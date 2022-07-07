Минпромторг заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта

На площадке были случаи продажи рецептурных препаратов, БАДов, а также массовые случаи продажи контрафактной обуви, сообщили в Минпромторге. В ведомстве добавили, что Wildberries заявил о готовности принять меры

Фото: Владислав Шатило / РБК

Wildberries становится каналом сбыта контрафактной продукции, но маркетплейс готов принять меры по предотвращению таких продаж, заявил заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.

«Сегодня эта компания [Wildberries] действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ, например Союза кожевников», — сказал он во время круглого стола фракции «Новые люди» на тему «Параллельный импорт: как защитить граждан от контрафакта и фальсификации» в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).

По словам Заславского, были случаи и продажи рецептурных препаратов, БАДов, а также массовые случаи продажи контрафактной обуви. При этом Wildberries заявил о готовности создать систему для пресечения возможных продаж через свою площадку контрафакта и фальсификата, отметил он.

РБК направил запрос в Wildberries.

Заславский добавил, что Минпромторг ранее договорился с другим маркетплейсом — Ozon — о том, что при поставке товара он будет запрашивать и проверять у продавцов всю информацию и необходимые разрешительные документы, в том числе права на товарный знак.

«Мы рассчитываем на то, что в текущей ситуации, когда государство приняло достаточно серьезные решения по введению моратория на проверки, по введению параллельного импорта, добросовестные интернет-площадки в современных условиях должны принять со своей стороны ответные меры по пресечению торговли контрафактным фальсификатом на своих площадках», — сказал замглавы департамента (цитата по ТАСС).

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РБК направил запрос в Ozon.

С конца февраля российский рынок покинули около 150 иностранных компаний, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Помимо этого западные страны ограничили импорт в страну ряда товаров, в том числе люксовой одежды и парфюмерии, продукции из железа, стали и других металлов.

Чтобы на этом фоне удовлетворить спрос, российские власти частично отменили ответственность за параллельный импорт, то есть за ввоз в страну оригинальных товаров без согласия правообладателя, который ранее был под запретом. Решение касается продукции только тех предприятий, которые прекратили или приостановили работу в России.

Список товаров, разрешенных к параллельному импорту, ведет Минпромторг. В перечень вошли продукция автомобильных брендов (Land Rover, Mercedes-Benz, Lexus, Toyota, Volkswagen, Skoda, BMW, Renault, Audi и другие), электроника (Apple, Samsung, Asus, HP, Sony, Intel), оружие и боеприпасы, отопительные котлы и ядерные реакторы, мебель, постельное белье, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, игрушки, спортинвентарь и другие товары.