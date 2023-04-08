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Бизнес ,  
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Министр рассказал о желании Эр-Рияда стать «хозяином нефтяного сектора»

Саудовский министр: в 2020 году Эр-Рияд хотел стать «хозяином нефтяного сектора»

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в интервью MBC Group рассказал, что весной 2020 года во время «ценовой войны» с Россией, когда развалилась сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, королевство хотело стать «хозяином нефтяного сектора», передает Bloomberg

В марте 2020 года отношения Саудовской Аравии и России зашли в тупик, заявил министр: Эр-Рияд стремился дополнительно сократить добычу из-за пандемии COVID-19, но Кремль хотел подождать, сказал он.

Когда министр сообщил наследному принцу Мухаммеду бен Сальману, что картель не достиг соглашения по квотам, тот заявил, что Саудовская Аравия должна выйти на «максимальную производственную мощность» и приказал «наводнить рынок нефтью». Абдель Азиз бен Сальман предупредил, что это может привести к «резкому и чрезмерному падению цен», когда откроются рынки, но наследный принц не изменил своего решения.

Министр передал этот приказ руководству нефтекомпании Saudi Aramco. В ответ старший вице-президент компании по нефтепереработке Мохаммед Аль Кахтани поднялся и сказал: «Это величайший день в моей жизни». По словам главы Минэнерго, в глазах Аль Кахтани стояли «слезы гордости и радости». «Это был не вопрос ценообразования, прибыли или дохода. Скорее, вопрос стоит так: «Быть или не быть»; кто будет хозяином этого сектора?», — комментирует министр решение принца.

6 марта 2020 года на встрече с представителями стран ОПЕК Россия отказалась от предложения Саудовской Аравии дополнительно сократить производство нефти из-за пандемии коронавируса и падения спроса на нефть. С 1 апреля сделка о сокращении добычи ОПЕК+ перестала действовать. После провала переговоров Эр-Рияд объявил Москве «ценовую войну» и заявил о планах резко нарастить добычу и поставки. К нему присоединились и другие страны картеля. Однако несколько дней спустя участники ОПЕК+ все же договорились, что сократят добычу нефти на 9,7 млн барр. в сутки.
 

Материал дополняется

Теги
Саудовская Аравия нефть сокращение добычи добыча нефти ОПЕК+
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