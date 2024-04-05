Суд взыскал крупнейшего производителя вина в России в пользу государства

Суд постановил взыскать в счет «незаконного обогащения» в ₽105 млрд активы ГК «Ариант» — крупнейшего в России производителя вин, принадлежащего семье экс-владельца ЧЭМК Антипова. Ранее в пользу государства изъяли заводы ЧЭМК

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании 105 млрд руб. с экс-владельцев АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) и изъятии активов крупнейшего российского производителя вина ГК «Ариант».

Речь идет об иске к бизнесмену Юрий Антипову и его семье. В числе ответчиков значатся ГК «Ариант» и аффилированные с группой лица: Людмила и Александр Аристовы, Елена и Александр Кретовы. Утром 5 апреля Арбитражный суд Челябинской области приступил к рассмотрению дела в закрытом режиме.

Аристов и Антипов вели совместный бизнес с конца 1980-х. В 2020-м они разделили активы: Аристову достались сельскохозяйственные активы группы, Антипову — металлургические.

Суд постановил изъять в пользу государства «в счет взыскания неосновательного обогащения 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ — Ариант», ООО «Катав-Ивановский литейный завод». Во владении Антипова и его семьи остается ООО «Метагломерат» (рабочий поселок Магнитка, занимается обогащением хромовых руд, поставляет их на ЧЭМК). В 2022 году «Метагломерат» ушел в убыток на 64,55 млн руб.

В феврале суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о незаконности приватизации заводов ЧЭМК в 1990-х и решил вернуть их в пользу государства. Надзорное ведомство называло предприятия крупнейшими в стране производителями ферросплавов, используемых при изготовлении высококачественной стали для военной техники, жароупорных авиационных двигателей, ударопрочных стволов вооружений и бронебойных снарядов.

Ответчиками выступили АО «Компания Эталон» и его акционеры — основатель группы ЧЭМК Юрий Антипов и его супруга Людмила. По данным прокуратуры, после получения 100% акций Антипов оформил активы на АО «Компания Эталон», после чего три завода попали под контроль резидентов недружественных государств. В ведомстве заявили, что активы заводов вывели за границу для «нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности» России.

Незадолго до решения суда Челябинск посетил президент Владимир Путин и в ходе встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером дал поручение о закрытии вредного промышленного производства и его переносе за пределы города.

Источники РБК рассказали, что заводы ЧЭМК могут передать «Ростеху», затем госкорпорация должна выбрать «наиболее эффективного инвестора-партнера», сохранив за собой блокпакет (25%) в структуре собственности. Именно за счет средств инвестора будет осуществляться финансирование по переносу производства ЧЭМК.

В Минпромторге заверили, что предприятия продолжат работу. Замглавы ведомства Виктор Евтухов сообщил, что Минпромторг совместно с Росимуществом и региональными властями осуществляет комплекс мер, направленный на обеспечение устойчивой работы предприятий как единой группы, на сохранение занятости и мероприятия по их экологической модернизации.