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Маск нашел способ расторгнуть сделку на $44 млрд с Twitter

Адвокаты бизнесмена сообщили, что поводом для разрыва стали заявления экс-руководителя службы безопасности Twitter, который не раз предупреждал руководство о недостаточной сохранности личных данных пользователей
Twitter TWTR $39,41 -1,6% Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Andrew Kelly / Reuters)

Юристы Илона Маска направили новое письмо руководству Twitter, в котором назвали заявления бывшего главы службы безопасности соцсети поводом для разрыва сделки на $44 млрд, передает Bloomberg.

Бывший руководитель службы безопасности Twitter Пейтер Затко неоднократно предупреждал руководство о недостатках в работе социальной сети с личными данными пользователей, включая применение устаревшего программного обеспечения, а топ-менеджмент, по его словам, скрывал информацию о нарушениях правил кибербезопасности.

Обвинения Затко, в том числе о «вопиющих недостатках» в защите клиентов от утечек персональных данных и касательно вопросов к охране такой информации, означают, что Twitter нарушил условия сделки, заявили юристы Маска. Они также обратили внимание на утверждения Затко, что руководство Twitter не знало, сколько аккаунтов в соцсети являются спамными или фейковыми.

Обе стороны вызвали Затко для дачи показаний в суде. Разбирательство с участием более чем 100 свидетелей должно начаться 17 октября, пишет Bloomberg. В Twitter заявления Затко ранее назвали «ложной историей о Twitter и наших методах обеспечения конфиденциальности и безопасности данных, которая изобилует несоответствиями и неточностями и не содержит важного контекста».

Маск и Twitter заключили соглашение о покупке компании за $44 млрд в конце апреля. Бизнесмен заявлял, что хочет сделать алгоритмы Twitter открытыми, победить спам-ботов и ввести процедуру подтверждения всех аккаунтов. Стороны должны были закрыть сделку до конца 2022 года.

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Фото:Carlos Barria / Reuters

Маск отказался от покупки Twitter 9 июля, он пояснил, что соцсеть не предоставила информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах. Представители бизнесмена обвинили социальную сеть в нарушении нескольких положений соглашения о сделки.

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Адвокаты Маска ранее заявляли, что у предпринимателя есть право выйти из сделки, потому что компания не предоставила ему полную информацию, необходимую для оценки бизнеса, — данные о спам-ботах и поддельных аккаунтах. По мнению Маска, Twitter пыталась «скрыть правду».

В Twitter назвали предлогами причины, по которым Маск хочет расторгнуть сделку. Компания настаивает, что не нарушила ни одного обязательства, а бизнесмен и его представители «сознательно, намеренно, умышленно и существенно нарушили соглашение». 13 июля юристи соцсети подала на сультимиллиардера в суд.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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