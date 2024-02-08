Эксперты заявили о преодолении «упаковочного» кризиса в России

Российские производители упаковки для продуктов полностью локализовали производство. Удалось заменить асептическую упаковку Tetra Pak и Pure-Pak. Но «точечные» проблемы все еще есть, говорится в исследовании Союзмолока и Milknews

Фото: Олег Яковлев / РБК

Россия полностью преодолела кризис в индустрии упаковки для продуктов питания и локализовала все массовые виды и форматы упаковки для молочных продуктов и детского питания. Об этом говорится в исследовании «Адаптация молочной отрасли к влиянию санкций. Упаковка» аналитического агентства Milknews и Национального союза производителей молока (Союзмолоко), с которым ознакомился РБК.

По данным Союзмолока, основные участники рынка упаковки локализовали производство всех основных сырьевых компонентов, а объем выпуска полностью покрывает спрос. Молочная индустрия остается наиболее сложным сегментом для обеспечения упаковкой из-за разнообразия видов продукции, форматов, высоких требований к гигиене и качеству, а также технологически сложных упаковочных решений, указано в материалах союза. Ежегодно в молочной индустрии фасуется 12,8 млн т продукции, для которой необходимо 32,2 млн шт. упаковок различного вида и состава.

Как возник «упаковочный» кризис

В 2022 году отечественные производители упаковки для продуктов питания столкнулись со сложностями в обслуживании и обновлении оборудования, а также с нехваткой картона из-за западных санкций против России, последовавших после начала специальной военной операции на Украине. В апреле 2022 года Евросоюз в рамках пятого пакета санкций запретил поставки в Россию типографической краски, бумаги, картона, пленки, а также машин для печати. Все это полиграфическое оборудование и материалы, которые используются при производстве упаковки, завозились в Россию из-за рубежа. Чтобы растянуть запасы краски, пока не будут найдены альтернативные поставщики, российские производители молочных продуктов и соков вынуждены были ввести временные, почти белые упаковки продуктов с минималистичным дизайном.

«Введение санкций оказало шоковый эффект на индустрию упаковки и продуктов питания — в один момент на рынке возник дефицит сырья и ажиотажный спрос на упаковку, а производители не были к этому готовы», — вспоминает гендиректор Союзмолока Артем Белов. Так, в апреле 2022 года с нехваткой производимой Tetra Pak упаковки для кефира и ряженки столкнулась компания «Молвест» (бренды «Вкуснотеево», «Нежный возраст» и «Фруате»), рассказывал РБК основатель компании Аркадий Пономарев. Также из-за нехватки тары для хранения задерживались поставки соков и молока в сетевые магазины, жаловались ретейлеры.

В июле 2022 года крупнейший поставщик пищевой упаковки на российском рынке Tetra Pak объявил о передаче российского бизнеса местному менеджменту на фоне «экспортных ограничений и нарушений цепочек поставок в Россию». Компании принадлежал завод в подмосковной Лобне — крупнейший в России и в Восточной Европе по производству упаковки для жидких пищевых продуктов. В октябре 2022 года бывшая российская «дочка» шведской Tetra Pak возобновила производство полноцветной упаковки, а также сменила юридическое название компании на АО «Упаковочные системы». Другой крупный производитель упаковки, норвежский Elopak (бренд Pure-Pak), также продал российский бизнес местному менеджменту.

Российские власти заверяли, что в стране не будет проблем с упаковкой после ухода зарубежных компаний. В июне 2022 года начался эксперимент по замещению европейских упаковок, рассказывала РБК курирующая отрасль вице-премьер Виктория Абрамченко. Тогда одной из главных задач было создание аналога асептической упаковки Tetra Pak и Pure-Pak, которая позволяет обеспечивать длительный срок хранения продуктов без консервантов. «Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, — она будет серой, как мы ее называем, «экологичной», но она будет наша, отечественная», — отмечала Абрамченко, подчеркивая, что на качестве и безопасности продукции эта замена не отразится.

Из чего делают упаковку для молока Из общего объема упаковки 31% приходится на многослойный картон (асептический и неасептический), 17% — на пластиковые ПЭТ-бутылки, 25% — на гибкую полимерную упаковку (фин-пак, флоу-пак, стейбл-бэг, дой-пак), остальной объем занимают другие материалы (HDPE, бумага, пластик, фольга и т.д.).

Как предотвратили «упаковочный» коллапс

Чтобы предотвратить «коллапс на рынке продуктов питания», крупнейшие игроки рынка оперативно нашли альтернативных поставщиков в дружественных странах, а также заменили ключевые сырьевые компоненты, такие как картон, бумага, полимеры, пластики, фольга и краски, говорится в исследовании Milknews и Союзмолока. Дефицит упаковки ощущался только в мае-июне 2022 года из-за падения импорта картона и панического роста объема заказов, с которым отечественные поставщики не могли справиться. Новая база поставщиков в России и дружественных странах насчитывает около 400 партнеров, а запасы упаковки выросли в четыре раза.

К осени 2022 года компания «Упаковочные системы» локализовала выпуск практически всех форматов асептической упаковки Tetra Pak на отечественном картоне, а бывший завод Elopak — «Праймкартонпак» возобновил производство. В исследовании Союзмолока уточняется, что локализация производства асептической упаковки, которая используется в том числе для детского питания и обеспечения удаленных регионов страны, стала одним из ключевых факторов стабилизации ситуации. Сейчас завод «Упаковочных систем» в Лобне может выпускать до 5 млрд шт. упаковок в год.

Кроме этого, «Упаковочные системы», Danaflex, «Европласт» локализовали выпуск всех видов упаковки и ключевых сырьевых компонентов (бумага, гофрокартон, полимеры, пластики). Компании Danaflex, «Ламбумиз», «Молопак» существенно нарастили объемы выпуска продукции и прорабатывают новые инвестиционные проекты, говорится в исследовании.

Впрочем, пока еще сохраняются точечные проблемы с отдельными сложными видами упаковки, такими как EcoLean, SIG, Tetra Top, отмечают в Союзмолоке. Такие виды упаковки не выпускаются в России, а мощности по ламинированию картона пока не покрывают потребности рынка. К сложным видам упаковки относятся, например, индивидуальная упаковка для плавленных сыров, сыров с плесенью, а также упаковка для сыров в нарезке. Также пока сохраняется дефицит объемов пищевой фольги и ламинированного картона — он восполняется импортом.

Часть объемов упаковки поставляется из Китая, уточняется в исследовании. Возможность увеличения объемов производства для замещения импорта из Китая рассматривает компания «Упаковочные системы», отмечают в Союзмолоке. Для полного обеспечения рынка отечественной упаковкой и сокращения объемов импорта из Китая требуются регуляторные изменения, указывают аналитики. Например, нужны разработка отдельной стратегии локализации и установление прозрачных «правил игры» для индустрии, в том числе выравнивание условий работы на рынке для отечественных игроков и импорта через пошлины и другие инструменты регулирования.

В пресс-службе Минпромторга согласились, что конкуренция с китайскими производителями, которые имеют более низкую стоимость сырья и экспортную поддержку, — один из вызовов для российских производителей упаковочных материалов. В министерстве отметили, что проводят «постоянную работу» по ограничению рост импорта асептической и неасептической упаковки. В частности, по инициативе Минпромторга в рамках работы подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции было отменено продление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении этих видов упаковки. С 31 марта 2023 года на них установлена 5-процентная ставка ввозной таможенной пошлины, при этом с 30 сентября 2022 года для части импортной неасептической упаковки установлена пошлина 7%.

Что говорят участники рынка

Вывод о том, что отечественные производители заместили все массовые виды упаковок для молочных продуктов и детского питания, подтвердил заместитель председателя правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов. «Более того, российские производители упаковки сегодня покрывают потребности отечественных пищевых предприятий и по другим категориям», — добавил он.

Крупнейший производитель сырого молока в России «ЭкоНива» за последние два года наработала базу альтернативных поставщиков для обеспечения бесперебойной работы бизнеса, сообщил РБК представитель компании. «Ситуация нормализовалась благодаря выстраиванию новых связей и партнерств. Компания смогла подобрать достойные альтернативы в части упаковочных материалов для производства готовых молочных продуктов», — добавили в пресс-службе компании.

В компании «Упаковочные системы» также соглашаются с выводами исследования. Компании удалось перейти на отечественные материалы — она начала это процесс в течение нескольких месяцев после введения санкций и на российский картон перешла уже в ноябре 2022 года, затем на краски и полимеры, а сейчас находится на финальном этапе перехода на российскую фольгу. Помимо локализации сырья компания в очень сжатые сроки прошла через IT-трансформацию — пришлось поменять все управленческие и производственные системы, от работы которых зависело функционирование предприятия.

В «Упаковочных системах» подчеркивают, что ситуация как минимум в сегментах упаковки напитков и жидких продуктов питания, упаковку для которых производит компания, стабильна. «Упаковочная отрасль сделала все для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу пищевой промышленности. Вы видите результаты этой работы на полках в магазинах», — заявили в пресс-службе АО.

Относительно «точечных» проблем с отдельными видами упаковки в компании сообщили, что они «были и есть всегда». «Главное — нет дефицита, отрасль упаковки трансформировалась и адаптировалась к новым условиям. Продовольственная безопасность с точки зрения наличия упаковки и ее качества обеспечивается в полной мере», — добавили в «Упаковочных системах». Сложности, по словам представителя компании, возникают не с увеличением российского производства упаковки, а с потоком импорта, в том числе из Китая. «В этом вопросе мы рассчитываем на внимание органов власти. Важно, чтобы приоритет независимости от импорта был не только заявлением, но и стратегией реальной поддержки российских производителей», — резюмировал представитель «Упаковочных систем».

Внутренний рынок полностью обеспечен упаковкой отечественного производства, ситуация стабильна, подчеркивают в пресс-службе Минпромторга. «Все категории продуктов продолжают быть доступными на полках наших магазинов практически без малейших изменений в потребительских свойствах упаковки. Предприятия не просто вышли на досанкционный уровень загрузки, но мы видим следующий вызов, у нас есть большой профицит высокотехнологичных мощностей, а по отдельным видам продукции сформирован экспортный потенциал, готовый к реализации», — утверждают в министерстве. А для обеспечения предприятий АПК критическими видами полимерной упаковки, включающей, например, полимерную ленту и вкладыши для сыров, в декабре 2023 года была утверждена «дорожная карта» — сейчас для этих проектов ищут инвесторов.

РБК направил запрос в Health & Nutrition (бывшая российская «дочка» Danone), PepsiCo и «Молвест».