Компания бывшего топ-менеджера ТНК-BP лишилась нефтяных активов в США

Чистый долг Matra на конец 2018 года составлял $78,5 млн. В июне 2019 года крупнейшие кредиторы компании Legacy Texas Bank и Melody Business Finance потребовали немедленного погашения долга на $73,6 млн и взыскали все ее нефтегазовые активы. РБК направил запросы в этот банк и хедж-фонд.

Барский, который с 2013 года и, как минимум, до октября 2019 года возглавлял Matra (его именем подписано сообщение компании о делистинге), заявил РБК, что не имел отношения к компании уже два года. «Я не имею к Matra уже два года никакого отношения, я же уехал в Россию руководить «Сибантрацитом», — сказал он. В конце 2018 года его пригласил возглавить свою угольную компанию «Сибантрацит» Дмитрий Босов. Барский покинул этот пост в конце марта 2020 года, оставшись в совете директоров компании.

Еще год назад, в апреле 2019 года топ-менеджер говорил в интервью РБК, что нефтяной бизнес перестал ему быть интересен: «Американская сланцевая нефть просто этот бизнес убила, на рынке постоянные качели: в октябре 2018 года в Америке нефть стоила $75 за баррель, а потом стала $45». После развала сделки о сдерживании добычи ОПЕК+ в марте 2020 года и на фоне распространения коронавируса по всему миру нефть опустилась ниже $20 за баррель, а в Канаде и США цены на сырье достигли однозначных значений, а в отдельных американских штатах даже стали отрицательными из-за того, что нефтяные хранилища оказались практически переполнены и затраты на транспортировку не покрывали стоимости сырья.

После того как Барский вернулся в Россию, он, по его словам, «оставался членом совета директоров Matra, но это быстро поменялось». Он добавил, что «понятия не имеет», кто стал новыми акционерами компании, и не стал уточнять, как лишился своей доли. Он лишь подчеркнул, что у него «нет никаких кредиторов».

Источник, близкий к бывшему руководству Matra, сказал РБК, что переговорами с инвестбанком, предложившим Matra объединение с другой компанией (ее название он не раскрыл), в результате которого была создана Absolute Positioning, занимался председатель ее совета директоров Matra Эрик Форш. Таким образом, доля Rovelo Барского и партнеров в объединенной компании могла размыться в ходе допэмиссии, в которой она не стала участвовать.

РБК направил запрос в пресс-службу Absolute Positioning.

Сколько бизнесмен и кредиторы вложили в Matra

Барский не раскрыл, сколько потратил на Matra. Но известно, что еще в 2012 году он приобрел за $7,3 млн около 30% компании, став ее крупнейшим акционером. Matra на тот момент торговалась на Лондонской фондовой бирже и вела операционную деятельность в России — ей принадлежала лицензия на Архангеловский блок в Оренбургской области с извлекаемыми запасами в 15 млн барр. Тогда бизнесмен заявил о планах на базе этой компании повторить успех West Siberian Resources (WSR), в которую он инвестировал вместе с Босовым в 2004 году. Под его руководством WSR провела ряд сделок по слияниям и поглощениям, в результате которых ее запасы выросли почти в 15 раз, а в 2008 году произошло слияние с нефтяной компанией «Альянс» семьи Бажаевых.

По задумке Барского, в отличие от WSR, Matra должна была стать не российской, а международной компанией с активами, в частности, в Латинской Америке и Африке. Однако летом 2013 года компания продала свой единственный актив в России за $35 млн (первоначальный платеж составил $25 млн с дальнейшей выплатой $10 млн в течение девяти месяцев по результатам бурения), а затем приобрела нефтегазовой участок в США, решив сосредоточиться на этом рынке. Тогда же сам Барский переехал в США, возглавив Matra.

Что происходит с нефтегазовыми компаниями в Америке

Количество заявлений о банкротстве со стороны нефтегазовых компаний США неуклонно росло с 2015 года, когда нефтяные цены рухнули в два раза из-за перепроизводства сырья на рынке, следует из статистики, которую с этого времени публикует юридическая фирма Haynes and Boone. Всего с 2015 по 2019 год заявления подали 208 компаний с общим долгом $122 млрд. В 2017–2018 годах тренд замедлился, но из-за очередного падения цен в 2019 году количество заявлений о банкротстве вновь подскочило в полтора раза — с 28 до 42, сообщали юристы. В том числе заявление подала EP Energy, добывавшая сланцевую нефть, которая не смогла расплатиться с долгом $5 млрд — это крупнейший кейс за всю историю банкротств нефтегазовых компаний США с 2016 года.

1 апреля 2020 года на фоне пандемии коронавируса, падения спроса на нефть и развала сделки ОПЕК+ заявление о банкротстве подал один из крупнейших производителей сланцевой нефти — Whitening Petroleum Corporation. Компания договорилась о реструктуризации долга $2,2 млрд, в результате которого кредиторы получат 97% ее акций. Всего в 2020 году о банкротстве уже заявили семь компаний с общим долгом $8 млрд.