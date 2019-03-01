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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Политика ,  
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«Нафтогаз» заявил о выигрыше иска против России об утрате активов в Крыму
Гаагский арбитраж признал Россию виновной в утрате украинской компанией своих активов в Крыму и на шельфе Черного моря. Свои убытки «Нафтогаз» оценивает в $5 млрд плюс проценты. Сумму компенсации суд пока не определил
Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

«Нафтогаз» сообщил о выигранном в Гаагском арбитраже иске против России в связи с утратой активов компании в Крыму. Об этом в ходе брифинга заявил глава компании Андрей Коболев. Трансляция его выступления велась на официальной странице «Нафтогаза» в сети Facebook.

«Решение положительное. Мы смогли доказать, что Россия как государство виновна в потере наших активов в Крыму и должна ответить за это», — отметил Коболев.

По его словам, новость о принятом решении компания получила 27 февраля поздно вечером. Вопрос о сумме компенсации пока не решен, суд определит объем выплат позже. Глава компании уточнил, что сумма убытков компании в Крыму и на шельфе Черного моря оценивается в более чем $5 млрд плюс проценты. Окончательное решение в Киеве ожидают в конце 2019 — начале 2020 года, добавил он.

РБК направил запрос в пресс-службу Минюста России.

Политика
Арбитраж в Гааге начал рассматривать иск «Нафтогаза» к России

Речь идет об иске, который «Нафтогаз» и шесть «дочек» компании подали в октябре 2016 года. Тогда компания обратилась в трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге и потребовала от России возмещения убытков на сумму $2,6 млрд. Украинская компания указывала, что в Крыму у нее был «ряд ценных энергетических активов». В августе 2017-го Постоянная палата третейского суда приступила к рассмотрению иска.

Автор: Анна Трунина
При участии: Валерий Романов
Теги: «Нафтогаз», Украина, Крым, Черное море, Гаага, Гаагский арбитраж
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