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Гендиректор «Сибантрацита» получил опцион на долю в компании
Максим Барский, который в конце 2018 года возглавил угольную компанию «Сибантрацит» Дмитрия Босова, получил опцион на долю в группе. Осенью 2018 года владельцы «Сибантрацита» оценивали 100% компании в $3 млрд
Максим Барский (Фото: пресс-служба «Сибантрацит»)

Максим Барский, который в октябре 2018 года возглавил крупнейшего в России производителя металлургических углей «Сибантрацит», получил от ее основного собственника Дмитрия Босова опцион на долю в компании. Об этом Барский рассказал в интервью РБК. «У нас во всех проектах партнерские отношения. Есть опцион», — сказал топ-менеджер. Но размер опциона и условия его выполнения он отказался раскрывать.

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Глава «Сибантрацита» — РБК: «Нет задачи продаться, есть задача удвоиться»

Босов владеет более 86% «Аллтека», единственного акционера кипрской Sibanthracite PLC, которой принадлежат производственные активы «Сибантрацита».

Нет общего правила по размеру опциона для таких топ-менеджеров, как Барский, сказал РБК партнер компании по поиску руководителей высшего звена Odgers Berndtson Рустам Бостанов: «Тут очень широкий диапазон, но можно привести в пример топ-менеджеров Андрея Мельниченко (СУЭК и «Еврохим»), которые получили от 5 до 10% в компаниях». Председатель совета директоров TopContact Артур Шамилов добавил, что Барский уже давно перешел в категорию управляющего партнера и на рынке есть практика дополнительного вознаграждения таких руководителей, берущих на себя больше ответственности. «Опцион в размере до 5% соответствует рыночной практике, но знаю примеры, когда опцион достигает и 10%», — сказал он.

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В конце 2018 года источники РБК рассказывали, что Босов вел переговоры о продаже «Сибантрацита» со структурами Эдуарда Худайнатова и Сергея Курченко. По словам его знакомого, Босов тогда оценил свои активы в $3 млрд. Но потенциальные покупатели «не дали» такую цену. Барский как раз известен участием в крупных сделках по слияниям и поглощениям. Но он утверждает, что пришел в «Сибантрацит» не для подготовки компании к продаже. «Я приехал не продавать компанию, а ее удвоить», — заявил топ-менеджер. По итогам 2018 года добыча предприятий группы составила 24,1 млн т, а к 2022 году она должна увеличиться до 58 млн т.

Барский знаком с Босовым 20 лет — с 1999 года. В 2004 году они инвестировали в нефтяную компанию Vostok Oil, позднее переименованную в West Siberian Resources. Под руководством Барского West Siberian Resources провела ряд сделок по слияниям и поглощениям, в результате которых ее запасы выросли почти в 15 раз, а в 2008 году произошло слияние West Siberian с нефтяной компанией «Альянс» семьи Бажаевых. После этого Барский ушел работать в ТНК-ВР на должность зампреда правления. Он был кандидатом на пост главы компании, но, так и не дождавшись назначения, покинул ее в 2011 году. А последние пять лет он работал в США, где возглавлял нефтяную компанию Matra Petroleum (ему принадлежит около 28%). Однако, по словам Барского, сейчас нефтяной бизнес перестал ему быть интересен: «Американская сланцевая нефть просто этот бизнес убила, на рынке постоянные качели: в октябре 2018 года в Америке нефть стоила $75 за баррель, а потом стала $45».

Авторы: Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко
Теги: Дмитрий Босов
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