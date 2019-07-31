«Нафтогаз» попросил трибунал взыскать с России $5,2 млрд за Крым

В эту сумму украинская компания оценила потери от экспроприации своих активов в перешедшем под контроль России Крыму

Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

Сумма потерь компании «Нафтогаз Украины» и шести ее «дочек» (ГАО «Чорноморнафтогаз», АО «Укртрансгаз», ООО «Ликво», АО «Укргазвыдобування», АО «Укртранснафта» и ДК «Газ Украины») из-за перехода Крымского полуострова под контроль России составила $5,2 млрд. Иск о взыскании с России этой суммы «Нафтогаз» подал в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, говорится в сообщении украинской компании.

В марте 2019 года «Нафтогаз» объявил о том, что трибунал поддержал его позицию и признал принципиальную ответственность России за потерю компанией ее активов.

«Мы смогли доказать, что Россия как государство виновна в потере наших активов в Крыму и должна ответить за это», — заявил тогда глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

В выплате какой именно суммы должна выразиться эта ответственность, трибунал должен решить на второй стадии производства.

«Ожидается, что трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года», — говорится в сообщении «Нафтогаза».