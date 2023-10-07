Как новые меры правительства повлияют на цены на бензин и дизтопливо

Власти приняли комплекс мер для стабилизации топливного рынка, включая повышение выплат нефтяным компаниям за сдерживание цен на бензин. Поможет ли это остановить рост цен на АЗС — разбирался РБК

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В ответ на резкий рост оптовых цен на нефтепродукты, спровоцировавший повышение и розничных, правительство утвердило комплекс мер по стабилизации топливного рынка. В их числе — восстановление компенсаций нефтяным компаниям за сдерживание внутренних цен (топливный демпфер), которые с 1 сентября были сокращены вдвое. Скорректированный демпфер будет рассчитываться с 1 октября, то есть сокращенные выплаты нефтяникам из бюджета просуществовали лишь месяц.

Для стабилизации оптовых цен власти также повысили норматив по продаже топлива на бирже — с 13 до 15% от производства для бензина и с 9,5 до 12,5% для дизтоплива. Эта мера вступит в силу с 1 декабря, следует из постановления премьера Михаила Мишустина. К тому же, правительству пришлось смягчить полный запрет на экспорт дизельного топлива, введенный 21 сентября, так как из-за него, по данным «Коммерсанта», почти полностью заполнились мощности хранения дизтоплива в системе «Транснефти». Теперь можно экспортировать дизтопливо через порты в том случае, если производитель поставляет не менее 50% от произведенного товара на внутренний рынок.

«Сегодня правительство при участии нефтяных компаний разработали действительно комплексный пакет мер, и будем надеяться, что этот пакет мер приведет к стабилизации на топливном внутреннем рынке», — заявил глава ЛУКОЙЛа Вадим Воробьев в эфире телеканала «Россия24» по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака, которое состоялось в пятницу, 6 октября. По его словам, «работа была интенсивной в течение последних двух недель, она была небесполезной». «Пакет настолько комплексный, что отвечает интересам и потребителей, и производителей», — добавил он. В пресс-службе «Газпром нефти» сообщили РБК, что компания поддерживает решения правительства, добавив, что сокращение оптовых цен уже транслируется на региональные нефтебазы и АЗС.

Как власти решали топливный кризис

Топливный кризис в России начался с того, что весной 2023 года Минфин анонсировал планы снизить выплат нефтяникам за сдерживание цен почти вдвое, или на 30 млрд руб. в месяц. Глава Минфина Антон Силуанов объяснял, что власти вводили демпфер для создания равной доходности при поставках нефтепродуктов как на Запад, так и на внутренний рынок, но после начала спецоперации на Украине и введения западных санкций ситуация резко изменилась. «Разницу при высоких ценах на Западе мы компенсировали [из бюджета], при низких ценах на Западе — нефтяники доплачивали [в бюджет]. Сейчас западных рынков нет [из-за санкций] <...> Поэтому в настоящее время демпфер, по сути дела, идет в маржу нефтепереработчиков. <...>. Получается, маржу нефтепереработчикам из бюджета платим», — объяснял он.

Решение снизить компенсации нефтяникам, которое вступило в силу только с 1 сентября, задолго до этого спровоцировало резкий рост оптовых цен. К началу сентября стоимость АИ-95 в европейской части России на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла рекордных 76,876 тыс. руб. за т. К 18-19 сентября рекорда достигли биржевые цены на АИ-92 и летнее дизтопливо — 70,508 тыс. руб. и 75,036 тыс. руб. за т соответственно. За оптовыми ценами последовал рост и розничных цен: по данным Росстата, стоимость бензина и дизеля за январь—сентябрь 2023 года выросла на 9,86% и 11,26% при общей инфляции 4,32%.

В конце лета появились жалобы на дефицит топлива в ряде регионах России. Глава Минэнерго Николай Шульгинов объяснил, что ситуация с бензином на юге страны была связана с тем, что «кто-то просто пытался сыграть на ситуации — закрывать заправки, создавая искусственный дефицит».

Месяц назад на проблемы на топливном рынке впервые обратил президент Владимир Путин. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке он заявил, что правительство «не среагировало своевременно» на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть, что и стало причиной топливного кризиса. «Но в целом производители и правительство договорились, как будут действовать в ближайшее время», — сказал тогда он.

Для «кардинального» решения проблемы на топливном рынке 21 сентября правительство ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизеля. В Минэнерго тогда пояснили, что это позволит пресечь серый экспорт топлива, когда участники рынка покупают нефтепродукты на внутреннем рынке по более низким ценам и экспортируют по более высоким. Это привело к падению оптовых цен. По данным Новака, за несколько дней цены на бирже снизились на 16-20%.

Но при этом автоматически не привело к снижению розничных цен, на что снова обратил внимание Путин на совещании с членами правительства. «Мы 21-го числа ввели эти запреты — на экспорт бензина и «дизельки». Вроде как снижение наблюдается на бирже, а за вчерашний день в рознице литр бензина АИ-92 [стоил] 51,6 руб., до 21-го числа был 49,7 — то есть цена-то растет в розницу. Меры приняты, а цены растут», — указал он. Президент призвал правительство оперативнее реагировать на растущие цены. После этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила письма крупнейшим нефтяным компаниям и владельцам независимых сетей АЗС с требованием снизить стоимость бензина и дизеля в мелом опте и рознице.

Как принятые меры повлияют на рынок

После совещания с нефтяниками 6 октября Новак заявил, что возвращение к прежнему размеру компенсаций нефтяным компаниям поможет сократить экспортный диспаритет на рынке.

На этом же совещании вице-премьер заявил нефтяникам о необходимости удерживания цен на АЗС на уровне 21 сентября, рассказал РБК зампред наблюдательного совета объединения потребителей и поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. Принятых мер по стабилизации рынка достаточно, однако нужен дополнительный контроль за мелкооптовыми ценами, сказал он. При этом важно, чтобы те объемы топлива, которые будут поставлены на биржу, не стали бы сниматься с мелкого опта, поскольку при таком варианте дополнительного насыщения рынка не будет, отметил Гусев.

Мера правительства по повышению демпфера — хорошая стимуляция для переработки, соглашается управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Но расходы бюджета из-за такой корректировки могут опять кратно увеличиться, предупреждает он. По итогам первых девяти месяцев нефтяные компании уже получили более 1,1 трлн руб. за сдерживание цен, а за весь 2023 год компенсации из бюджета могут составить сумму в диапазоне от 1,5 до 1,8 трлн руб., допускает он.

В конце сентября замглавы Минфина Алексей Сазанов сказал, что повышение выплат нефтяникам должно быть «нейтральным» для бюджета: «Должно быть пакетное решение. Если повышать демпфер, нужна компенсация повышения». Он подчеркнул, что необходимо компенсировать выпадающие доходы. Идеального решения этой проблемы нет, расходы бюджета надо будет чем-то компенсировать, и пока из вариантов можно отметить повышение НДПИ на нефть, считает Жарский. РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.