в «несколько сотен миллионов евро». Другой утверждает, что сумма убытков компании существенно ниже, чем сумма иска, поданного ОСК к Arctech Helsinki Shipyard.

Как утверждают собеседники РБК, кредиты под строительство судов финской верфи могли выдаваться одним из российских банков, в частности ВТБ (в 2016-м сообщалось, что банк открыл корпорации две кредитные линии на €435 млн). Поручителями перед банком по кредитам тогда выступали две верфи корпорации — «Севмаш» (Северодвинск, строит атомные подводные лодки) и Выборгский судостроительный завод (строит дизельные ледоколы и рыболовные суда). Один из источников РБК настаивает, что обязательства были полностью погашены в 2020 году, когда ОСК получила из федерального бюджета около 30 млрд руб. в качестве взноса в уставный капитал на погашение кредитов.

РБК направил запрос в ВТБ.

Что изменилось в ОСК в 2023 году Летом 2023 года правительство передало ОСК в доверительное управление банку ВТБ на пять лет. Корпорация в 2022 году понесла убытки в размере 20 млрд руб. при выручке 350 млрд руб. Одной из причин стали западные санкции, которые сделали невозможной поставку ранее заказанного оборудования, а значит, и своевременную сдачу заказов. Через несколько недель глава ВТБ Андрей Костин возглавил совет директоров ОСК, а бывший зампред правления ВТБ Андрей Пучков занял должность гендиректора ОСК.

В 2019 году ОСК удалось договориться с круизной компанией Algador Holdings Ltd. (собственниками были Ришат Багаутдинов и Владимир Касьяненко) об обмене верфями: судоходная компания получила финский завод, а в обмен передала ОСК принадлежавший ей Невский ССЗ с доплатой €35 млн. По итогам сделки Algador Holdings Ltd. получила имущественный комплекс финского завода. Но в рамках сделки сама финская верфь была выведена за периметр юридического лица Arctech Helsinki Shipyard, а Невский ССЗ, наоборот, оказался на ее балансе.

После начала специальной военной операции на Украине и последовавшими за этим санкциями корпоративные процедуры на Невском ССЗ с учетом его фактического нахождения в европейской юрисдикции и иностранного акционера (по данным СПАРК, 49,99% находятся в прямом владении Arctech Helsinki Shipyard) были затруднены. «Впоследствии ОСК стала вести работу так, будто финской компании нет среди собственников Невского завода. Это облегчило работу с учетом, что международное законодательство больше не работает», — объясняет один из собеседников РБК.

Цель и перспективы иска

После того как ОСК перешла в управление ВТБ, глава финансовой группы Андрей Костин в интервью РБК назвал ОСК одной из наименее эффективных компаний, которыми владеет государство. «Проблем достаточно: и корпоративное управление, и огромная финансовая дыра, и глубокое технологическое отставание», — говорил он. Новое руководство начало финансовый аудит ОСК, о его результатах пока публично не сообщалось.

В пресс-службе ОСК по-прежнему не комментируют суть иска, но отметили, что он подан «в целях защиты имущественных интересов ОСК»: «В дальнейшем ОСК намерена предпринимать все необходимые меры по защите своих прав в рамках действующего законодательства».

Как предположил один из источников РБК, победа в судебном споре не позволит вывести доли Невского ССЗ под контроль ОСК, так как предприятие находится в финской юрисдикции. «Возможно, подача иска — чисто формальное действие», — полагает он.

Независимый аналитик Андрей Бархота считает, что кредиты, предоставленные, например, дочерними банками группы ВТБ компаниям за рубежом, после реализации «событий-тригеров 2022 года», скорее всего, были признаны российским ВТБ как заблокированные или замороженные активы вне зависимости от их категории качества. Объем заблокированных из-за санкций активов ВТБ оценил в 900 млрд руб., напоминает он.

Эксперт допускает, что, если кредит финскому предприятию не был погашен, технически группа ВТБ может попробовать реализовать разблокировку, используя двусторонний обмен активов, приняв на баланс российского ВТБ кредит «дочке» ОСК в обмен на кредит или группу ссуд, выданных юридическим лицам-нерезидентам из ЕС. При этом эксперт считает эту схему сложнореализуемой.

«Ситуацию осложняет то, что ВТБ и ОСК находятся в санкционных списках. Несмотря на некоторое взаимопонимание с немецкой стороной, несговорчивость Европейского ЦБ и немецких контрагентов может быть довольно выраженной: судостроение традиционно является одним из направлений оборонного комплекса страны. Поэтому немецкий банк не будет торопиться или ускорять списание долга», — рассуждает Бархота.

Юрий Федюкин, управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions, говорит, что в последнее время участились иски российских компаний к контролируемым им зарубежным структурам с требованиями о взыскании денежных средств. «Это может быть оформлено как взыскание задолженности, сформировавшейся между участниками одной холдинговой структуры по договору поставки, либо в результате уступки прав требования, либо иначе. Чаще всего заявленная цель соответствует фактической, реже — заключается в стремлении вывода капитала из недружественной юрисдикции в рамках исполнительного производства. Даже при наличии подтвержденной в судебном порядке задолженности добиться выплат исключительно сложно, учитывая, что их получатель находится в России. Но сам факт наличия просуженной задолженности — это большой плюс», — говорит юрист.