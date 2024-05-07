Экс-владелец ЧЭМК обжаловал решение суда о взыскании 105 млрд руб.

В апреле суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании 105 млрд руб. с экс-владельцев ЧЭМК — Антипова и его семьи, а также об изъятии активов крупнейшего российского производителя вина ГК «Ариант»

Экс-владелец «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК) Юрий Антипов подал апелляцию на решение Арбитражного суда Челябинской области о взыскании 105 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

Жалобы также были поданы Александром, Владимиром и Еленой Кретовыми, Александром и Людмилой Аристовыми и четырьмя юрлицами.

В апреле Арбитраж Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании 105 млрд руб. с экс-владельцев ЧЭМК — Антипова и его семьи — и изъятии активов крупнейшего российского производителя вина ГК «Ариант». Среди ответчиков были ГК «Ариант» и аффилированные с группой лица: Людмила и Александр Аристовы, Елена и Александр Кретовы.

Суд постановил изъять в пользу государства «в счет взыскания неосновательного обогащения 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ — Ариант», ООО «Катав-Ивановский литейный завод». Во владении Антипова и его семьи осталось ООО «Метагломерат».

В феврале суд удовлетворил иск ведомства о незаконности приватизации заводов ЧЭМК в 1990-х и решил вернуть их в пользу государства. Прокуратура заявила, что после получения 100% акций Антипов оформил активы на АО «Компания Эталон», после чего три завода перешли под контроль резидентов недружественных стран. Активы заводов были выведены за границу для «нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности» России, сочли в ведомстве. В ЧЭМК подчеркивали, что приватизация заводов происходила по той же схеме, что и «абсолютно во всех регионах России со всеми промышленными предприятиями».

10 апреля, как писал РБК, крупнейший производитель вина «Кубань-Вино», агрофирма «Южная», производитель вина «Центр пищевой индустрии — Ариант», а также специализирующаяся на разведении свиней агрофирма «Ариант» перешли в собственность государства.