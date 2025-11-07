Кремль отреагировал на отказ Gunvor от покупки зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Продажа активов ЛУКОЙЛа и урегулирование на Украине не связаны друг с другом, это разные измерения, заявил Песков. Минфин США предупредил, что не позволит потенциальному покупателю вести бизнес, пока не прекратятся боевые действия

Тема продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа не входит в компетенцию Кремля, но законные интересы российской компании должны быть соблюдены в любом случае, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы считаем, что все законные интересы такой крупной международной компании, в том числе российской, как ЛУКОЙЛ, с точки зрения правил международных и экономических отношений должны быть соблюдены. Нарушения в этой области неприемлемы, и они вредят общемировому режиму торговли. Это очень большой игрок на мировом рынке», — сказал Песков.

Потенциальным покупателем активов ЛУКОЙЛа была Gunvor. 30 октября ЛУКОЙЛ сообщил, что принял поступившее от энергетической компании предложение и не будет вести переговоры с другими потенциальными покупателями. Однако 7 ноября Gunvor заявила, что отзывает свое предложение.

О своем решении Gunvor сообщила после того, как Минфин США заявил о связях энергетической компании с Россией и предупредил, что Gunvor не получит лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока на Украине продолжаются боевые действия. Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают позицию американской стороны, Песков сказал: «Это совершенно разные измерения».

Gunvor — международная энергетическая компания, один из крупнейших энергетических трейдеров по объему продаж. В создании компании участвовал российский бизнесмен Геннадий Тимченко. В первые годы Gunvor торговала преимущественно российскими энергоресурсами, а в дальнейшем — электричеством, металлами, углем. В марте 2014 года Тимченко за день до введения в отношении него санкций США продал свою долю в 43,5% акций Gunvor другому крупному акционеру компании — Торбьёрну Торнквисту. Тот в результате получил пакет акций более чем в 85%. Сейчас Торнквист — председатель совета директоров.

ЛУКОЙЛ владеет активами в 11 странах, включая нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии, Румынии и Нидерландах, сеть автозаправок в Европе, а также проекты по добыче нефти в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, ОАЭ, странах Африки и Латинской Америки. Искать покупателя российская компания начала после того, как попала в американский санкционный список. Соединенные Штаты дали месяц на то, чтобы свернуть операции с ЛУКОЙЛом и его «дочками», где компании принадлежит 50% и более.