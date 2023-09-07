British American Tobacco продала свой бизнес в России

British American Tobacco объявила о продаже бизнеса в России и Белоруссии

BAT после начала военной операции приостановила инвестиции в России, но продолжила продажи. В феврале этого года компания анонсировала продажу своего российского и белорусского бизнеса

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Табачный концерн British American Tobacco (BAT) заключил соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии консорциуму, который возглавил местный менеджмент, говорится в сообщении компании.

«Покупателем является консорциум, возглавляемый членами управленческой команды «БАТ Россия», который после завершения сделки будет полностью владеть обоими предприятиями. После эти предприятия будут называться группой компаний ITMS», — говорится в сообщении.

Сделка должна быть закрыта в следующем месяце, уточнили в компании.

British American Tobacco начала работать в России в 1991 году, а собственное производство запустила в 1994-м. В портфель компании входят такие марки сигарет как Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и Ява. Офис «БАТ Россия» находится в Москве, также есть представительства в регионах. В структуру компании входит фабрика в Санкт-Петербурге и предприятие, которое занимается маркетингом и продажами. Общий объем инвестиций в российский рынок с начала работы в стране BAT оценивает в более чем $1 млрд.

После начала военной операции на Украине, в марте 2022 года, BAT сообщил, что продолжит продажи в России, но остановит инвестиции в страну. Такое решение было принято исходя из принципа заботы о российских сотрудниках, указывала компания. Их численность она оценивала в 2,5 тыс. человек. В BAT также пообещали соблюдать санкции против России.

Однако уже в феврале 2023 года BAT объявила, что планирует покинуть российский рынок и передать свой бизнес в России и Белоруссии новым владельцам до конца года. Источники «Коммерсанта» называли одним из кандидатов на активы компании дистрибьютора производителя — ГК СНС.

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