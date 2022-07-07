Wildberries ответил на заявление Минпромторга о канале сбыта контрафакта

В Wildberries заявили, что на маркетплейсе следят за тем, чтобы там не появлялась контрафактная продукция и в будущем планируют задействовать для этого искусственный интеллект

Фото: Владислав Шатило / РБК

Информация о том, что Wildberries продает контрафактную продукцию, не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе компании.

Ранее о поступающих в Минпромторг жалобах на продажу на маркетплейсе контрафактного товара сообщил замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции ведомства Владислав Заславский. «Сегодня эта компания [Wildberries] действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ, например Союза кожевников», — сказал он.

«Совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами мы противодействуем появлению сомнительной продукции на российском рынке. На Wildberries давно отлажена модель работы с брендами, мы эффективно отсеиваем некачественную продукцию», — сказали в Wildberries. Помимо этого, компания разрабатывает автоматизированную систему выявления контрафакта на основе искусственного интеллекта, которая повысит эффективность работы на этом направлении, добавили в ней.

«Подчеркнем, что продавцы маркетплейса обязаны иметь всю необходимую документацию для продажи товара — при этом они должны ее предоставлять не только самой площадке, но и покупателям по первому запросу», — отметили в Wildberries, добавив, что в отношении нарушителей площадка применяет санкции — от блокировки товара до полной блокировки продавца на маркетплейсе.

В качестве примера сбыта контрафактной продукции в Минпромторге привели продажу рецептурных препаратов, БАДов, а также массовые случаи продажи контрафактной обуви. При этом в Wildberries заявили о готовности создать систему для пресечения возможных продаж через свою площадку контрафакта и фальсификата.

В свою очередь компания Ozon, по словам Заславского, договорилась с Минпромторгом о том, что при поставке товара он будет запрашивать и проверять у продавцов всю информацию и необходимые разрешительные документы, в том числе права на товарный знак.

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С конца февраля российский рынок покинули около 150 иностранных компаний, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Помимо этого западные страны ограничили импорт в страну ряда товаров, в том числе люксовой одежды и парфюмерии, продукции из железа, стали и других металлов.

Чтобы удовлетворить спрос потребителей, российские власти частично отменили ответственность за параллельный импорт, то есть за ввоз в страну оригинальных товаров без согласия правообладателя, который ранее был под запретом. Решение касается продукции только тех предприятий, которые прекратили или приостановили работу в России. Список товаров, разрешенных к параллельному импорту, ведет Минпромторг.