Отказавшейся покупать активы ЛУКОЙЛа Gunvor решили выдать $2,4 млрд

Ряд международных банков согласился выдать Gunvor кредит почти на $2,4 млрд. Bloomberg назвал это сигналом поддержки, несмотря на отказ Минфина США выдать компании лицензию, из-за чего она отказалась от покупки активов ЛУКОЙЛа

НПЗ Gunvor (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Нефтетрейдер Gunvor объявил о подписании мультивалютного кредитного договора на общую сумму в $2,395 млрд, связанного с обеспечением устойчивости. Кредит согласились предоставить ряд банков, в том числе европейских и китайских.

В сообщении Gunvor говорится, что кредит для Gunvor International B.V. и Gunvor SA будет использоваться для общих корпоративных целей, включая рефинансирование текущих кредитов.

«Мы очень довольны результатами этого рефинансирования с увеличенной суммой кредита — в том числе в долгосрочной перспективе — и несколькими новыми банками, присоединившимися к пулу. Мы благодарим наш банковский пул за их постоянную поддержку в этой ведущей европейской финансовой системе для нашей группы», — сказал финансовый директор Gunvor Group Джефф Вебстер.

Накануне Gunvor также объявила о новом кредитном соглашении на общую сумму в $2,81 млрд, участниками которого являются в том числе американские банки.

Gunvor — международная энергетическая компания, активы которой включают нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, терминалы, суда для перевозки топлива и т.д. Работает более чем в ста странах. До 2014 года совладельцем Gunvor был российский бизнесмен Геннадий Тимченко, который за день до введения в отношении него санкций США продал свою долю в 43,5% акций Gunvor другому крупному акционеру компании — Торбьёрну Торнквисту. Тот в результате получил пакет акций более чем в 85% (остальные акции, как пишет Forbes, принадлежат сотрудникам компании). Сейчас Торнквист — председатель совета директоров.

Bloomberg называет объявленное 7 ноября кредитное соглашение сигналом о том, что банки по-прежнему поддерживают Gunvor, несмотря на то, что Минфин США заявил о связях компании с Россией и предупредил, что не выдаст ей лицензию, пока продолжаются боевые действия на Украине.

Такое заявление ведомство сделало после того, как Gunvor предложила купить зарубежные активы ЛУКОЙЛа, против которого США 22 октября ввели санкции. Вашингтон дал месяц на сворачивание операции с компанией и ее «дочками».

Торнквист заявлял, что сделка по приобретению международного портфеля ЛУКОЙЛа станет «полным разрывом» компании с этими активами. Глава Gunvor исключал, что активы будут проданы обратно в случае снятия санкций с российской компании. Reuters писал, что для покупки активов ЛУКОЙЛа трейдеру придется занять около $18 млрд.

После объявления Минфина США Gunvor отозвала свое предложение о покупке активов ЛУКОЙЛа. Заявление американского ведомства компания назвала «в корне неверным и ложным». После этого акции ЛУКОЙЛа упали на 4%, но затем отскочили, снижение составило 2,72%.

В Кремле, комментируя ситуацию со срывом сделки, подчеркнули, что все законные интересы ЛУКОЙЛа как крупной международной компании должны быть соблюдены «с точки зрения правил международных и экономических отношений». «Нарушения в этой области неприемлемы, и они вредят общемировому режиму торговли», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.