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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Бизнес ,  
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Bloomberg сообщил о шансах россиян привлечь $1,4 млрд на фоне санкций США
По мнению экспертов, снятие санкций с UC Rusal и En+ дало резкий толчок российским компаниям, которые начали срочно привлекать средства на рынке. Неизвестно, когда политическая конъюнктура даст им на это новый шанс
Фото: Amanda Perobelli / Reuters

После отмены санкций США против UC Rusal и En+ для российских компаний открылось «окно возможностей», пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов. По расчетам агентства, в ближайшее время российские компании могут привлечь $1,4 млрд.

«Открылось окно возможностей для размещения акций. Владельцы и компании пытаются этим воспользоваться. Такие окна становятся редкими и короткими для российских активов, и неясно, когда появятся следующие», — цитирует Bloomberg Кирилла Чуйко, главного стратега BCS Global Markets. Схожего мнения придерживается и Сергей Донской, аналитик Societe Generale SA. Он полагает, что в ближайшее время продажи ценных бумаг будут расширяться на фоне высокого спроса со стороны иностранных инвесторов. В первую очередь это относится к российским сельскохозяйственным компаниям.

Bloomberg приводит данные о крупных сделках российских компаний, уже совершенных в марте и анонсированных в апреле. Так, структуры совладельцев «Норникеля» Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова 13 марта продали 1,7% компании на Московской бирже на общую сумму $551 млн. Эта сделка стала крупнейшим размещением акций в горно-металлургическом секторе в 2019 году.

Бизнес
Абрамович и партнеры продали акции «Норникеля» более чем на $550 млн

Среди крупных размещений на бирже, связанных Bloomberg с окном возможностей, агентство выделяет также продажу Саидом Керимовым акций «Полюса» на $380 млн, сделку с акциями Evraz на $200 млн (продавцами также выступали структуры Абрамовича и его партнеров) и намеченное на 11 апреля размещение акций «Черкизово» (компания объявила о планах привлечь порядка $200 млн).

Производитель алюминия UC Rusal, как и его основной акционер En+, оказался под санкциями США вместе с другими компаниями Олега Дерипаски. В санкционный список их внесли в апреле 2018 года. В декабре 2018 года Минфин США согласился снять ограничения при выполнении нескольких условий. В их числе — снижение доли Дерипаски в компании, включение независимых директоров в совет директоров и строгий аудит работы компании. В конце января, по истечении 30 дней с момента заключения сделки, санкции были сняты.

30 марта En+ начала проверку того, как UC Rusal выполняет условия сделки с Минфином США.

Бизнес
En+ начала проверку выполнения UC Rusal условий сделки с Минфином США

Автор: Георгий Тадтаев
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