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Компания бывшего топ-менеджера ТНК-BP лишилась нефтяных активов в США

Matra Petroleum, добывавшая нефть в США и совладельцем которой был бывший топ-менеджер ТНК-BP Максим Барский, не смогла расплатиться по кредитам и рассталась с активами. Теперь Matra уже с другими акционерами инвестирует в софт
Максим Барский (Фото: Сергей Николаев / Ведомости / ТАСС)

Нефтяная компания Matra Petroleum, в которой бывшему зампреду ТНК-BP и экс-главе «Сибантрацита» Максиму Барскому принадлежало около 28%, в 2019 году не смогла выполнить обязательства перед кредиторами и лишилась всех своих нефтегазовых активов, следует из опубликованных материалов компании, которые изучил РБК.

В октябре 2019 года Matra провела делистинг с биржи Nasdaq Stockholm, но работу не прекратила: она была переименована в Absolute Positioning и стала заниматься инвестициями в программное обеспечение, в частности, решения SaaS (soft as a service, программное обеспечение как услуга — может быть реализована как модель предоставления и обновления софта по подписке).

Изменились у компании и владельцы: 56,2% акций Matra до реорганизации принадлежало Rovelo Investments (50% этой компании было у Барского, бенефициар второй половины не раскрывался), остальное — у миноритариев (десяти крупнейшим акционерам в сумме принадлежало около 93,5%) и на бирже. Но в реорганизованной компании Rovelo Investments доли не получила: крупнейшим акционером (29,96%) Absolute Positioning стал ее гендиректор Димитар Димитров, среди совладельцев остались миноритарные акционеры Matra — банковский холдинг Bank of New York Mellon NA (владел 10,4% Matra, в новой компании получил 3,5%), Clearstream Banking S.A. (6,7% и 2,24%) и швейцарский депозитарий SIX SIS (5,7% и 1,85%).

Как Барский лишился нефтяной компании

Matra была независимой нефтегазовой компанией, которая начала свою деятельность в провинции Панхандл в Северном Техасе в 2013 году. В результате серии сделок она получила активы с доказанными запасами в 22,8 млн барр. нефти. По итогам 2018 года выручка компании выросла на 20%, до $11 млн, по сравнению с результатами за 2017-й, убыток вырос в два раза, до $3,5 млн. Капитализация Matra снизилась с $23 млн до $10 млн, говорится в отчете компании за 2018 год.

Чистый долг Matra на конец 2018 года составлял $78,5 млн. В июне 2019 года крупнейшие кредиторы компании Legacy Texas Bank и Melody Business Finance потребовали немедленного погашения долга на $73,6 млн и взыскали все ее нефтегазовые активы. РБК направил запросы в этот банк и хедж-фонд.

Барский, который с 2013 года и, как минимум, до октября 2019 года возглавлял Matra (его именем подписано сообщение компании о делистинге), заявил РБК, что не имел отношения к компании уже два года. «Я не имею к Matra уже два года никакого отношения, я же уехал в Россию руководить «Сибантрацитом», — сказал он. В конце 2018 года его пригласил возглавить свою угольную компанию «Сибантрацит» Дмитрий Босов. Барский покинул этот пост в конце марта 2020 года, оставшись в совете директоров компании.

Глава «Сибантрацита» Максим Барский — РБК:
Бизнес

Еще год назад, в апреле 2019 года топ-менеджер говорил в интервью РБК, что нефтяной бизнес перестал ему быть интересен: «Американская сланцевая нефть просто этот бизнес убила, на рынке постоянные качели: в октябре 2018 года в Америке нефть стоила $75 за баррель, а потом стала $45». После развала сделки о сдерживании добычи ОПЕК+ в марте 2020 года и на фоне распространения коронавируса по всему миру нефть опустилась ниже $20 за баррель, а в Канаде и США цены на сырье достигли однозначных значений, а в отдельных американских штатах даже стали отрицательными из-за того, что нефтяные хранилища оказались практически переполнены и затраты на транспортировку не покрывали стоимости сырья.

После того как Барский вернулся в Россию, он, по его словам, «оставался членом совета директоров Matra, но это быстро поменялось». Он добавил, что «понятия не имеет», кто стал новыми акционерами компании, и не стал уточнять, как лишился своей доли. Он лишь подчеркнул, что у него «нет никаких кредиторов».

Источник, близкий к бывшему руководству Matra, сказал РБК, что переговорами с инвестбанком, предложившим Matra объединение с другой компанией (ее название он не раскрыл), в результате которого была создана Absolute Positioning, занимался председатель ее совета директоров Matra Эрик Форш. Таким образом, доля Rovelo Барского и партнеров в объединенной компании могла размыться в ходе допэмиссии, в которой она не стала участвовать.

РБК направил запрос в пресс-службу Absolute Positioning.

Сколько бизнесмен и кредиторы вложили в Matra

Барский не раскрыл, сколько потратил на Matra. Но известно, что еще в 2012 году он приобрел за $7,3 млн около 30% компании, став ее крупнейшим акционером. Matra на тот момент торговалась на Лондонской фондовой бирже и вела операционную деятельность в России — ей принадлежала лицензия на Архангеловский блок в Оренбургской области с извлекаемыми запасами в 15 млн барр. Тогда бизнесмен заявил о планах на базе этой компании повторить успех West Siberian Resources (WSR), в которую он инвестировал вместе с Босовым в 2004 году. Под его руководством WSR провела ряд сделок по слияниям и поглощениям, в результате которых ее запасы выросли почти в 15 раз, а в 2008 году произошло слияние с нефтяной компанией «Альянс» семьи Бажаевых.

По задумке Барского, в отличие от WSR, Matra должна была стать не российской, а международной компанией с активами, в частности, в Латинской Америке и Африке. Однако летом 2013 года компания продала свой единственный актив в России за $35 млн (первоначальный платеж составил $25 млн с дальнейшей выплатой $10 млн в течение девяти месяцев по результатам бурения), а затем приобрела нефтегазовой участок в США, решив сосредоточиться на этом рынке. Тогда же сам Барский переехал в США, возглавив Matra.

Что происходит с нефтегазовыми компаниями в Америке

Количество заявлений о банкротстве со стороны нефтегазовых компаний США неуклонно росло с 2015 года, когда нефтяные цены рухнули в два раза из-за перепроизводства сырья на рынке, следует из статистики, которую с этого времени публикует юридическая фирма Haynes and Boone. Всего с 2015 по 2019 год заявления подали 208 компаний с общим долгом $122 млрд. В 2017–2018 годах тренд замедлился, но из-за очередного падения цен в 2019 году количество заявлений о банкротстве вновь подскочило в полтора раза — с 28 до 42, сообщали юристы. В том числе заявление подала EP Energy, добывавшая сланцевую нефть, которая не смогла расплатиться с долгом $5 млрд — это крупнейший кейс за всю историю банкротств нефтегазовых компаний США с 2016 года.

1 апреля 2020 года на фоне пандемии коронавируса, падения спроса на нефть и развала сделки ОПЕК+ заявление о банкротстве подал один из крупнейших производителей сланцевой нефти — Whitening Petroleum Corporation. Компания договорилась о реструктуризации долга $2,2 млрд, в результате которого кредиторы получат 97% ее акций. Всего в 2020 году о банкротстве уже заявили семь компаний с общим долгом $8 млрд.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко, Алина Фадеева
Теги: Дмитрий Босов, ТНК-BP
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М.Барский возглавит ТНК-ВР с 2011г.
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