Крупнейший производитель сигарет объявил о возможности ухода из России

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Компания Japan Tobacco Inc., крупнейший производитель табачных изделий в России, объявил, что рассматривает планы ухода из России и смены собственника своего российского подразделения. Об этом говорится в отчете за первый квартал 2022 года, опубликованном на сайте компании.

«Как было объявлено 10 марта, мы приостановили новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России. Учитывая сложную и непредсказуемую обстановку, JT Group продолжает оценивать различные варианты развития своего бизнеса в России, включая потенциальную передачу права собственности», — говорится в сообщении компании.

В заявлении 10 марта говорилось, что Россия является одним из крупнейших рынков для JTI. У компании в России четыре завода и около 4 тыс. сотрудников. Из них 1100 работают в Петербурге. «Все сотрудники будут сохранены в обозримом будущем», — пообещали тогда в JTI.

Компания является крупнейшим производителем на табачном рынке в России. В ее портфель входят международные бренды Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie и российские марки «Донской табак», Kiss, Play, «Петр I», «Тройка» и другие.

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