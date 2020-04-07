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В «Нафтогазе» напомнили об оставшихся претензиях к «Газпрому» на $17 млрд

Несмотря на то что «Нафтогаз» уже отсудил у «Газпрома» компенсации по газовым контрактам и отказался от части претензий к России в арбитраже, украинская компания изучает возможность о подаче претензий еще на $17,3 млрд
Фото: Sean Gallup / Getty Images

«Нафтогаз» готов выдвинуть к «Газпрому» претензии еще на $17,3 млрд в связи с переходом на европейский стандарт регулирования газовой отрасли. Об этом в своем Facebook сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«Моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету «Нафтогаза» дополнительные «вопросы» к «Газпрому» на сумму еще 17,3 млрд долларов. В случае согласования впереди также много работы», — написал он.

В посте в Facebook Витренко комментировал сообщения о том, что руководство компании ищет ему замену для того, чтобы новый человек занялся вопросом об активах «Нафтогаза», оставшихся в Крыму. Витренко отметил, что спор с Россией о крымских активах — не основная его сфера ответственности. «Моя главная ответственность как исполнительного директора — это отношения с «Газпромом». Собственно, с ним в декабре прошлого года от имени «Нафтогаза» я подписал контракт о транзите с гарантированным доходом $7,2 млрд», — заметил Витренко.

О претензиях к «Газпрому» на 17 млрд Витренко уже упоминал в своем Facebook 4 апреля. Тогда топ-менеджер «Нафтогаза» объяснял, что проведение анбандлинга (отделение от компании газотранспортной системы Украины) по требованию Евросоюза позволяет применить к контрактам по газу с Россией правила европейского регулирования. «Это открывает перед нами новые возможности (в дополнение к получению гарантированных $7,2 млрд), но этими возможностями (которые мы оцениваем на уровне 17 млрд) еще нужно воспользоваться. И для этого «Нафтогаз» еще нужно трансформировать в современную национальную компанию», — писал он.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отказался прокомментировать РБК заявления Витренко.

«Нафтогаз» заявил о выигрыше иска против России об утрате активов в Крыму
Политика

Впервые с иском к России из-за потери крымских активов «Нафтогаз» обратился в Гаагский трибунал в 2016 году. Тогда компания оценила свои потери в $2,6 млрд. В марте 2019 года «Нафтогаз» сообщил, что арбитражный трибунал в Гааге признал Россию виновной в утрате украинской компанией своих активов в Крыму и на шельфе Черного моря. Убытки «Нафтогаза» и шести его «дочек» из-за перехода полуострова в состав России компания оценила в $5,2 млрд. 17 февраля компания увеличила оценку убытков до 8 млрд, включив туда проценты. Решение по компенсациям, как сообщал «Нафтогаз», арбитраж должен вынести не раньше конца 2020 года.

В конце 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз» урегулировали спор по газовому соглашению. Свою прибыль от этого Киев оценивал по меньшей мере в $7 млрд.

В общей сложности, компания получила по результатам спора в арбитраже с «Газпромом» $5 млрд. Эта сумма складывается из выплаченных в конце декабря 2019 года $2,9 млрд за недопоставленный объем транзитного газа и $2,1 млрд, полученных «Нафтогазом» в виде газа, поставленного «Газпромом» в 2014 году. По итогам споров «Нафтогаз» и «Газпром» отказались от взаимных претензий по транзиту, однако уже в феврале в Киеве заявили о намерении выдвинуть новые претензии по другим вопросам.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Людмила Подобедова
Теги: «Нафтогаз», иски, Украина, «Газпром»
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