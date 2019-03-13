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Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Абрамович и партнеры продали акции «Норникеля» более чем на $550 млн
Роман Абрамович и его партнеры продали 1,7% акций «Норникеля» более чем за $550 млн. Подавать заявки на покупку бумаг было запрещено структурам конкурирующих между собой акционеров компании — Владимира Потанина и Олега Дерипаски
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Crispian Investments, контролируемая Романом Абрамовичем вместе с Александром Абрамовым и Александром Фроловым, продала на Московской бирже 1,7% «Норникеля». Объем размещения составил около $551 млн. Об этом со ссылкой на данные компании «ВТБ Капитал», выступавшей одним из организаторов сделки, сообщает ТАСС.

До этого размещения доля Crispian Investments в «Норникеле» составляла 6,4%.

В сделке было запрещено участвовать структурам двух основных акционеров «Норникеля» — Владимира Потанина (владеет 34% «Норникеля») и Олега Дерипаски (через UC Rusal владеет около 27%).

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Большую часть выставленного на продажу пакета — 39% — приобрели инвесторы из Великобритании, на долю российских пришлось около 33%. Среди заявителей также были инвесторы из США и из Континентальной Европы, сообщил «ВТБ Капитал».

По словам соруководителя управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Дмитрия Болясникова, сделка по продаже 1,7% акций «Норникеля» стала крупнейшим размещением акций в горно-металлургическом секторе в этом году, а также вообще крупнейшим размещением бумаг российской компании со времен ускоренного сбора заявок на акции «Магнита» в ноябре 2017 года.

О том, что Crispian Investments намерена продать 1,25% «Норильского никеля» по цене 13,45 тыс. руб. ($205) за бумагу через ускоренный сбор заявок на Московской бирже, РБК сообщал 12 марта. Как пояснил Болясников, именно предподписка позволила увеличить проданную долю с 1,25 до 1,7%.

Ранее Crispian уже пыталась продать акции «Норникеля» структурам Владимира Потанина, однако UC Rusal Дерипаски оспорил сделку, увидев в ней признаки сговора. По мнению представителей алюминиевой компании, запрошенная за бумаги цена была завышенной, а сама сделка — вынужденной: в случае продажи всего пакета (4% «Норникеля») Потанину нарушился бы баланс между основными акционерами.

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Высокий суд Лондона занял строну UC Rusal, и акции вернулись к Crispian. В ноябре Потанин и Абрамович подали апелляцию на это решение в Апелляционный суд Лондона, но жалоба пока не рассмотрена.

Источники РБК пояснили, что, несмотря на проигрыш в суде, Crispian имела право продать свою долю в компании на бирже или третьей стороне. Еще осенью 2018 года это было невыгодно, однако к марту 2019-го котировки «Норникеля» выросли на 30% за счет роста цен на палладий.

Помимо «ВТБ Капитал» организаторами сделки выступали выступили Citi и Credit Suisse.

Автор: Наталья Демченко
Теги: «Норникель», Акции, Роман Абрамович
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