British American Tobacco продала свой бизнес в России
Табачный концерн British American Tobacco (BAT) заключил соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии консорциуму, который возглавил местный менеджмент, говорится в сообщении компании.
«Покупателем является консорциум, возглавляемый членами управленческой команды «БАТ Россия», который после завершения сделки будет полностью владеть обоими предприятиями. После эти предприятия будут называться группой компаний ITMS», — говорится в сообщении.
Сделка должна быть закрыта в следующем месяце, уточнили в компании.
British American Tobacco начала работать в России в 1991 году, а собственное производство запустила в 1994-м. В портфель компании входят такие марки сигарет как Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и Ява.
Офис «БАТ Россия» находится в Москве, также есть представительства в регионах. В структуру компании входит фабрика в Санкт-Петербурге и предприятие, которое занимается маркетингом и продажами.
Общий объем инвестиций в российский рынок с начала работы в стране BAT оценивает в более чем $1 млрд.
После начала военной операции на Украине, в марте 2022 года, BAT сообщил, что продолжит продажи в России, но остановит инвестиции в страну. Такое решение было принято исходя из принципа заботы о российских сотрудниках, указывала компания. Их численность она оценивала в 2,5 тыс. человек. В BAT также пообещали соблюдать санкции против России.
Однако уже в феврале 2023 года BAT объявила, что планирует покинуть российский рынок и передать свой бизнес в России и Белоруссии новым владельцам до конца года. Источники «Коммерсанта» называли одним из кандидатов на активы компании дистрибьютора производителя — ГК СНС.
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