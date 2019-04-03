Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млн

Основной акционер «Полюса» Саида Керимова (сына сенатора Сулеймана Керимова) решил продать на биржах Лондона и Москвы 3,5% компании. Исходя из текущих котировок, этот пакет стоит стоит около $380 млн

Фото: polyus.com

Основной акционер «Полюса» Polyus Gold International Limited Саида Керимова (владеет 82,44% компании) решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании, сообщили РБК два источника, знакомые с условиями размещения. Позже это подтвердила компания в раскрытии, опубликованном на Лондонской бирже. Исходя из текущих котировок на Лондонской бирже, Керимов может получить за этот пакет около $380 млн.

Размещение проходит в рамках ускоренного сбора заявок (ABB) на Лондонской и Московской биржах. Организаторы размещения — синдикат банков: «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Sberbank CIB, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Завершение сделки запланировано на 8 апреля.

Гендиректор «Полюса» Павел Грачев неоднократно говорил, что компания в долгосрочной перспективе заинтересована в увеличении пакета акций в свободном обращении на биржах (free-float). Сейчас миноритариям принадлежит 16,67% компании, еще 0,62% — менеджменту, 0,27% — казначейский пакет. После размещения Керимов будет владеть 78,94% «Полюса», а free float составит около 20,2%.

«Полюс» после многолетнего отсутствия вернулся на биржу летом 2017 года, тогда компания привлекла более $850 млн, разместившись по цене в $66,5 за акцию (по итогам торгов 3 апреля одна бумага стоила $81,4). Однако планировавшаяся в рамках этого размещения сделка по продаже китайскому консорциуму Fosun 15% компании сорвалась. В января 2018 года стало известно, что соглашение с китайским консорциумом расторгнуто из-за невыполнения некого условия.

«Объявленное в среду размещение было вполне ожидаемым, поэтому акции «Полюса» последнее время несколько просели», — сказал РБК руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. По его словам, время для размещения выбрано правильное — цена на золото сейчас находится на комфортном уровне — в районе $1,3 тыс. за унцию, и стоимость компании выглядит справедливой.