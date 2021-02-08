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Наследники Босова договорились о продаже «Сибантрацита»

Наследники погибшего бизнесмена Дмитрия Босова договорились продать угольную компанию «Сибантрацит» Альберту Авдоляну, который уже контролирует Эльгинский угольный проект. Сумма сделки составит более $1 млрд (с учетом долгов)

Наследники бизнесмена Дмитрия Босова, который покончил собой в мае 2020 года, договорились продать его главный актив — угольную компанию «Сибантрацит» — «А-Проперти» Альберта Авдоляна. Об этом сообщила группа «Аллтек», через которую Босов контролировал «Сибантрацит». Это подтвердила РБК представитель «А-Проперти» Анастасия Харитонова, отказавшись от других комментариев.

Группа «Аллтек» подписала с компанией «А-Проперти» соглашение об основных условиях сделки продажи «Сибантрацит», говорится в сообщении группы. По условиям сделки, «Сибантрацит» сохраняет независимость как самостоятельная компания. «Соглашением предусмотрено, что с топ-менеджерами «Сибантрацита» будут подписаны долгосрочные контракты, предусматривающие в том числе их участие в акционерном капитале компании», — указано в сообщении.

Два источника, близких к руководству «Сибантрацита», сообщили РБК, что «А-Проперти» предложила за актив больше, чем другой претендент — владелец ОТЭКО Мишель Литвак, а именно более $1 млрд (с учетом долгов «Сибантрацита»). Один из них отметил, что компания Авдоляна покупает актив на кредитные средства. РБК направил запрос наследникам Босова. Аналитики АКРА оценивали «Сибантрацит» в 80 млрд руб. при выручке по итогам 2019 года 125,5 млрд руб.

«Сибантрацит» — мировой лидер по добыче и экспорту антрацита и крупнейший в России производитель металлургических углей. После смерти Босова эта компания, как и другие активы бизнесмена, стал предметом судебного спора между вдовой Босова Катериной и его другими наследниками — родителями и четырьмя сыновьями от первых двух браков. Катерина оформила на себя половину доли Босова в группе «Аллтеке» (43,285 из 86,57%), а мать и сыновья это оспорили. В ноябре 2020 года суд занял сторону матери и сыновей. В понедельник, 8 февраля, апелляционная инстанция это решение поддержала. Теперь вся доля бизнесмена в группе «Аллтек» должна быть распределена поровну между всеми наследниками. Катерина говорила РБК, что подаст кассацию на это решение, РБК направил ей запрос.

Поскольку у Босова восемь наследников (мать и отец, четверо сыновей от первых двух браков, а также Катерина и ее совместная с Босовым дочь), то каждый из них может претендовать на 10,82% «Аллтека». Таким образом, четверо сыновей и родители бизнесмена могут получить почти 65% группы и аналогичную долю в «Сибантраците».

Авторы
Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко
Сибантрацит Аллтек Дмитрий Босов наследники
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