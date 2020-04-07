В «Нафтогазе» напомнили об оставшихся претензиях к «Газпрому» на $17 млрд

Несмотря на то что «Нафтогаз» уже отсудил у «Газпрома» компенсации по газовым контрактам и отказался от части претензий к России в арбитраже, украинская компания изучает возможность о подаче претензий еще на $17,3 млрд

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«Нафтогаз» готов выдвинуть к «Газпрому» претензии еще на $17,3 млрд в связи с переходом на европейский стандарт регулирования газовой отрасли. Об этом в своем Facebook сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«Моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету «Нафтогаза» дополнительные «вопросы» к «Газпрому» на сумму еще 17,3 млрд долларов. В случае согласования впереди также много работы», — написал он.

В посте в Facebook Витренко комментировал сообщения о том, что руководство компании ищет ему замену для того, чтобы новый человек занялся вопросом об активах «Нафтогаза», оставшихся в Крыму. Витренко отметил, что спор с Россией о крымских активах — не основная его сфера ответственности. «Моя главная ответственность как исполнительного директора — это отношения с «Газпромом». Собственно, с ним в декабре прошлого года от имени «Нафтогаза» я подписал контракт о транзите с гарантированным доходом $7,2 млрд», — заметил Витренко.

О претензиях к «Газпрому» на 17 млрд Витренко уже упоминал в своем Facebook 4 апреля. Тогда топ-менеджер «Нафтогаза» объяснял, что проведение анбандлинга (отделение от компании газотранспортной системы Украины) по требованию Евросоюза позволяет применить к контрактам по газу с Россией правила европейского регулирования. «Это открывает перед нами новые возможности (в дополнение к получению гарантированных $7,2 млрд), но этими возможностями (которые мы оцениваем на уровне 17 млрд) еще нужно воспользоваться. И для этого «Нафтогаз» еще нужно трансформировать в современную национальную компанию», — писал он.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отказался прокомментировать РБК заявления Витренко.