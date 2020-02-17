«Нафтогаз» оценил ущерб из-за потери активов в Крыму в $8 мрлд

Компания оценивает ущерб из-за потери активов в Крыму после присоединения полуострова к России в $8 млрд. В 2019 году арбитраж признал Россию виновной в утрате «Нафтогазом» активов, Москва этого решения не признала

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» подала ответ на встречное заявление России о размере компенсации убытков, вызванных потерей «Нафтогазом» активов в Крыму. Об этом компания сообщает в своем Twitter-аккаунте.

Заявление России было подано в декабре 2019 года, говорится в сообщении «Нафтогаза».

В компании также подтвердили размер ущерба, который «Нафтогаз» требует возместить — около $8 млрд. В сообщении компании говорится, что в эту сумму входит чистый размер убытков и проценты.

«Нафтогаз» дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконной экспроприацией крымских активов «Нафтогаза» в 2014 году», — говорится в Twitter-аккаунте компании.

Ранее, 10 февраля, о том, что убытки составят около $8 млрд, сообщал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.