Нефть подешевела более чем на 9%

Участникам соглашения о сокращении нефтедобычи не удалось договориться о продлении ограничений. На фоне провала переговоров мировые цены на нефть впервые с 2017 года упали ниже $46 за баррель

Фото: Dario Lopez-Mills / AP

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с июня 2017 года упала ниже $46. На минимуме цена достигла отметки $45,29, что на $4,7 — или 9,4% — ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В последний раз ниже достигнутой 6 марта отметки стоимость барреля Brent опускалась 26 июня 2017 года (тогда стоимость была $45,04).

Одновременно с этим стоимость барреля нефти марки WTI упала до $41,77, что на $4,13 — или 9% — ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Падение нефтяных котировок происходит на фоне провала переговоров в Вене, в ходе которых входящие в ОПЕК страны пытались договориться с Россией и другими экспортирующими нефть государствами о введении дополнительных ограничений на добычу. Накануне, 5 марта, страны ОПЕК рекомендовали углубить сделку ОПЕК+ и дополнительно сократить добычу на 1,5 млн барр. в сутки, из которых 0,5 млн должны взять на себя Россия и другие страны, не входящие в картель.

Однако переговоры закончились провалом. Более того, их участники не смогли договориться и о продлении достигнутого ранее соглашении об ограничении нефтедобычи. В результате с 1 апреля 2020 года его действие прекратится.