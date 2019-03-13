Абрамович и партнеры продали акции «Норникеля» более чем на $550 млн

Абрамович и партнеры продали акции «Норникеля» более чем на $550 млн

Роман Абрамович и его партнеры продали 1,7% акций «Норникеля» более чем за $550 млн. Подавать заявки на покупку бумаг было запрещено структурам конкурирующих между собой акционеров компании — Владимира Потанина и Олега Дерипаски

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Crispian Investments, контролируемая Романом Абрамовичем вместе с Александром Абрамовым и Александром Фроловым, продала на Московской бирже 1,7% «Норникеля». Объем размещения составил около $551 млн. Об этом со ссылкой на данные компании «ВТБ Капитал», выступавшей одним из организаторов сделки, сообщает ТАСС.

До этого размещения доля Crispian Investments в «Норникеле» составляла 6,4%.

В сделке было запрещено участвовать структурам двух основных акционеров «Норникеля» — Владимира Потанина (владеет 34% «Норникеля») и Олега Дерипаски (через UC Rusal владеет около 27%).

Большую часть выставленного на продажу пакета — 39% — приобрели инвесторы из Великобритании, на долю российских пришлось около 33%. Среди заявителей также были инвесторы из США и из Континентальной Европы, сообщил «ВТБ Капитал».