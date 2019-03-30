En+ начала проверку выполнения UC Rusal условий сделки с Минфином США

Аудиторы проверят, как UC Rusal выполняет условия сделки с Минфином США после снятия санкций. Проверку инициировал основной акционер, компания En+, также вышедшая из санкционного списка

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En+, основной акционер UC Rusal, проводит аудит компании на предмет соблюдения условий сделки по снятию санкций США. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе компании.

«Аудит инициирован En+ в соответствии с соглашением по снятию санкций для проверки выполнения условий», — заявили в компании. Вице-президент UC Rusal по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления Елена Безденежных, отвечая на вопрос о том, будет ли такая проверка однократной, ответила: «Пока да».

Ранее, 28 марта, Reuters со ссылкой на представителя UC Rusal сообщал, что проверка компании была инициирована Минфином США. «Это не проверка OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. — РБК), а аудит, который был согласован в рамках условий по снятию санкций», — говорил в беседе с журналистами представитель UC Rusal. Проверкой, как писало агентство, должна заняться фирма, нанятая американской стороной.

Производитель алюминия UC Rusal, как и сама En+, оказался под санкциями США вместе с другими компаниями Олега Дерипаски. В санкционный список их внесли в апреле 2018 года. Все время, пока UC Rusal находилась под санкциями, Минфин США продлял разрешение на проведение операций с компанией, а в декабре 2018 года согласился снять ограничения при выполнении нескольких условий. В их числе — снижение доли Дерипаски в компании, включение независимых директоров в совет директоров и строгий аудит работы компании. В конце января, по истечении 30 дней с момента заключения сделки, санкции были сняты.