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Пивоварам не хватило кольереток из-за санкций

Пивовары ради экономии стали отказываться от этикеток на горлышке бутылки
Запрет на поставки из ЕС офсетной бумаги заставил пивоваров пожертвовать дизайном и отказаться для некоторых брендов от кольереток — этикеток на горлышке бутылки. Производители напитков жалуются и на дефицит самоклеящихся этикеток
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский офис AB InBev Efes — одной из крупнейших пивоваренных компаний страны — из-за нехватки бумаги у поставщиков решил отказаться на части продукции от кольеретки — этикетки особой формы на горлышке бутылки, рассказал РБК исполняющий обязанности президента компании Ораз Дурдыев.

«Экстренное» решение относительно кольереток коснется, в частности, упаковок пива «Старый мельник из бочонка», «Сибирская корона» и «Белый медведь», уточнил Дурдыев. «Мы находимся в тяжелейшей экономической неопределенности и каждый день наблюдаем появление новых санкций и ответных мер, затрагивающих почти все бизнес-процессы», — констатировал он.

Для чего нужна кольеретка

Кольеретка — часть упаковки наравне с бутылкой, крышкой/пробкой, этикеткой, контрэтикеткой. Чаще всего она составляет часть дизайна упаковки, на нее, как правило, наносят логотип торговой марки. Однако если информация о продукте не помещается на основной этикетке, по требованию Росалкогольрегулирования ее необходимо размещать на кольеретке.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

В компаниях «Балтика» (марки «Балтика», Tuborg, Zatecky Gus и др.) и российском офисе Heineken (Krusovice, Amstel, «Охота», «Три медведя») на запросы РБК не ответили. Но в Ассоциации производителей пива, куда входят и AB InBev Efes, и «Балтика» с Heineken, подтвердили, что наблюдают проблемы с поставками некоторых видов этикетировочной бумаги.

Бумага, лаки и краски попали в пятый пакет антироссийский санкций ЕС, введенных из-за военной операции на Украине.

«Члены ассоциации прикладывают максимум усилий для сохранения стабильных бизнес-процессов и стараются заместить поставки этикетировочной бумаги из альтернативных источников, наладить новые логистические цепочки», — сообщили в пресс-службе ассоциации. Пока же в качестве временной меры «некоторые производители действительно могут частично отказаться от кольереток».

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Массовая оптимизация материалов этикеток происходит во всей пивной отрасли, рассказал председатель комиссии по производству пива и натуральных напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин. По его словам, компании рассматривают более дешевые варианты этикеток, отказ от кольереток и контрэтикеток, упрощение дизайна — все для снижения стоимости производства.

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Фото:Виталий Белоусов / ТАСС

Основу для этикетки поставляли компании из Финляндии и Дании, так же как и чернила, а после введения запрета на экспорт этих товаров из стран ЕС стоимость этикеток выросла на российском рынке на 40–50%. «Когда ты производишь десятки миллионов бутылок пива — это копейки, но если только десять тысяч, как малые пивовары, — цена становится слишком чувствительной, она выросла с прошлогодних 7 руб. за бутылку до 9,4 руб.», — объясняет Небольсин.

«Только оперативное оказание поддержки и либерализация регулирования индустрии со стороны государственного сектора способны деэскалировать сложившуюся ситуацию и не допустить коллапса пивоваренного рынка», — убежден Дурдыев.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

У кого еще проблемы с этикетками

В Союзе производителей алкогольной продукции также отмечают, что его члены рассматривают «все возможности оптимизации себестоимости продукции, в том числе и изменения этикетки» — в стоимости производства она занимает четвертое место после спирта, бутылки и пробки. Стоимость этикетки для производителей крепкого алкоголя выросла примерно на 25–35%, оценивает представитель союза. При этом снизились сроки кредитования производителей: если ранее они составляли 60–120 дней, сейчас зачастую речь идет о предоплате. «Кто-то из производителей снизит площадь этикетки, кто-то уберет дополнительный лак. Важно, чтобы изменения не выглядели удешевлением в глазах потребителя, чтобы он не воспринял их как экономию на продукте», — отмечают в союзе.

Наличие сложностей с этикетками подтвердил и Святослав Вильк, генеральный директор «Холдинга Аква» (производит «Ессентуки»). Компания использует этикетки двух типов — бумажные и самоклеящиеся. Сейчас тестируются разные материалы, а в типографиях созданы запасы сырья под компанию, которые не дадут возникнуть проблемам с производством, заверил Вильк.

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Почему этикетки подорожали

В пивной отрасли для производства этикеток в основном используется офсетная бумага, на которую распространяется санкционный запрет ЕС на экспорт в Россию, напоминает генеральный директор полиграфической компании «ССЛ Контур» Марат Батыркаев.

Только Финляндия в 2021 году поставила в Россию почти 439 тыс. т различной бумаги и картона на $455 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы. Доступные данные Росстата по производству отечественной бумаги ограничены 2020 годом: тогда было выпущено почти 22,9 тыс. т этикеточной бумаги.

В других отраслях, как правило, используются самоклеящиеся этикетки. Большую часть материалов для них — полиэтилен, полипропилен и т.п. — ранее, по словам Батыкаева, поставляли две компании — нидерландская UPM Raflatac и американская Avery Dennison. В марте этого года они прекратили поставки в Россию.

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В случае санкционного запрета компании-поставщики обязаны сохранять сроки, устанавливаемые такими ограничениями, а когда компании самостоятельно прекращают поставки — это происходит в любые сроки, вплоть до одного дня, что может приводить к непрогнозируемому обвальному дефициту продукции, отмечает Батыкаев. Тем не менее, по его словам, остатки на складах поставщиков европейского сырья в России и у местных типографий на три-четыре месяца позволяют переориентировать закупки на азиатские страны «без значительных потрясений для рынка». Правда, из-за высокого спроса производители в Азии уже увеличили свои расценки. По сравнению с 2020 годом они сейчас выше примерно вдвое, оценивает собеседник РБК.

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Теги
Анна Левинская, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
При участии
Анна Захарова
пивной рынок санкции против России AB InBev «Балтика» Heineken упаковка алкоголь
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