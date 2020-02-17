«Нафтогаз» оценил ущерб из-за потери активов в Крыму в $8 мрлд
Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» подала ответ на встречное заявление России о размере компенсации убытков, вызванных потерей «Нафтогазом» активов в Крыму. Об этом компания сообщает в своем Twitter-аккаунте.
Заявление России было подано в декабре 2019 года, говорится в сообщении «Нафтогаза».
В компании также подтвердили размер ущерба, который «Нафтогаз» требует возместить — около $8 млрд. В сообщении компании говорится, что в эту сумму входит чистый размер убытков и проценты.
«Нафтогаз» дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконной экспроприацией крымских активов «Нафтогаза» в 2014 году», — говорится в Twitter-аккаунте компании.
Ранее, 10 февраля, о том, что убытки составят около $8 млрд, сообщал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.