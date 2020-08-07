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Авария с топливом в Норильске ,  
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Коренные народы Севера и Сибири попросили Маска бойкотировать «Норникель»

Представители коренных народов решили обратиться к предпринимателю после того, как тот призвал мировые компании производить больше никеля. По мнению авторов, «Норникель» должен возместить ущерб от своей деятельности
Норникель GMKN ₽20 370 -2,26% Купить
Tesla TSLA $1 431,08 -3,98% Купить
Ликвидация последствий аварии на ТЭЦ-3
Ликвидация последствий аварии на ТЭЦ-3 (Фото: nornickel.ru)

Представители неформального объединения экспертов, активистов, лидеров и организаций коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России обратились к основателю компании SpaceX и генеральному директору Tesla Илону Маску с просьбой игнорировать продукцию «Норникеля». Обращение опубликовано на сайте объединения «Абориген-Форум».

Его авторы призвали предпринимателя не покупать у российской компании никель, медь и другие продукты, пока не будет проведена независимая оценка экологического ущерба от ее деятельности на Таймыре и в Мурманской области. Это касается и аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля»).

По мнению авторов письма, сотрудничать с «Норникелем» не следует, пока тот не возместит ущерб, нанесенный «традиционному образу жизни коренных малочисленных народов». Они также требуют подготовить план рекультивации загрязненных компанией территорий и изменить политику «Норникеля» в отношении коренных народов.

«Норникель» предложил уточнить ущерб после разлива топлива
Общество
Cотрудники компании &laquo;Норникель&raquo; на территории на ТЭЦ-3

Как сообщили представители «Абориген-Форума», они решили обратиться к Маску после того, как увидели в СМИ, что предприниматель попросил компании по всему миру производить больше никеля, «чтобы удовлетворить потребности промышленности, в том числе потребности компании Tesla».

Никель — важный компонент аккумуляторов для электромобилей, но их текущая стоимость является серьезным препятствием для роста Tesla, заявил Маск 23 июля. Он пообещал, что компания заключит «гигантский долгосрочный контракт» с теми, кто будет производить металл эффективно и безопасно для экологии.

Сейчас Tesla закупает никель-кобальт-марганцевые аккумуляторы у южнокорейской LG Chem, а никель-кобальт-алюминиевые — у японской Panasonic, которые приобретают никель у горнодобывающих компаний, отмечает Reuters. Tesla не раскрывает, какие именно предприятия по добыче металла входят в цепочку поставок, пишет агентство.

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Росприроднадзор заявил о невыплате «Норникелем» ни рубля после аварии
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Фото: Елена Костюченко, Novaya Gazeta via AP

В числе ключевых поставщиков никеля Reuters называет бразильскую Vale, которая работает в Канаде, «Норникель» и BHP Group в Западной Австралии.

РБК обратился за комментарием в «Норникель» и направил запросы в Tesla и «Абориген-Форум».

На сайте «Абориген-Форума» отмечается, что в объединение входят 39 независимых экспертов, активистов, лидеров и организаций коренных малочисленных народов из 14 регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Основными направлениями деятельности объединение называет защиту прав коренных народов, анализ законодательства и мониторинг ситуации в местах проживания и хозяйственной деятельности. Секретарь «Абориген-форума» — депутат совета депутатов Таймырского муниципального района Геннадий Щукин.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Из поврежденного хранилища ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб в рекордные $2 млрд, но «Норникель» не согласился с ведомством. Компания при этом обязалась ликвидировать последствия аварии за свой счет. Глава «Норникеля» Владимир Потанин ранее заявил, что стоимость ликвидации обойдется в 10 млрд руб. и выше.

12 июля еще об одном происшествии сообщила другая «дочка» «Норникеля» — «Норильсктрансгаз». По данным компании, у поселка Тухард в Красноярском крае при разгерметизации трубопровода во время перекачки топлива вылилось 44,5 т авиакеросина.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Светлана Бурмистрова, Артем Афонский
Теги: Илон Маск, «Норникель», никель
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