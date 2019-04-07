Bloomberg сообщил о шансах россиян привлечь $1,4 млрд на фоне санкций США

По мнению экспертов, снятие санкций с UC Rusal и En+ дало резкий толчок российским компаниям, которые начали срочно привлекать средства на рынке. Неизвестно, когда политическая конъюнктура даст им на это новый шанс

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После отмены санкций США против UC Rusal и En+ для российских компаний открылось «окно возможностей», пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов. По расчетам агентства, в ближайшее время российские компании могут привлечь $1,4 млрд.

«Открылось окно возможностей для размещения акций. Владельцы и компании пытаются этим воспользоваться. Такие окна становятся редкими и короткими для российских активов, и неясно, когда появятся следующие», — цитирует Bloomberg Кирилла Чуйко, главного стратега BCS Global Markets. Схожего мнения придерживается и Сергей Донской, аналитик Societe Generale SA. Он полагает, что в ближайшее время продажи ценных бумаг будут расширяться на фоне высокого спроса со стороны иностранных инвесторов. В первую очередь это относится к российским сельскохозяйственным компаниям.

Bloomberg приводит данные о крупных сделках российских компаний, уже совершенных в марте и анонсированных в апреле. Так, структуры совладельцев «Норникеля» Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова 13 марта продали 1,7% компании на Московской бирже на общую сумму $551 млн. Эта сделка стала крупнейшим размещением акций в горно-металлургическом секторе в 2019 году.

Среди крупных размещений на бирже, связанных Bloomberg с окном возможностей, агентство выделяет также продажу Саидом Керимовым акций «Полюса» на $380 млн, сделку с акциями Evraz на $200 млн (продавцами также выступали структуры Абрамовича и его партнеров) и намеченное на 11 апреля размещение акций «Черкизово» (компания объявила о планах привлечь порядка $200 млн).