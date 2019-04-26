Гендиректор «Сибантрацита» получил опцион на долю в компании

Максим Барский, который в октябре 2018 года возглавил крупнейшего в России производителя металлургических углей «Сибантрацит», получил от ее основного собственника Дмитрия Босова опцион на долю в компании. Об этом Барский рассказал в интервью РБК. «У нас во всех проектах партнерские отношения. Есть опцион», — сказал топ-менеджер. Но размер опциона и условия его выполнения он отказался раскрывать.
Босов владеет более 86% «Аллтека», единственного акционера кипрской Sibanthracite PLC, которой принадлежат производственные активы «Сибантрацита».
Нет общего правила по размеру опциона для таких топ-менеджеров, как Барский, сказал РБК партнер компании по поиску руководителей высшего звена Odgers Berndtson Рустам Бостанов: «Тут очень широкий диапазон, но можно привести в пример топ-менеджеров Андрея Мельниченко (СУЭК и «Еврохим»), которые получили от 5 до 10% в компаниях». Председатель совета директоров TopContact Артур Шамилов добавил, что Барский уже давно перешел в категорию управляющего партнера и на рынке есть практика дополнительного вознаграждения таких руководителей, берущих на себя больше ответственности. «Опцион в размере до 5% соответствует рыночной практике, но знаю примеры, когда опцион достигает и 10%», — сказал он.