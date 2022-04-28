Крупнейший производитель сигарет объявил о возможности ухода из России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 76,67 (-0,8) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 72,71 (-0,65) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:50
Российские банки попросили ЦБ отложить выпуск новых банкнот из-за санкций Финансы, 10:47
Захарова пообещала ответ в случае признания России спонсором терроризма Политика, 10:44
Здоровое питание: как бороться с избыточным весом по-новому Партнерский проект, 10:38
Что надо знать русскоговорящим покупателям о рынке недвижимости в ОАЭ Недвижимость, 10:33
На Кубе юрлицам начнут выдавать лицензии на использование криптовалюты Крипто, 10:33
Крупнейший производитель сигарет объявил о возможности ухода из России Бизнес, 10:26
Как пережить кризис: советы Игоря Рыбакова, Федора Овчинникова и других Pro, 10:23
Курс доллара упал на открытии торгов 28 апреля до 72 рублей Инвестиции, 10:20
Володин напомнил о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии Политика, 10:20
Глава СК взял под контроль расследование гибели 12-летней шахматистки Спорт, 10:19
Минфин назвал сроки снижения ставки по льготной ипотеке до 9% Экономика, 10:19
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 10:12
В России начали строить первые многоэтажки из CLT. Как они выглядят Недвижимость, 10:00
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Бизнес ,  
0 

Крупнейший производитель сигарет объявил о возможности ухода из России

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Компания Japan Tobacco Inc., крупнейший производитель табачных изделий в России, объявил, что рассматривает планы ухода из России и смены собственника своего российского подразделения. Об этом говорится в отчете за первый квартал 2022 года, опубликованном на сайте компании.

«Как было объявлено 10 марта, мы приостановили новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России. Учитывая сложную и непредсказуемую обстановку, JT Group продолжает оценивать различные варианты развития своего бизнеса в России, включая потенциальную передачу права собственности», — говорится в сообщении компании.

В заявлении 10 марта говорилось, что Россия является одним из крупнейших рынков для JTI. У компании в России четыре завода и около 4 тыс. сотрудников. Из них 1100 работают в Петербурге. «Все сотрудники будут сохранены в обозримом будущем», — пообещали тогда в JTI.

Компания является крупнейшим производителем на табачном рынке в России. В ее портфель входят международные бренды Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie и российские марки «Донской табак», Kiss, Play, «Петр I», «Тройка» и другие.

Материал дополняется.

Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter