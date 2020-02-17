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«Нафтогаз» оценил ущерб из-за потери активов в Крыму в $8 мрлд

Компания оценивает ущерб из-за потери активов в Крыму после присоединения полуострова к России в $8 млрд. В 2019 году арбитраж признал Россию виновной в утрате «Нафтогазом» активов, Москва этого решения не признала
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» подала ответ на встречное заявление России о размере компенсации убытков, вызванных потерей «Нафтогазом» активов в Крыму. Об этом компания сообщает в своем Twitter-аккаунте.

Заявление России было подано в декабре 2019 года, говорится в сообщении «Нафтогаза».

В компании также подтвердили размер ущерба, который «Нафтогаз» требует возместить — около $8 млрд. В сообщении компании говорится, что в эту сумму входит чистый размер убытков и проценты.

«Нафтогаз» дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконной экспроприацией крымских активов «Нафтогаза» в 2014 году», — говорится в Twitter-аккаунте компании.

Ранее, 10 февраля, о том, что убытки составят около $8 млрд, сообщал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

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Компания «Нафтогаз» и ее дочерние компании обратились с иском о возмещении ущерба в трибунал в Гааге в октябре 2016 года. Тогда компания оценивала свои убытки в $2,6 млрд. По ее информации, у нее был «ряд ценных энергетических активов» в Крыму.

Зимой 2019 года Гаагский арбитраж признал Россию виновной в том, что украинская компания утратила свои крымские активы. Трибунал решил, что действия России были незаконными и «нарушили двустороннее соглашение между Украиной и Россией о взаимной защите инвестиций», сообщал «Нафтогаз». Минюст России отказался признать это решение, указав, что Россия не участвовала в этом разбирательстве. Российская сторона обещала принять «все необходимые меры» для защиты интересов России.

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На этом завершился первый этап рассмотрения дела. Теперь суд должен установить размер компенсации убытков «Нафтогаза».

В процессе рассмотрения дела размер убытков, оцениваемых украинской компанией», вырос сначала до $5,2 млрд, потом до суммы, превышающей $7 млрд.

Как сообщал Юрий Витренко, заседание международного арбитражного трибунала в Гааге состоится в конце 2020-го или в 2021 году.

Полуостров Крым вошел в состав России в начале 2014 года после проведения референдума. Украина не признает эту территорию российской и считает ее временно оккупированной.

Автор: Мария Лисицына
Теги: «Нафтогаз», иск, трибунал в Гааге
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