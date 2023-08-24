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Война санкций ,  
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Украина внесла Philip Morris и Japan Tobacco в список «спонсоров войны»

Украина внесла табачные компании Philip Morris и Japan Tobacco в список «спонсоров войны»
Сюжет
Война санкций
В Киеве пояснили, что крупнейшие мировые табачные компании продолжают получать миллиардные прибыли в России, несмотря на заявления о приостановке инвестиций в страну
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) Украины внесло в перечень «международных спонсоров войны» две ведущие мировые табачные компании — Philip Morris International (США) и Japan Tobacco International (Япония) — из-за продолжения сотрудничества с Россией. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

«Одни из самых известных и крупнейших табачных компаний мира продолжают работать в России и пополнять бюджет. Именно поэтому НАПК внесло лидеров табачного рынка Philip Morris International и Japan Tobacco International в перечень международных спонсоров войны», — говорится в сообщении.

В НАПК со ссылкой на финансовую отчетность российского подразделения Philip Morris сообщили, что выручка компании в 2022 году выросла на 8%, а чистая прибыль — до 48,2 млрд руб., что на 45% больше, чем в 2021 году. «Имея уверенность в экономическом потенциале России, компания реализует масштабную долгосрочную инвестиционную программу. Так, с 2017 года уже инвестировано более 14 млрд руб. в локализацию производства инновационного продукта — табачных стиков для IQOS — на территории фабрики в Ленинградской области», — уточнили в ведомстве.

Japan Tobacco International, по данным НАПК, остается лидером табачного рынка в России с долей 34,9% и генерирует в стране около 11% консолидированного дохода.

«Хотя представители обеих компаний и заявляли о своих планах закрыть бизнес в России, прекратить новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России, они все еще продолжают производить и распространять продукцию в России», — отметили в агентстве.

Ранее в украинском списке «спонсоров войны» оказались британская Unilever (бренды Domestos, Lipton, Axe, Dove), производитель кондитерских изделий Mondelez (Oreo, Alpen Gold, Milka, Toblerone), австрийская группа Raiffeisen Bank International, французский ретейлер Auchan Holding, венгерский банк OTP, Xiaomi, Geely, Bacardi и другие международные компании. В июне из реестра исключили ирландскую Peninsula Petroleum, поскольку та «выполнила все необходимые условия, избрав путь социально ответственного бизнеса».

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Последней в реестр попала китайская компания Alibaba — владелец маркетплейса AliExpress. По сведениям Киева, прибыль дочерней российской компании «Алибаба.ком (РУ)» за прошлый год составила 16,3 млрд руб. (около $160 млн). Еще одной причиной стала продажа «вывезенной с оккупированных территорий Украины меди». НАПК утверждает, что медный сплав был закуплен китайской компанией Quzhou Nova у Дебальцевского завода металлургического машиностроения. НАПК также обвинило Alibaba в цензурировании проукраинского контента, приведя как пример блокировку неназванного украинского стримера.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
табак Philip Morris International Japan Tobacco Военная операция на Украине санкции
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