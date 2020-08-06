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Авария с топливом в Норильске ,  
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Росприроднадзор заявил о невыплате «Норникелем» ни рубля после аварии

В Росприроднадзоре заявили, что надеются на то, что «Норникель» не пытается затянуть выплату штрафа. Ранее ведомство оценило ущерб от разлива топлива почти в 148 млрд руб.
Норникель GMKN ₽20 902 +0,08% Купить
Фото: Елена Костюченко, Novaya Gazeta via AP
Фото: Елена Костюченко, Novaya Gazeta via AP

После разлива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ-3 более 20 тыс. т дизельного топлива компания не выплатила в счет возмещения ущерба «ни одного рубля». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.

«До настоящего времени от компании не поступило ни одного рубля в счет возмещения ущерба, как и не была озвучена конкретная сумма, которую компания аккумулирует для оплаты», — заявили в ведомстве.

В начале июля Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива под Норильском в рекордные 147,78 млрд руб. (около $2 млрд), в том числе вред, причиненный водным объектам — в 147,046 млрд руб., почве — еще в 738,6 млн руб. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что в соответствии с действующим в России законодательством все лица, виновные в причинении ущерба окружающей среде, обязаны возместить его в полном объеме.

В четверг, 6 августа, в Росприроднадзоре заявили, что надеются на то, что «Норникель» не пытается затянуть выплату штрафа.

«Хотелось бы отметить, что вопросы физической ликвидации негативного воздействия на окружающую среду и предъявление требования об уплате ущерба — совершенно разные по своей природе понятия», — заявили в ведомстве.

«Норникель» предложил уточнить ущерб после разлива топлива
Общество
Cотрудники компании &laquo;Норникель&raquo; на территории на ТЭЦ-3

«Норникель» еще 8 июля сообщил, что что оспаривает оценку Росприроднадзора, которая, по мнению компании, основана «на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке». В «Норникеле» заявили, что в своих расчетах ведомство неверно оценило массу попавших в реки нефтепродуктов и необоснованно использовало максимально возможный повышающий коэффициент.

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5 августа стало известно, что компания выразила готовность к урегулированию спора о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в досудебном порядке, но при условии уточнения его размера. Опрошенные РБК эксперты, оценив изложенные в направленном в Росприроднадзор письме главы НТЭК аргументы, предположили, что оценка суммы ущерба может быть снижена — по решению суда или в досудебном порядке — на 20-30% или даже на 50-70%.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норникеля» НТЭК произошел разлив дизельного топлива. По факту аварии было заведено несколько уголовных дел — о порче земли и загрязнении воды, нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке. Из поврежденного хранилища ТЭЦ-3 вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива.

Автор: Евгений Калюков
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