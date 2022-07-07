Минпромторг заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта
Wildberries становится каналом сбыта контрафактной продукции, но маркетплейс готов принять меры по предотвращению таких продаж, заявил заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.
«Сегодня эта компания [Wildberries] действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ, например Союза кожевников», — сказал он во время круглого стола фракции «Новые люди» на тему «Параллельный импорт: как защитить граждан от контрафакта и фальсификации» в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).
По словам Заславского, были случаи и продажи рецептурных препаратов, БАДов, а также массовые случаи продажи контрафактной обуви. При этом Wildberries заявил о готовности создать систему для пресечения возможных продаж через свою площадку контрафакта и фальсификата, отметил он.
РБК направил запрос в Wildberries.
Заславский добавил, что Минпромторг ранее договорился с другим маркетплейсом — Ozon — о том, что при поставке товара он будет запрашивать и проверять у продавцов всю информацию и необходимые разрешительные документы, в том числе права на товарный знак.
«Мы рассчитываем на то, что в текущей ситуации, когда государство приняло достаточно серьезные решения по введению моратория на проверки, по введению параллельного импорта, добросовестные интернет-площадки в современных условиях должны принять со своей стороны ответные меры по пресечению торговли контрафактным фальсификатом на своих площадках», — сказал замглавы департамента (цитата по ТАСС).
РБК направил запрос в Ozon.
С конца февраля российский рынок покинули около 150 иностранных компаний, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Помимо этого западные страны ограничили импорт в страну ряда товаров, в том числе люксовой одежды и парфюмерии, продукции из железа, стали и других металлов.
Чтобы на этом фоне удовлетворить спрос, российские власти частично отменили ответственность за параллельный импорт, то есть за ввоз в страну оригинальных товаров без согласия правообладателя, который ранее был под запретом. Решение касается продукции только тех предприятий, которые прекратили или приостановили работу в России.
Список товаров, разрешенных к параллельному импорту, ведет Минпромторг. В перечень вошли продукция автомобильных брендов (Land Rover, Mercedes-Benz, Lexus, Toyota, Volkswagen, Skoda, BMW, Renault, Audi и другие), электроника (Apple, Samsung, Asus, HP, Sony, Intel), оружие и боеприпасы, отопительные котлы и ядерные реакторы, мебель, постельное белье, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, игрушки, спортинвентарь и другие товары.