Компания бывшего топ-менеджера ТНК-BP лишилась нефтяных активов в США

Matra Petroleum, добывавшая нефть в США и совладельцем которой был бывший топ-менеджер ТНК-BP Максим Барский, не смогла расплатиться по кредитам и рассталась с активами. Теперь Matra уже с другими акционерами инвестирует в софт

Максим Барский (Фото: Сергей Николаев / Ведомости / ТАСС)

Нефтяная компания Matra Petroleum, в которой бывшему зампреду ТНК-BP и экс-главе «Сибантрацита» Максиму Барскому принадлежало около 28%, в 2019 году не смогла выполнить обязательства перед кредиторами и лишилась всех своих нефтегазовых активов, следует из опубликованных материалов компании, которые изучил РБК.

В октябре 2019 года Matra провела делистинг с биржи Nasdaq Stockholm, но работу не прекратила: она была переименована в Absolute Positioning и стала заниматься инвестициями в программное обеспечение, в частности, решения SaaS (soft as a service, программное обеспечение как услуга — может быть реализована как модель предоставления и обновления софта по подписке).

Изменились у компании и владельцы: 56,2% акций Matra до реорганизации принадлежало Rovelo Investments (50% этой компании было у Барского, бенефициар второй половины не раскрывался), остальное — у миноритариев (десяти крупнейшим акционерам в сумме принадлежало около 93,5%) и на бирже. Но в реорганизованной компании Rovelo Investments доли не получила: крупнейшим акционером (29,96%) Absolute Positioning стал ее гендиректор Димитар Димитров, среди совладельцев остались миноритарные акционеры Matra — банковский холдинг Bank of New York Mellon NA (владел 10,4% Matra, в новой компании получил 3,5%), Clearstream Banking S.A. (6,7% и 2,24%) и швейцарский депозитарий SIX SIS (5,7% и 1,85%).

Как Барский лишился нефтяной компании

Matra была независимой нефтегазовой компанией, которая начала свою деятельность в провинции Панхандл в Северном Техасе в 2013 году. В результате серии сделок она получила активы с доказанными запасами в 22,8 млн барр. нефти. По итогам 2018 года выручка компании выросла на 20%, до $11 млн, по сравнению с результатами за 2017-й, убыток вырос в два раза, до $3,5 млн. Капитализация Matra снизилась с $23 млн до $10 млн, говорится в отчете компании за 2018 год.