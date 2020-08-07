Коренные народы Севера и Сибири попросили Маска бойкотировать «Норникель»

Представители коренных народов решили обратиться к предпринимателю после того, как тот призвал мировые компании производить больше никеля. По мнению авторов, «Норникель» должен возместить ущерб от своей деятельности

Ликвидация последствий аварии на ТЭЦ-3 (Фото: nornickel.ru)

Представители неформального объединения экспертов, активистов, лидеров и организаций коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России обратились к основателю компании SpaceX и генеральному директору Tesla Илону Маску с просьбой игнорировать продукцию «Норникеля». Обращение опубликовано на сайте объединения «Абориген-Форум».

Его авторы призвали предпринимателя не покупать у российской компании никель, медь и другие продукты, пока не будет проведена независимая оценка экологического ущерба от ее деятельности на Таймыре и в Мурманской области. Это касается и аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля»).

По мнению авторов письма, сотрудничать с «Норникелем» не следует, пока тот не возместит ущерб, нанесенный «традиционному образу жизни коренных малочисленных народов». Они также требуют подготовить план рекультивации загрязненных компанией территорий и изменить политику «Норникеля» в отношении коренных народов.

Как сообщили представители «Абориген-Форума», они решили обратиться к Маску после того, как увидели в СМИ, что предприниматель попросил компании по всему миру производить больше никеля, «чтобы удовлетворить потребности промышленности, в том числе потребности компании Tesla».