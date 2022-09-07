BI узнал, что Маск отложил сделку с Twitter из-за речи Путина на 9 мая

По данным издания, 8 мая Маск попросил банкира из Morgan Stanley отложить сделку по приобретению Twitter, так как опасался начала третьей мировой войны

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в мае решил «притормозить» сделку на $44 млрд по покупке Twitter из-за предстоящей речи президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы, сообщает издание Business Insider со ссылкой на данные, обнародованные в ходе судебного заседания.

По данным издания, сообщение с просьбой отложить сделку из-за опасений начала третьей мировой войны бизнесмен отправил 8 мая занимавшемуся сделкой банкиру из Morgan Stanley. «Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к третьей мировой войне», — озвучил написанные Маском слова юриста компании.

Юрист настаивал, что высказывания бизнесмена доказывают, что отказ от покупки соцсети был вызван его обеспокоенностью собственными деньгами, а не несоблюдением Twitter своих обязательств.

Адвокат Маска назвал представленные в суде доказательства «чепухой» и пообещал опубликовать полную переписку на следующей неделе.

Выступая на Параде Победы 9 мая, Путин призвал не допустить повторения глобальной войны. «Наш долг — хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился», — сказал он тогда. Президент также назвал спецоперацию на Украине единственной возможностью для России упредить агрессию НАТО против российской территории.

Маск и Twitter заключили соглашение о покупке компании за $44 млрд в конце апреля. Бизнесмен заявлял, что хочет сделать алгоритмы Twitter открытыми, победить спам-ботов и ввести процедуру подтверждения всех аккаунтов. Стороны должны были закрыть сделку до конца 2022 года, однако 9 июня Маск отказался от покупки соцсети.

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Адвокаты Маска ранее заявляли, что у предпринимателя есть право выйти из сделки, потому что компания не предоставила ему полную информацию, необходимую для оценки бизнеса, — данные о спам-ботах и поддельных аккаунтах. По мнению Маска, Twitter пытался «скрыть правду».

В Twitter назвали лишь предлогами причины, по которым Маск хочет расторгнуть сделку. Компания настаивает, что не нарушила ни одного обязательства, а бизнесмен и его представители «сознательно, намеренно, умышленно и существенно нарушили соглашение». 13 июля юристы соцсети подали на мультимиллиардера в суд.