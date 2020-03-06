Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 14:01
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе Политика, 20:34 Оператор предупредил о риске оставить Киев без газа Бизнес, 20:18 Умер рекордсмен по количеству побед в Кубке Стэнли Спорт, 20:11 Новак заявил о зависимости увеличения нефтедобычи от планов компаний Экономика, 20:11 Власти Москвы сообщили о выздоровлении заразившегося коронавирусом Общество, 20:05 Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости Общество, 20:01 Нефть подешевела более чем на 9% Экономика, 20:00 Сделка России и ОПЕК об ограничении добычи нефти развалилась Экономика, 19:44 «Сибирь» выиграла третий матч подряд у «Автомобилиста» в Кубке Гагарина Спорт, 19:44 В школы Москвы с 10 марта не пустят вернувшихся из Италии и Франции детей Общество, 19:36 В Казани опровергли выписку эвакуированных с Diamond Princess россиян Общество, 19:35 Биатлонист Устюгов подал апелляцию в CAS на решение о дисквалификации Спорт, 19:21 Как рынок реагирует на новости о тяжелых болезнях руководителей компаний Бизнес, 19:03  Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:01
Экономика ,  
0 

Нефть подешевела более чем на 9%

Участникам соглашения о сокращении нефтедобычи не удалось договориться о продлении ограничений. На фоне провала переговоров мировые цены на нефть впервые с 2017 года упали ниже $46 за баррель
BRENT BR-4.20 $46,72 -7,9%
Фото: Dario Lopez-Mills / AP

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с июня 2017 года упала ниже $46. На минимуме цена достигла отметки $45,29, что на $4,7 — или 9,4% — ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В последний раз ниже достигнутой 6 марта отметки стоимость барреля Brent опускалась 26 июня 2017 года (тогда стоимость была $45,04).

Одновременно с этим стоимость барреля нефти марки WTI упала до $41,77, что на $4,13 — или 9% — ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Падение нефтяных котировок происходит на фоне провала переговоров в Вене, в ходе которых входящие в ОПЕК страны пытались договориться с Россией и другими экспортирующими нефть государствами о введении дополнительных ограничений на добычу. Накануне, 5 марта, страны ОПЕК рекомендовали углубить сделку ОПЕК+ и дополнительно сократить добычу на 1,5 млн барр. в сутки, из которых 0,5 млн должны взять на себя Россия и другие страны, не входящие в картель.

Глава МВФ оценила потери нефтяников из-за коронавируса в $10 млрд
Экономика

Однако переговоры закончились провалом. Более того, их участники не смогли договориться и о продлении достигнутого ранее соглашении об ограничении нефтедобычи. В результате с 1 апреля 2020 года его действие прекратится.

«Что касается сокращения, наверное, с учетом сегодняшнего принятого решения с 1 апреля этого года у нас нет ни у кого из стран, входящих в ОПЕК, и не-ОПЕК обязательств по сокращению», — пояснил министр энергетики России Александр Новак (цитата по «РИА Новости»).

Достигнув минимума дня, нефтяные цены несколько скорректировались. К 19:40 мск стоимость барреля Brent составляла $46,01, барреля WTI — $42,24.

Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть
Политика

1 марта президент Владимир Путин назвал мировые цены на нефть, составлявшие тогда около $50 за баррель, приемлемыми для России. В 2020 году цена отсечения по бюджетному правилу в России установлена на уровне $42,4 за баррель марки Urals, а этот сорт дешевле Brent. 28 февраля министр финансов России Антон Силуанов говорил, что российский бюджет сможет обеспечивать все расходы даже при цене $30 за баррель. «Бюджет наш защищен, резервы созданы. Сейчас мы при цене на нефть даже около $30 за баррель, я фантазирую, мы в течение четырех лет профинансируем спокойно наши расходы», — сказал министр.

Автор: Евгений Калюков
Теги: нефть, ОПЕК, ОПЕК+
Материалы по теме
Цена на нефть за день упала почти на $4
Финансы
Глава МВФ оценила потери нефтяников из-за коронавируса в $10 млрд
Экономика
Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter