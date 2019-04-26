Гендиректор «Сибантрацита» получил опцион на долю в компании

В конце 2018 года источники РБК рассказывали, что Босов вел переговоры о продаже «Сибантрацита» со структурами Эдуарда Худайнатова и Сергея Курченко. По словам его знакомого, Босов тогда оценил свои активы в $3 млрд. Но потенциальные покупатели «не дали» такую цену. Барский как раз известен участием в крупных сделках по слияниям и поглощениям. Но он утверждает, что пришел в «Сибантрацит» не для подготовки компании к продаже. «Я приехал не продавать компанию, а ее удвоить», — заявил топ-менеджер. По итогам 2018 года добыча предприятий группы составила 24,1 млн т, а к 2022 году она должна увеличиться до 58 млн т.

Барский знаком с Босовым 20 лет — с 1999 года. В 2004 году они инвестировали в нефтяную компанию Vostok Oil, позднее переименованную в West Siberian Resources. Под руководством Барского West Siberian Resources провела ряд сделок по слияниям и поглощениям, в результате которых ее запасы выросли почти в 15 раз, а в 2008 году произошло слияние West Siberian с нефтяной компанией «Альянс» семьи Бажаевых. После этого Барский ушел работать в ТНК-ВР на должность зампреда правления. Он был кандидатом на пост главы компании, но, так и не дождавшись назначения, покинул ее в 2011 году. А последние пять лет он работал в США, где возглавлял нефтяную компанию Matra Petroleum (ему принадлежит около 28%). Однако, по словам Барского, сейчас нефтяной бизнес перестал ему быть интересен: «Американская сланцевая нефть просто этот бизнес убила, на рынке постоянные качели: в октябре 2018 года в Америке нефть стоила $75 за баррель, а потом стала $45».