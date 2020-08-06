Росприроднадзор заявил о невыплате «Норникелем» ни рубля после аварии

В Росприроднадзоре заявили, что надеются на то, что «Норникель» не пытается затянуть выплату штрафа. Ранее ведомство оценило ущерб от разлива топлива почти в 148 млрд руб.

Фото: Елена Костюченко, Novaya Gazeta via AP

После разлива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ-3 более 20 тыс. т дизельного топлива компания не выплатила в счет возмещения ущерба «ни одного рубля». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.

«До настоящего времени от компании не поступило ни одного рубля в счет возмещения ущерба, как и не была озвучена конкретная сумма, которую компания аккумулирует для оплаты», — заявили в ведомстве.

В начале июля Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива под Норильском в рекордные 147,78 млрд руб. (около $2 млрд), в том числе вред, причиненный водным объектам — в 147,046 млрд руб., почве — еще в 738,6 млн руб. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что в соответствии с действующим в России законодательством все лица, виновные в причинении ущерба окружающей среде, обязаны возместить его в полном объеме.

В четверг, 6 августа, в Росприроднадзоре заявили, что надеются на то, что «Норникель» не пытается затянуть выплату штрафа.

«Хотелось бы отметить, что вопросы физической ликвидации негативного воздействия на окружающую среду и предъявление требования об уплате ущерба — совершенно разные по своей природе понятия», — заявили в ведомстве.