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BI узнал, что Маск отложил сделку с Twitter из-за речи Путина на 9 мая

Business Insider: Илон Маск в мае отложил сделку с Twitter из-за речи Путина ко Дню Победы
По данным издания, 8 мая Маск попросил банкира из Morgan Stanley отложить сделку по приобретению Twitter, так как опасался начала третьей мировой войны
Twitter TWTR $39,15 +1,03% Купить

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в мае решил «притормозить» сделку на $44 млрд по покупке Twitter из-за предстоящей речи президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы, сообщает издание Business Insider со ссылкой на данные, обнародованные в ходе судебного заседания.

По данным издания, сообщение с просьбой отложить сделку из-за опасений начала третьей мировой войны бизнесмен отправил 8 мая занимавшемуся сделкой банкиру из Morgan Stanley. «Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к третьей мировой войне», — озвучил написанные Маском слова юриста компании.

Юрист настаивал, что высказывания бизнесмена доказывают, что отказ от покупки соцсети был вызван его обеспокоенностью собственными деньгами, а не несоблюдением Twitter своих обязательств.

Адвокат Маска назвал представленные в суде доказательства «чепухой» и пообещал опубликовать полную переписку на следующей неделе.

Выступая на Параде Победы 9 мая, Путин призвал не допустить повторения глобальной войны. «Наш долг — хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился», — сказал он тогда.

Президент также назвал спецоперацию на Украине единственной возможностью для России упредить агрессию НАТО против российской территории.

Маск нашел способ расторгнуть сделку на $44 млрд с Twitter
Бизнес
Илон Маск

Маск и Twitter заключили соглашение о покупке компании за $44 млрд в конце апреля. Бизнесмен заявлял, что хочет сделать алгоритмы Twitter открытыми, победить спам-ботов и ввести процедуру подтверждения всех аккаунтов. Стороны должны были закрыть сделку до конца 2022 года, однако 9 июня Маск отказался от покупки соцсети.

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Адвокаты Маска ранее заявляли, что у предпринимателя есть право выйти из сделки, потому что компания не предоставила ему полную информацию, необходимую для оценки бизнеса, — данные о спам-ботах и поддельных аккаунтах. По мнению Маска, Twitter пытался «скрыть правду».

В Twitter назвали лишь предлогами причины, по которым Маск хочет расторгнуть сделку. Компания настаивает, что не нарушила ни одного обязательства, а бизнесмен и его представители «сознательно, намеренно, умышленно и существенно нарушили соглашение». 13 июля юристы соцсети подали на мультимиллиардера в суд.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Илон Маск Twitter Владимир Путин 9 Мая
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