Молдавия объявила об ограничениях для ЛУКОЙЛа из-за санкций США

Российская компания ЛУКОЙЛ с 21 ноября 2025 года не сможет осуществлять поставки в Молдавии в связи с введенными США санкциями и отказом нефтетрейдера Gunvor от покупки зарубежных активов компании, заявил министр энергетики республики Дорин Жунгиету в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«В Республике Молдова ЛУКОЙЛ владеет рядом автозаправочных станций, обеспечивает нефтяной рынок ресурсами и является частным владельцем склада снабжения и загрузки самолетов — единственного склада в аэропорту», — написал министр.

По словам Жунгиету, Совет по рассмотрению инвестиций (CEIISS) принял решение отклонить предложение ЛУКОЙЛа о продаже активов и инфраструктуры аэропорта другой компании «на том основании, что эта компания не может быть принята Республикой Молдова с точки зрения национальной безопасности», и предложил купить склад компании в аэропорту, чтобы государство могло взять под свой контроль инфраструктуру.

Кишинев присоединяется к санкциям США и запросил у Вашингтона временное освобождение от них «до тех пор, пока не будет решена проблема, чтобы не нарушить поставки нефтяных ресурсов в Республику Молдова и не нарушить повседневную жизнь людей».

Кроме того, республика ведет переговоры с Болгарией и Румынией, включая Rompetrol, для обеспечения необходимых поставок бензина, дизельного топлива и керосина, сообщил глава Минэнерго.

«Мы заверяем граждан, что все решения, принимаемые Правительством и CEIISS, направлены на защиту национальных интересов, а также безопасности Республики Молдова», — заключил он.

