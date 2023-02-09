British American Tobacco закроет бизнес в России и Белоруссии до конца 2023 года

BAT закроет бизнес в России и Белоруссии до конца года

Фото: BATRussiaMedia / Twitter

Производитель табачной продукции British American Tobacco (BAT) планирует закрыть свой бизнес в России и Белоруссии до конца текущего года. Об этом в говорится в пресс-релизе компании.

«Рост выручки в текущем году в постоянной валюте составит 3–5%, рост зависит от сроков передачи российского и белорусского бизнеса, который, как ожидается, завершится в 2023-м», — говорится в сообщении.

В марте прошлого года компания заявила, что приостановит инвестиции в Россию, но продолжит продавать произведенные в России продукты. Вскоре BAT объявила о прекращении деятельности в России. В стране работали 2,5 тыс. сотрудников компании.

На Украине все деловые и производственные операции компании были приостановлены, сотрудникам оказывали поддержку, включая переезд и временное проживание. Также компания предоставляет Украине гуманитарную помощь.

В России BAT производила сигареты Kent, Vogue, «Ява золотая» и другие. В июле производитель сообщил, что из-за ухода с российского рынка потерял более $1 млрд.