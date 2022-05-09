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Путин призвал не допустить повторения глобальной войны

В своей речи на параде Победы Путин затронул отношения с НАТО: по его словам, Москва призывала Запад к диалогу, но у альянса были «другие планы». Из-за угроз у границ Россия приняла «вынужденное решение» начать операцию на Украине

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Президент Владимир Путин, выступая на параде Победы на Красной площади в Москве, призвал не допустить повторения глобальной войны и ее последствий.

«Наш долг — хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился», — сказал он.

По словам Путина, несмотря на разногласия в международных отношениях, Россия всегда выступала за создание равной и неделимой системы безопасности, которая «жизненно необходима мировому сообществу».

Парад Победы в Москве. Видео
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Президент посвятил значительную часть своей речи странам НАТО и Украине. Он напомнил о предложении Москвы в декабре 2021 года заключить договор по гарантиям безопасности с государствами Североатлантического альянса: «Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных, компромиссных решений, к учету интересов друг друга». Однако, по словам президента, у блока «были совершенно другие планы».

«В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, вторжению на наши исторические земли, включая Крым», — утверждает Путин. Кроме того, добавил он, на Украине заявляли о возможном приобретении ядерного оружия, а блок НАТО начал «активное освоение» соседних с Россией территорий — разворачивать военную инфраструктуру и поставлять оружие Украине; все это создавало угрозы для страны, считает он.

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Путин на параде Победы назвал операцию на Украине «упреждающим отпором»
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

По мнению Путина, это свидетельствовало о «неизбежном столкновении» России с «неонацистами и бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку». В связи с этим, заявил он, Россия начала военную операцию на Украине, которую Путин назвал «упреждающим отпором» и вынужденным решением.

Президент считает, что США после распада СССР «заговорили о своей исключительности, унижая не только весь мир, но и своих сателлитов». По словам Путина, американским ветеранам Великой Отечественной войны, которые хотели приехать в Москву на парад, «фактически запретили это делать». Он заявил, что Россия — другая страна, которая в отличие от Запада «никогда не откажется от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам».

Обращаясь к Вооруженным силам России и ополченцам в Донбассе, Путин заявил, что они сражаются «за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой, чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам».

В этом году парад Победы в Москве проходит без воздушной части: ее отменили, объяснив это непогодой. Опрошенные РБК синоптики накануне говорили, что погодные условия будут сложными, но не должны помешать провести летную часть парада. На мероприятие не позвали лидеров иностранных государств, так как дата не юбилейная, поясняли в Кремле.

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Теги
Владимир Путин война НАТО Украина Военная операция на Украине США парад
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