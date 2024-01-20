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Крупнейший в России завод томатной пасты столкнулся с нехваткой семян

Крупнейший в России завод томатной пасты столкнулся с нехваткой семян помидоров
Два региона-производителя овощей столкнулись с нехваткой семян накануне посевной. Сложности могут привести к снижению урожая у крупнейшего производителя томатной пасты. Минсельхоз заверяет, что семян не меньше, чем год назад
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Два крупных региона-производителя овощей — Астраханская и Волгоградская области — столкнулись с проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной. Вопрос обсуждался на прошедшем 17 января в Минсельхозе совещании у директора департамента растениеводства Романа Некрасова с представителями региональных органов сельского хозяйства, рассказал РБК один из участников встречи. Информацию о совещании подтвердили в Национальном союзе производителей плодов и овощей.

На совещании представители Астраханской области сообщили, что регион обеспечен семенами овощных культур примерно на 77%, но обеспокоенность вызывает ситуация с семенами томата (обеспеченность составляет около 70%), пояснил источник РБК. В частности, тяжелая ситуация сложилась у крупнейшего производителя томатов в регионе — предприятия АПК «Астраханский». Представитель Волгоградской области на мероприятии сообщил, что регион обеспечен семенами моркови и лука лишь на 20%. Заявки на поставки были направлены во Францию и Венгрию, но реакции на них не последовало, а логистические цепочки поставок не выстроены.

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Фото:David Diaz / dpa / Global Look Press

Нехватку семян томатов в этом сезоне подтвердил РБК гендиректор АПК «Астраханский» Михаил Зайцев. Агрокомплекс — крупнейший в России производитель томатной пасты, а также томатов. Проблема у предприятия возникла в связи с запретом на ввоз в Россию голландского посадочного материала, пояснил Зайцев. Запрет в конце ноября 2023 года ввел Россельхознадзор на фоне систематического выявления карантинных объектов в семенах, поступающих из Нидерландов в Россию. Доля голландских семян томата у АПК «Астраханский» составляла 35%. «Вот этого количества нам потенциально не хватает», — указывает Зайцев.

Отечественных семян для производства томатной пасты в России в промышленных масштабах нет — посадочный материал завозится из-за рубежа, рассказывает Зайцев. Закупить недостающее в 2024 году количество у других поставщиков оказалось проблематично: «Семена не выращиваются за один день, чтобы получить их ранней весной 2024 года, мы их заказывали весной прошлого года. Попросить поставщиков продать нам больше нельзя — у них их просто нет. Поэтому для нас это серьезная проблема, которая пока никак не решена», — констатирует Зайцев. Нехватка семян, в свою очередь, может привести к снижению посевных площадей и, как следствие, — к уменьшению урожая томатов, добавляет гендиректор АПХ «Астраханский».

Как много овощей выращивает Астрахань и Волгоград

Астраханская область занимает первое место по производству овощей в России. В регионе выращивается более 70% томатов и 30% лука, а также каждый третий арбуз в товарном секторе, уточнили в Министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области.

Волгоградская область, в свою очередь, занимает первое место по производству в стране лука и моркови, говорят в Комитете сельского хозяйства региона. «Каждая пятая морковь и каждая третья луковица, выращенные в коллективном секторе, произведены на территории Волгоградской области», — указывают в комитете.

В 2023 году в России, по предварительным данным Росстата, в хозяйствах всех категорий было собрано 13,8 млн т овощей открытого и закрытого грунта (то есть выращенных в теплицах) — это на 1,2% выше уровня прошлого года. В Астраханской области производство составило 1,8 млн т, на втором месте был Дагестан — 1,5 млн т, а на третьем месте — Волгоградская область (1,1 млн т).

Что говорят отраслевые союзы

Пока у производителей овощей открытого грунты сохраняется зависимость от импортных семян, говорит руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. Основными поставщиками были Нидерланды и Германия. В этом году производители успели завезти основные семена, но в следующем году у них могут возникнуть проблемы, не исключает эксперт.

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Данкверт — РБК: «Мы скоро овощи будем поставлять в Европу»
Бизнес
Сергей Данкверт

Национальный союз производителей плодов и овощей прогнозирует, что посевная кампания в 2024 году пройдет штатно, «урожай порадует и будет отправлен на экспорт», заявила РБК член правления союза Ирина Мурашова. По ее словам, Минсельхоз оказывает «беспрецедентное содействие» получению семян овощных культур в необходимые для посевов сроки. Подготовка и закупка семенного материала будет в активной фазе до конца марта. «После совещания произошли изменения с поставками, и семена уже едут. По Астраханской области, если не поставит фирма BASF, озвученная на совещании, то есть адекватные замены других компаний», — добавила собеседница РБК.

Особая поддержка и фокус сделан также на восстановление и развитие отечественной селекции, продолжает Мурашова. Так, в Волгоградской области реализуется проект инновационного Селекционно-семеноводческого центра по семенам овощных культур, который будет покрывать потребность не только волгоградских аграриев, но и всего юга России. «В ближайшие 6-7 лет в посевной кампании значительное место будут занимать отечественные семена», — ожидает эксперт.

Что говорят чиновники

В Минсельхозе России сообщили, что по состоянию на 15 января готовность семенного материала по овощам открытого грунта составляет 60% — это «соответствует уровню прошлого года». Вопрос обеспеченности аграриев материально-техническими ресурсами на особом контроле, подчеркивают в министерстве. Подготовка и закупка семенного материала продолжается, особый акцент в предстоящей посевной будет сделан на использовании достижений отечественной селекции.

В Астраханской области на текущий момент обеспеченность составляет до 70% от общей потребности в семенах овощей раннего сева, уточнили в Министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности региона. Аналогичную цифру по запасу семян, необходимому для проведения посевной, называют и в Комитете сельского хозяйства Волгоградской области — 70% от потребности в ранневысеваемых овощах. Работа над завозом семян овощных культур продолжается с учетом сроков высева конкретных культур и их сортов и гибридов, указывают представители обоих ведомств: в этих регионах выращиваются как ранние, так и поздние овощи.

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Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Кроме этого, в Астраханской области профильное министерство для уменьшения зависимости от иностранных семян и популяризации сортов, выведенных российскими селекционерам, последние три года работает с отечественными компаниями по производству семян овощных культур и картофеля, проводит совместные семинары с закладкой демонстрационных посевов и «дни поля».

Волгоградская область, как уточняют в ее комитете сельского хозяйства, активно занимается развитием собственной селекции овощных культур. Этому способствует существование в регионе научной базы — ученых-селекционеров Волгоградского государственного аграрного университета, которые занимаются улучшением местных сортов томатов («Волгоградец», «Новичок» и т.д.), а также современного комплекса «Росток».

Как Россия «приземляет» иностранные семена

Российский АПК «очень уязвим» в ситуации, когда рынок открыт для иностранной селекции, отмечал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. В министерстве предупреждали, что частично ограничат ввоз семян из недружественных стран. В этом году рынок работает уже в условиях нового регулирования: правительство постановило, что на 2024 год ввоз семян ряда сельскохозяйственных культур будет ограничен количественными квотами. В список попали семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы. На семена других овощей квоты пока не распространяются.

Еще одно нововведение — требования по локализации семян в России для иностранных компаний. С 2024 года зарубежные производители смогут работать в России только в составе совместных предприятий, контрольная доля в которых будет принадлежать российским партнерам. До 1 марта 2024 года иностранные компании должны представить в Минсельхоз планы локализации — в противном случае им придется уйти с рынка.

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